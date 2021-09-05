مكون رهيب لعمل الكيراتين الطبيعي وفرد الشعر في المنزل بأقل تكلفة

مكون رهيب لعمل الكيراتين – يوجد العديد من الأعشاب والنباتات الطبيعية التي لها فائدة كبيرة على الشعر، ومنها ما يستخدم في فرد وتنعيم الشعر وكذلك زيادة كثافته وطوله، ومن بين هذه النباتات هو بذور الكتان وذلك لما فيه من فوائد عديدة للغاية على الشعر خاصة، وسنتعرف على طريقة تحضيره واستخدامه على الشعر في السطور القليلة القادمة، ومن بين فوائده على الشعر أنه غني بأوميجا 3 والمعروف عنها أنها تحتوي على خصائص مضادة للإلتهابات، فتحمي شعرك من التساقط، وتعالج العديد من مشاكل فروة الرأس وتحمي شعرك من التلف وتعزز من نمو الشعر.

تحتوي بذور الكتان على فتيامين E وكذلك يعتبر من المواد المضادة للأكسدة والتي تعمل على تعزيز نمو الشعر ويحفظ فروة الرأس كم الإلتهابات والمشاكل الصحية التي قد تواجهها، بالإضافة أنه له دور كبير في تنعيم وترطيب الشعر وحمايته من التقصف.

يحتوي بذر الكتان على مركب الثيامين، وحمض ألفا ليونيك والتي لها دور فعال لتغذية شعرك وبقائه جميلا ورطبا.

كذلك تحتوي بذور الكتان على ما يقارب من 10% من الماغنيسيوم الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي، وهو من العناصر الهامة التي تعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته، ويبقي شعرك صحي ونضر ولامع، كما يحمي الشعر من التساقط ويعمل على تقوية بصيلات الشعر من الجذور.

بالنسبة للشعر الجاف فإن استخدام زيت بذور الكتان له فوائد كبيرة، حيث يعالج التلف والتقصف ويعمل على تنعيمه، كما يمل على تجديد الخلايا، ويغذي فروة رأسك بفضل الفيتامينات الموجودة به.

مكونات وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

ملعقتين من بذور الكتان. عدد 2 كوب من الماء. وملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة إعداد وصفة بذور الكتان للشعر

فوائد بذور الكتان لفرد الشعروصفة بذور الكتان لعمل الكيراتين الطبيعي

لعمل وصفة الكيراتين الطبيعي نقوم بوضع الكمية المعدة مسبقا من بذور الكتان في الماء لرفعها على النار حتى درجة الغليان، ثم نقلل النار ونترك الخليط حتى يستخرج القوام الهلامي الذي يخرج من داخل بذور الكتان، ويرفع بعد ذلك الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد، وبواسطة قطعة من الشاش أو قطعة قماش نظيفة نقوم بتصفية الخليط للحصول على الجل الموجود بالداخل وحده.

بعد ذلك نضيف ملعقة من زيت السمسم ونقلب جيدا حتى تتجانس مع الخليط، ثم نضعها في برطمان زجاجي لحفظها بالثلاجة، وتستخدم بمقدار ثلاثة مرات أسبوعيا، حيث نضع الكمية التي يحتاج إليها شعرك على حسب كثافته ويترك على الشعر لمدة ساعة وارتدي عليه الكيس البلاستيكي أو البونيه، ثم يشطف في النهاية بالماء الفاتر والشامبو، وترطيب الشعر بالزيت الخاص بكي أو الكريم.