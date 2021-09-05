الصيام المتقطع لإنقاص الوزن وفوائده العديدة للجسم

يتميز الصيام المتقطع بفوائده العديدة، وأيضًا طرق إتباعه المتنوعة، بحيث يتم إختيار الطريقة الأكثر ملائمة للفرد، ومن أساليبه نظام 8:16، الذي يعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة ويسمح بتناول الطعام خلال 8 ساعات المتبقية، كما يُمكن الصيام لمدة 12 ساعة فقط في اليوم، كذلك الاستغناء عن إحدى الوحبات في اليوم من أساليب الصيام المتقطع، وأيضًا الصيام يوم بعد يوم، فكل هذه أساليب وطرق مختلفة لنفس النظام، وتؤدي نفس المهمة وهى تخسيس الجسم.

الصيام المتقطع وفوائده العديدة للجسم

إتباع نظام الصيام المتقطع يعود على الفرد بالنفع، حيث تتعدد فوائده وسنعرضهم لكم فيما يلي:

يساعد الصيام المتقطع على فقدان الوزن بطريقة آمنة، كما يُساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وكذلك يُساهم في تنحيف الخصر.

القدرة على النوم بسهولة من أهم فوائده، فإلتزام الشخص بتناول الأطعمة في وقت محدد، يساعد في الشعور بالراحة؛ بسبب عدم تناول الطعام وخاصةً المأكولات الدسمة قبل الخلود إلى النوم.

يتميز بأنه أبسط بدرجة كبيرة من الرجيم؛ لأنه لا يعتمد على إتباع حمية قاسية لمدة طويلة.

إتباع هذا نظام يسهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان، كما أنه له دور في تقليل مستوى السكر في الدم مما يجعله من الأنظمة الملائمة لمرضى السكري من النوع الثاني.

نظام الصيام المتقطع

لكي تحصلون على النتيجة المرغوبة من هذا النظام وذلك فيما يتعلق بتخسيس الجسم، يجب مراعاة أن يتم تناول الطعام في الساعات المحددة فقط، وأن تكون الأطعمة التي نتناولها قليلة السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالفوائد للجسم، وإليكم مجموعة من الأطعمة التي ستحقق هذا الغرض بكفاءة.

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشوفان، الشعير.

الدهون الصحية التي يُمكنكم الحصول عليها من الأسماك الدهنية، زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات.

مصادر البروتين ويشترط أن تكون خالية من الدهون ومن أمثلتها الدواجن، الأسماك، وأنواع مختلفة من البقوليات مثل الفول، العدس، وأيضًا المكسرات، البيض، الجبن قليل الدسم.

الفواكه والخضراوات بأنواعها وخاصةً تلك التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

إلى جانب الأطعمة يجب الحرص على تناول مشروبات خالية من السعرات الحرارية أو على الأقل تحتوي على عدد قليل منها مثل الماء، الشاي، القهوة، وخاصةً إذا كنت تتبع نظام الصيام لمدة 16 ساعة، كما يُنصح بعدم إضافة السكر إلى تلك المشروبات، فتناول المشروبات ضروري؛ لعدم الإصابة بالجفاف، ولكن بدون أن تحتوي على سعرات حرارية لتتناسب مع نظام الصيام.

شرب كوب من شاي القرفة في فترة الصيام؛ لأنه يعمل على فقد الشهية.

عدم ممارسة التمارين الرياضية قبل أو أثناء تناول الطعام مباشرةً؛ لأنها تؤدي الى الشعور بالجوع.

يجب شرب الماء بكثرة، فالماء تساعد على الشعور بالشبع، لذلك فيجب شربها بإستمرار طوال فترة الصيام.

نصائح ضرورية عند اتباع نظام الصيام