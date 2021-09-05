طريقة عمل المخمرية الأصلية لتفتيح وتعطير وترطيب الجسم وتعطير الشعر

طريقة عمل المخمرية الأصلية ، تعد المخمرية من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة التي تحتاجها وتبحث عنها كل سيدة مثل ماسك الخميرة والليمون لتفتيح البشرة، وصابون جوز الهند، وذلك لما لها من تأثير فعال على الجسم، حيث تمنح الجسم النعومة والرائحة العطرة الجميلة والجذابة التي تدوم لفترة طويلة، كما تعمل على ترطيب الجسم، وتفتيحه أيضاً، بالإضافة إلى تعطير الشعر، وتتميز هذه المخمرية بأنها تعمل على إزالة رائحة العرق، وآمنة وفعالة جداً للجسم، ولا تسبب أي التهابات أو جفاف للجسم، وخالية من الكحول أيضاً، وتتكون من مكونات طبيعية عن التي تباع جاهزة وقد تحتوي على مواد كيميائية ضارة، كما أن المخمرية التي تعد في المنزل تكون غير مكلفة بالنسبة إلى الجاهزة فتكون باهظة الثمن، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المخمرية الأصلية بكل سهولة.

مكونات طريقة عمل المخمرية الأصلية

تتكون طريقة عمل المخمرية الأصلية من مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل مكان، تكسب الجسم والشعر الرائحة الجميلة والعطرة التي تدوم لمدة طويلة، وتفتح وترطب الجسم أيضاً، وهي كالآتي:

مكعب مسك.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

قطرتين من المسك الأحمر أو الأبيض (اختياري).

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل المخمرية الأصلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة فعالة ومضمونة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم ببشر مكعب المسك، ثم نضعه في وعاء، ثم نضيف إليه زيت جونسون ونقلب باستمرار حتى يذوب المسك ويتجانس الخليط. ثم نضيف إليه زيت اللوز المر وقطرتين من المسك الأحمر أو الأبيض، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند، ثم نضع الوعاء في وعاء آخر عميق به ماء مغلي. بعد ذلك نترك الفازلين وزيت جوز الهند يذوب، ثم نخلطهم جيداً. ثم نسكب خليط المسك على خليط الفازلين وهو دافئ، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر برطمان زجاج، ثم نضع فيه المخمرية ونغلقه جيداً، ثم نضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

طريقة استخدام المخمرية