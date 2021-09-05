طريقة عمل لانشون الفراخ الصحي خطوة بخطوة وطعم لذيذ مثل الجاهز

لانشون الفراخ الصحي ، من أجمل الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتشتهر بها المطاعم، وهو عبارة عن لحم منزوع العظام، يضاف إليه الزيتون والفلفل الأسود الحصي حتى يعطي له مذاق طيب، ويتم صنعه من اللحم البقري أو الفراخ أو الجبن، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، بدون إضافة مواد حافظة له، حتى نضمن السلامة لأطفالنا، ويمكن إضافة بعض البهارات اللذيذة التي تعطي له رائحة جميلة، ويوضع في أكياس على شكل اسطواني ويتم طهيه لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويصبح مثل الجاهز تماماً، وطريقة عمل اللانشون بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت ولا مجهود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل لانشون الفراخ الصحي اللذيذ خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات لانشون الفراخ الصحي مكونات لانشون الفراخ الصحي سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل اللانشون في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

خمس مثلثات من الجبنة النستو.

خمس بيضات.

كوب إلا ربع من الدقيق الفاخر.

ملعقتين من النشا.

نصف كوب من الزيت.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بهارات متنوعة حسب الرغبة.

طبق صغير من الزيتون المقطع.

ثلاث أكياس من المرقة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير لانشون الفراخ الصحي خطوة بخطوة مثل الجاهز وهى كما يأتي:- نقوم بفرم صدور الدجاج حتى تصبح ناعمة للغاية. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات السابقة ما عدا الزيتون والفلفل الحصي. نخفق الخليط جيداً حتى يتجانس ويصبح ناعم للغاية. نضيف خليط اللحمة إليه ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الفلفل الحصي والزيتون المقطع ونقلبهم مع بعض جيداً. نحضر كيس كبير على شكل أسطوانة ونصب الخليط داخلها ونقوم بتفريغ الهواء جيداً منه. نغلق الكيس جيداً ونضعه في ورق السلوفان، ثم نقوم بلفه جيداً على شكل رول. نحضر حلة كبير ونضع بها كمية مناسبة من الماء، ثم نضعها على نار عالية حتى تغلي. نضع اللانشون في الحلة ونغطيها، ثم نضعها على نار عالية لمدة ساعة كاملة. نرفعها من الماء ونتركها حتى تبرد، بعد ذلك نقوم بفتحها، ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل اللانشون بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة عليكي التعرف عليها وهي كما يلي:- يفضل تسخين الماء جيداً حتى الغليان حتى يصبح الخليط متماسك.

وضع ملعقة من النشا يجعل قوام اللانشون مناسب مثل الجاهز.

مناسب مثل الجاهز. يفضل فرم صدور الدجاج جيداً حتى تصبح ناعمة للغاية قبل وضعها على الخليط. الوسوم

لانشون الفراخ الصحي ، من أجمل الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتشتهر بها المطاعم، وهو عبارة عن لحم منزوع العظام، يضاف إليه الزيتون والفلفل الأسود الحصي حتى يعطي له مذاق طيب، ويتم صنعه من اللحم البقري أو الفراخ أو الجبن، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، بدون إضافة مواد حافظة له، حتى نضمن السلامة لأطفالنا، ويمكن إضافة بعض البهارات اللذيذة التي تعطي له رائحة جميلة، ويوضع في أكياس على شكل اسطواني ويتم طهيه لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويصبح مثل الجاهز تماماً، وطريقة عمل اللانشون بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت ولا مجهود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل لانشون الفراخ الصحي اللذيذ خطوة بخطوة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات لانشون الفراخ الصحي مكونات لانشون الفراخ الصحي سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل اللانشون في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

خمس مثلثات من الجبنة النستو.

خمس بيضات.

كوب إلا ربع من الدقيق الفاخر.

ملعقتين من النشا.

نصف كوب من الزيت.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

بهارات متنوعة حسب الرغبة.

طبق صغير من الزيتون المقطع.

ثلاث أكياس من المرقة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير لانشون الفراخ الصحي خطوة بخطوة مثل الجاهز وهى كما يأتي:- نقوم بفرم صدور الدجاج حتى تصبح ناعمة للغاية. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات السابقة ما عدا الزيتون والفلفل الحصي. نخفق الخليط جيداً حتى يتجانس ويصبح ناعم للغاية. نضيف خليط اللحمة إليه ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الفلفل الحصي والزيتون المقطع ونقلبهم مع بعض جيداً. نحضر كيس كبير على شكل أسطوانة ونصب الخليط داخلها ونقوم بتفريغ الهواء جيداً منه. نغلق الكيس جيداً ونضعه في ورق السلوفان، ثم نقوم بلفه جيداً على شكل رول. نحضر حلة كبير ونضع بها كمية مناسبة من الماء، ثم نضعها على نار عالية حتى تغلي. نضع اللانشون في الحلة ونغطيها، ثم نضعها على نار عالية لمدة ساعة كاملة. نرفعها من الماء ونتركها حتى تبرد، بعد ذلك نقوم بفتحها، ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل اللانشون بالمنزل توجد عدة نصائح بسيطة عليكي التعرف عليها وهي كما يلي:- يفضل تسخين الماء جيداً حتى الغليان حتى يصبح الخليط متماسك.

وضع ملعقة من النشا يجعل قوام اللانشون مناسب مثل الجاهز.

مناسب مثل الجاهز. يفضل فرم صدور الدجاج جيداً حتى تصبح ناعمة للغاية قبل وضعها على الخليط.

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