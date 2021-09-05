حيلة رائعة تحفظ المخللات من التعفن ونصائح للتخزين الصحيح

تعتبر الموالح مثل المخللات أطباق لا غني عنها أثناء تحضير وجبات الطعام على الرغم من أن المخلل طبق جانبي وليس أساسي ولكن يفضله الأشخاص خاصةً في الدول العربية، حيث يجعل الشخص يُقبل على الطعام بشهية كبيرة، ويتم إضافة المخلل بجانب معظم أنواع الطعام وليس نوع محدد مثل النشويات والوجبات السريعة واللحوم وغيرهم من الأصناف، وتتعرض المخللات في فصل الصيف إلي خطر الإصابة بالعفن خاصةً في حالة تعدد مكونات المخلل بالأخص في حالة إحتواء المخلل على الخيار يصبح أكثر عرضه للإصابة بالتعفن في وقت قصير بسبب إرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ومن المهم تفقد حالة المخلل بشكل يومي ونقدم لكم اليوم بعض النصائح بالإضافة إلي كيفية حفظ المخلل والوقاية من التعفن من متابعة هذا المقال. طريقة حفظ المخلل من التعفن طريقة حفظ المخلل من التعفن الخطوات: تحضير كمية المخلل المراد حفظها وإنتشال مكونات المخلل بعيداً عن الماء مع ضرورة حفظ الماء الخاص بالمخلل. غسل المخلل بالماء العادي لدقيقة واحده ثم وضع المخلل مرة أخري في الماء الخاص به. نقل المخلل من الوعاء الخاص به والذي عادةً من خامة البلاستيك إلي وعاء آخر زجاجي، ثم نقله إلي الثلاجة فإن وضع المخلل في الثلاجة أكثر طريقة للحماية من التعفن لفترات طويلة. نصائح للوقاية من تعفن المخللات: تجنب إضافة أيّ من مكونات الأملاح الإضافية مثل الصوديوم بإعتبارها تساعد على الحفظ فترة أطول، حيث يؤدي أحياناً كثرة الأملاح إلي أزمات صحية عديدة.

عدم حفظ المخلل في إناء من البلاستيك حيث يحمل البلاستيك القليل من الرطوبة التي تؤدي إلي التعفن ويمكن إستبدال الإناء بأحد المعلبات الزجاجية.

متابعة معلبات المخلل بشكل يومي وإزالة الطبقات التي تتكون على سطح المخلل وتكون من اللون الأبيض فلا يفضل تركها، لذلك عند ملاحظتها يجب إزالتها بشكل فوري.

على الرغم من إحتواء المخلل على بعض من الفوائد مثل الألياف والدهون التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلي بعض البروتينات إلا أن الإسراف في تناول المخلل يعرض الشخص إلي العرضه للإصابة بالأملاح لذلك يُنصح بالإعتدال أثناء تناول الحلويات وتقديمها بجانب الوجبات فقط. نصائح للوقاية من تعفن المخللات: الوسوم

تعتبر الموالح مثل المخللات أطباق لا غني عنها أثناء تحضير وجبات الطعام على الرغم من أن المخلل طبق جانبي وليس أساسي ولكن يفضله الأشخاص خاصةً في الدول العربية، حيث يجعل الشخص يُقبل على الطعام بشهية كبيرة، ويتم إضافة المخلل بجانب معظم أنواع الطعام وليس نوع محدد مثل النشويات والوجبات السريعة واللحوم وغيرهم من الأصناف، وتتعرض المخللات في فصل الصيف إلي خطر الإصابة بالعفن خاصةً في حالة تعدد مكونات المخلل بالأخص في حالة إحتواء المخلل على الخيار يصبح أكثر عرضه للإصابة بالتعفن في وقت قصير بسبب إرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ومن المهم تفقد حالة المخلل بشكل يومي ونقدم لكم اليوم بعض النصائح بالإضافة إلي كيفية حفظ المخلل والوقاية من التعفن من متابعة هذا المقال. طريقة حفظ المخلل من التعفن طريقة حفظ المخلل من التعفن الخطوات: تحضير كمية المخلل المراد حفظها وإنتشال مكونات المخلل بعيداً عن الماء مع ضرورة حفظ الماء الخاص بالمخلل. غسل المخلل بالماء العادي لدقيقة واحده ثم وضع المخلل مرة أخري في الماء الخاص به. نقل المخلل من الوعاء الخاص به والذي عادةً من خامة البلاستيك إلي وعاء آخر زجاجي، ثم نقله إلي الثلاجة فإن وضع المخلل في الثلاجة أكثر طريقة للحماية من التعفن لفترات طويلة. نصائح للوقاية من تعفن المخللات: تجنب إضافة أيّ من مكونات الأملاح الإضافية مثل الصوديوم بإعتبارها تساعد على الحفظ فترة أطول، حيث يؤدي أحياناً كثرة الأملاح إلي أزمات صحية عديدة.

عدم حفظ المخلل في إناء من البلاستيك حيث يحمل البلاستيك القليل من الرطوبة التي تؤدي إلي التعفن ويمكن إستبدال الإناء بأحد المعلبات الزجاجية.

متابعة معلبات المخلل بشكل يومي وإزالة الطبقات التي تتكون على سطح المخلل وتكون من اللون الأبيض فلا يفضل تركها، لذلك عند ملاحظتها يجب إزالتها بشكل فوري.

على الرغم من إحتواء المخلل على بعض من الفوائد مثل الألياف والدهون التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلي بعض البروتينات إلا أن الإسراف في تناول المخلل يعرض الشخص إلي العرضه للإصابة بالأملاح لذلك يُنصح بالإعتدال أثناء تناول الحلويات وتقديمها بجانب الوجبات فقط. نصائح للوقاية من تعفن المخللات:

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