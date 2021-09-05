كريم بانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين والتخلص من التجاعيد والخطوط التعبيرية

كريم بانثينول والنشا من اكثر الكريمات الفعالة في تبييض البشرة وترطيبها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، لذلك نجد هذا الكريم يتم البحث عنه بشكل دوري من خلال الكثير من الفتيات والسيدات لأنه من اكثر الكريمات المميزة، ويعد البديل السحري عن الكريمات المخصصة للتبييض والتي لا تأتي في اغلب الأحيان بنتائج غير مرضية، هذا إلى جانب ثمنها الباهظ، وعلى المدى البعيد ومع الاستخدام المتكرر تسبب الكثير من المشاكل على البشرة، لذلك سنقدم إليكم عبر هذا المقال أقوى وصفة طبيعية من كريم بانثينول والنشا والحصول على بشرة ناصعة البياض وخالية من أي مشاكل أو شوائب.

كريم بانثينول والنشا لتبييض البشرة

كريم بانثينول والنشا لتبييض البشرة واليدين والرجلين و عقل الأصابع والأكواع وجميع مناطق الجسم التي يوجد بها اسمرار سواء كان الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لبعض الأمراض الجلدية المختلفة، فهو له قدرة فعالة في القضاء على هذا الاسمرار واستعادة بياض البشرة و لونها الطبيعي من جديد، وتصبح أكثر نضارة وإشراق فقط اتبعي الطريقة التالية.:

المكونات:

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ونصف من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج أو المعبأ.

في البداية احضري عبوة صغيرة أو طبق صغير، و ابدئي بوضع المكونات مثل النشا يليها زيت الزيتون ويليه جل الصبار، نخفق جميع المكونات جيدا حتى تكون كريمية وناعمة ولا يوجد بها أي تكتلات.

بعد ذلك عليك بإضافة كميه كريم البانثينول وخلط المكونات مرة أخرى، ثم قومي بحفظ هذا الكريم في عبوة محكمة الغلق على أن تكون جافة تماما، ويتم الاحتفاظ بها فى الثلاجة لحين الاستخدام.

خطوات تحضير كريم بانثينول والنشا

حيث يتم استخدام هذا الكريم على البشرة في الصباح أو المساء بشكل يومي، ومنذ اليوم الثالث سوف تحصلين على نتائج فعالة جدا، وسوف تتخلصين من أي اسمرار أو تصبغات وبقع داكنة موجودة في الجسم، هذا إلى جانب التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة الموجودة حول العين والفم، ومن الجدير ذكره أن هذا الكريم سوف يأتي بنتائج فعاله جدا عند استخدامه بعد عمل تقشير للبشرة سواء كان بمقشر الطماطم أو مقشر القهوة أو السكر والزيت.