وصفة سريعة وفعالة لعلاج الشعر الأبيض المبكر في ساعتين فقط

علاج الشعر الأبيض المبكر من المشاكل التي تؤرق العديد من الرجال والنساء، مما يعطى علامة لتقدم العمر فتسبب الحرج للبعض، وأسباب ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب نتيجة نقص فيتامينات في الشعر ونقص مادة الميلانين، مما يؤدى الى ضهور الشعر الأبيض في سن الشباب، مما يدفع العديد من الفتيات الى صبغ الشعر مبكراً وفي فترات العشرينات والثلاثينات، نقدم لكي وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض دون مواد كيمائية ودون صبغات.

علاج الشعر الأبيض المبكر

تسال العديد من الفتيات هل الشعر الأبيض يرجع أسود؟

نعم يرجع الشعر الأبيض اسود إذا قمتي بتغذيته بشكل صحيح بمواد طبيعية بالإضافة الى المحافظة على ادخال العناصر الغنية بفيتامين ب ود في طعامك، نقدم لكي في هذا المقال علاج الشعر الأبيض بدون صبغة في المنزل وبكل سهولة.

خلطة الحناء لإزالة الشيب

الحناء يعد من المكونات الطبيعية المفيدة جداً في تلوين الشعر، كما انها تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتمنحه نعومة ولمعان، ولكن احذري أنواع الحناء الغير طبيعية التي في الأسواق، واستخدمي حناء طبيعة من محلات العطارة في تفيد الشعر وتخلصك من الشيب وتتغذى وتلمع شعرك دون ان تسبب له ضرر.

مقادير خلطة الحناء لإزالة الشيب

مقدار ثلاث معلق كبيرة من الحناء الطبيعية

معلقة كبيرة من الاملا الهندي.

مقدار معلقة صغيرة من البن(القهوة).

علبة زبادي صغيرة.

طريقة تحضير خلطة الحناء لإزالة الشيب

نحضر وعاء ونضع به الحناء ونبات الاملا الهندي ونضيف أيهم القهوة والزبادي.

ثم نمزج الخليط جيدا حتى يتجانس القوام.

يمكن وضع بعض قطرات الماء حتى تحصلي على قوام كريمي.

قسمي شعرك الى أربع اقسام ثم قومي بفرد الخليط على كل قسم من الجذور الى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك واتركيه لمدة ساعة

ثم قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو.

كرى الوصفة مرة كل ثلاث الى أربع أسابيع، يختفي الشيب نهائياً.

الشاي وقشر البصل للشعر الأبيض

هي من الوصفات التي تعمل على القضاء على الشيب والشعر الأبيض في وقت بسيط، حيث يعاني منه الكثير لذلك يقوم البعض باستخدامها بالقضاء عليه، سوف نعرضها لكم بكل بسهولة.

مكونات وصفة الشاي وقشر البصل للشعر الأبيض

مقدار كوبين من الماء.

مقدار ثلاث معالق كبيرة من الشاي الأسود.

قشر حبتين من البصل.

طريقة تحضير الشاي وقشر البصل للشعر الأبيض

احصري وعاء نظيف وضعي فيه الماء واضفى اية الشاي وقشر البصل.

ثم اتركي الخليط منقوع لمدة ساعتين مع التقليب جيدا كل نصف ساعة.

ويعد الساعتين صفى الخليط باستخدام شاشة.

قومي بوضع السائل على شعرك من الجذور حتى الطراف.

غطى الشعر بغطاء الشعر البلاستيكي.

والتركية لمدة ساعة ثم قومي بشطف الشعر بالماء البارد.

كرى الوصفة مرة كل أسبوع سيختفي الشعر البيض خلال أربع اسابيع نهائياً.

بذلك نكون قد قدمنا لكم علاج الشعر الأبيض المبكر بسهولة بوصفات منزلية ودون صبغة.