“وداعا للشيب المبكر” وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون أي مواد كيميائية في دقائق معدودة دون رجوعة مرة اخري

وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا، التخلص من الشيب بالفازلين من بين أفضل المكونات رائعة التأثير على الشعر حيث أن استعمال الفازلين يؤدي إلى أن الشعر الأبيض يختفي بشكل تام، ومن خلال ما سيلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات التي تدخل مع الفازلين في تركيبة طبيعية ممتازة تساعد في جعل الشعر مصبوغ ومتناسق في لونه، وفيما يلي نوضح مكونات تلك التركيبة والطريقة التي تستعمل في تحضيرها.

وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا

التخلص من الشيب بالفازلين يعد طريقة مثلى للتخلص منه، وفيما يلي بيان بأهم المكونات التي نحتاجها كي نعد وصفة الفازلين المزيلة للشيب.

ملعقتان فازلين.

كيس حناء.

ملعقتان ملح.

ملعقة خل.

ملعقة دقيق الحمص.

ملعقة دقيق الترمس.

ملعقة نشا.

ماء الورد.

زيت خروع.

كيف يمكن تحضير خليط الفازلين المزيل للشيب

الفازلين من الممكن أن يتم استعماله في الإزالة للشيب وهذا إن تم المزج نما بين الفازلين وكيس من مكون الحناء، والمزج يتم بشكل جيد مع تخفيف القوام بماء الورد، وبعدها من الممكن الإضافة لكل المكونات مع بعضها حتى نحصل على الخلطة الخفيفة والتي من الممكن أن نقوم بتوزيعها بشكل جيد على الشعر.

كيفية التطبيق لخليط الفازلين المزيل للشيب

لشيب من الممكن إزالته بأخذ الكمية الملائمة من ذلك الخليط السابق تحضيره، وبالاستعمال لأداة مناسبة كفرشاة وضع الميكب وتوزيعه، يمكننا بها أيضًا أن نقوم بالتززيع لكامل الخليط وذلك على كامل أنحاء الشعر حتى الشعر الذي لا يعاني تواجد الشيب فيه لا بد من أن يتم وضع الخليط عليه، وبعد تعميم الشعر بالوصفة وخليط الفازلين لا بد من تغطيته ثم تركه مدة زمنية ملائمة كي يستفيد الشعر من الخلطة، ومن الممكن أن تكون تلك المدة حوالي ساعة كاملة بعدها يغسل الشعر بالمياه الفاترة، ثم يتم تصفيفه.

الوصفة لا بد من تكرارها حتى نحصل على النتائج المرغوبة، والتي تتمثل في الاختفاء التام لأي لون أبيض قد يكون متناثر ما بين الشعر مع تناسق وتناغم لون الشعر وخصلاته، وتلك الوصفة تزيد من نعومة الشعر وانسيابيته.