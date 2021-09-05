طريقة عمل الماربل كيك اللذيذ لكي ولأطفالك على الإفطار بطريقة سهلة

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تعد الماربل كيك من أنواع الكيك المختلفة في الشكل عن الأنواع الآخرى، وهي تقدم للأطفال و الكبار على الافطار بجانب كوب الشاي أو عند الشعور بالجوع، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراء الكيك من الخارج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي مغذية جداً للأطفال وتقوم ببناء جسمهم لأنها تتكون من البيض والحليب وإعطاءهم الطاقة والحيوية لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الماربل كيك في المنزل.مقادير عمل الماربل كيك
يحتوي الماربل كيك على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ٢ كوب من الدقيق المنخول.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.
- رشة من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة لتحضير الماربل كيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع البيض مع السكر ونخلطهم جيدا حتي نحصل على خليط كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والزيت والفانيليا ونخلطهم جيداً مع إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع إضافة البيكنج بودر والملح إلى أن نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتقسيم الخليط إلى جزئين ثم نضع لجزء الكاكاو وملعقة من الحليب ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط بني.
- بعد ذلك تدهن صينية بالقليل من الزيت ونرشها بالقليل من الدقيق إذا لم يوجد ورق زبدة.
- نصب القليل من الخليط الأبيض مع القليل من خليط الكاكاو وهكذا حتى تنتهي الكمية ثم نخرجها باستخدام سكين.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ قليلاً ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
نصائح عند تحضير الكيك
هناك عدة نصائح يجب إتباعها عند تحضير الكيك هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نقوم بتسخين الفرن وعدم إغلاق الفرن بقوة وعدم فتح الفرن على الكيك إلا بعد نصف ساعة.
- نترك الكيكة قليلاً قبل أن نقلبها لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- عدم ترك الكيكة في الهواء الطلق حتى تحافظ على طراوتها.
الوسوم
تعد الماربل كيك من أنواع الكيك المختلفة في الشكل عن الأنواع الآخرى، وهي تقدم للأطفال و الكبار على الافطار بجانب كوب الشاي أو عند الشعور بالجوع، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراء الكيك من الخارج، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي مغذية جداً للأطفال وتقوم ببناء جسمهم لأنها تتكون من البيض والحليب وإعطاءهم الطاقة والحيوية لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الماربل كيك في المنزل.مقادير عمل الماربل كيك
يحتوي الماربل كيك على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من الحليب.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ٢ كوب من الدقيق المنخول.
- كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.
- رشة من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة لتحضير الماربل كيك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع البيض مع السكر ونخلطهم جيدا حتي نحصل على خليط كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والزيت والفانيليا ونخلطهم جيداً مع إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع إضافة البيكنج بودر والملح إلى أن نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتقسيم الخليط إلى جزئين ثم نضع لجزء الكاكاو وملعقة من الحليب ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط بني.
- بعد ذلك تدهن صينية بالقليل من الزيت ونرشها بالقليل من الدقيق إذا لم يوجد ورق زبدة.
- نصب القليل من الخليط الأبيض مع القليل من خليط الكاكاو وهكذا حتى تنتهي الكمية ثم نخرجها باستخدام سكين.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ قليلاً ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
نصائح عند تحضير الكيك
هناك عدة نصائح يجب إتباعها عند تحضير الكيك هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نقوم بتسخين الفرن وعدم إغلاق الفرن بقوة وعدم فتح الفرن على الكيك إلا بعد نصف ساعة.
- نترك الكيكة قليلاً قبل أن نقلبها لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- عدم ترك الكيكة في الهواء الطلق حتى تحافظ على طراوتها.
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