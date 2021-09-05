طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة والمربى في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل الكرواسون، يعتبر الكرواسون من أشهى وألذ المعجنات والمخبوزات الفرنسية المشهورة حول العالم، حيث تتميز بالطعم والرائحة الجيدة والتي يحبها الكبار وصغار السن، كما يمكن أن يقدم الكرواسون في وجبة الإفطار بجانب الشاي، ولذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالمربى والشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة يمكن عملها في المنزل. مكونات عمل الكرواسون مكونات عمل الكرواسون واليكم المقادير والمكونات بالتفصيل لعمل الكرواسون في المنزل 1 كيلو من طحين الدقيق.

20 جم خميرة فورية.

450 ملي ماء دافئ.

40 جم سكر.

40 جم حليب بودرة.

5 جم ملح طعام.

100 جم زبدة مكعبات.

5 جم بيكنج بودر.

2 بيضة للتلميع بحيث يأخذ صفار البيض مضاف إليه 2 معلقة حليب ورشة نسكافية.

400 جم زبدة على شكل مربع وتفرد بالنشابة.

مكونات حشو الكرواسون

مكونات حشو الكرواسون 100 جم شوكلاتة بيضاء.

100 جم شوكولاتة خام.

50 مللي حليب سائل.

لتجهيز الحشو الكرواسون بالشوكولاتة ضعي مكونات الحشو في حمام مائي لإذابة الشوكولاتة في الحليب وعندما يتماسك الخليط اتركيه حتى يبرد.

بالشوكولاتة ضعي مكونات الحشو في حمام مائي لإذابة الشوكولاتة في الحليب وعندما يتماسك الخليط اتركيه حتى يبرد. وفي حالة حشو الكرواسون بالمربى قومي بتحضير 150 جم من المربى حسب النوع المرغوب فيه. خطوات عمل الكرواسون في المنزل في بداية الأمر يتم خلط طحين الدقيق والحليب البودرة والخميرة الفورية ومكعبات الزبدة والبيكنج بودر والملح والسكر ثم إضافة البيض.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجيا لاكتمال عجين الكرواسون حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة ثم نتركها مدة 1/2 ساعة في الثلاجة لكي تسترح.

حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة ثم نتركها مدة 1/2 ساعة في الثلاجة لكي تسترح. وبعد مرور النصف الساعة يتم فرد العجينة بإضافة الزبدة في المنتصف ونقوم بطي أو تطبيق العجينة عدة طبقات بحيث تأخذ شكل ظرف، ثم القيام بفردها مره اخرى ومراعاة عدم إخراج الزبدة ما احد الجوانب، ويتم تكرار هذه العملية عدة مرات وفقا للكمية المرغوب فيها حتى صبح العجينة ذات سمك رفيع، وفي حالة التصاق العجينة ببعضها يتم رش القليل من الدقيق على العجينة.

ثم بعد ذلك القيام بفرد العجينة بسمك رفيع على أن تأخذ شكل مثلثات ثم القيام بلف قاعدة كل مثلث نحو اتجاه الرأس بحيث تكون في صورة كرواسون الهلالي ثم وضعها في صواني الخبز بعد دهنها بمادة دهنية.

الهلالي ثم وضعها في صواني الخبز بعد دهنها بمادة دهنية. بعد وضع الكرواسون الهلالي في صينية الخبز يتم تلميعهم بسائل التلميع.

الهلالي في صينية الخبز يتم تلميعهم بسائل التلميع. وأخيرا القيام بوضع صواني الكرواسون في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة أو بملاحظة اكتساب اللون الذهبي المميز للكرواسون. إضافة الشوكولاتة أو المربى للكرواسون خطوات عمل الكرواسون في المنزلإضافة الشوكولاتة أو المربى للكرواسون يمكنك حشو الكرواسون بالشوكولاتة او المربى بواسطة قمع رفيع أو رش الحشو من الخارج على الكرواسون، ويمكن تقديم الكرواسون بارد أو ساخن حسب الرغبة. الوسوم

طريقة عمل الكرواسون، يعتبر الكرواسون من أشهى وألذ المعجنات والمخبوزات الفرنسية المشهورة حول العالم، حيث تتميز بالطعم والرائحة الجيدة والتي يحبها الكبار وصغار السن، كما يمكن أن يقدم الكرواسون في وجبة الإفطار بجانب الشاي، ولذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال طريقة عمل الكرواسون بالمربى والشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة يمكن عملها في المنزل. مكونات عمل الكرواسون مكونات عمل الكرواسون واليكم المقادير والمكونات بالتفصيل لعمل الكرواسون في المنزل 1 كيلو من طحين الدقيق.

20 جم خميرة فورية.

450 ملي ماء دافئ.

40 جم سكر.

40 جم حليب بودرة.

5 جم ملح طعام.

100 جم زبدة مكعبات.

5 جم بيكنج بودر.

2 بيضة للتلميع بحيث يأخذ صفار البيض مضاف إليه 2 معلقة حليب ورشة نسكافية.

400 جم زبدة على شكل مربع وتفرد بالنشابة.

مكونات حشو الكرواسون

مكونات حشو الكرواسون 100 جم شوكلاتة بيضاء.

100 جم شوكولاتة خام.

50 مللي حليب سائل.

لتجهيز الحشو الكرواسون بالشوكولاتة ضعي مكونات الحشو في حمام مائي لإذابة الشوكولاتة في الحليب وعندما يتماسك الخليط اتركيه حتى يبرد.

بالشوكولاتة ضعي مكونات الحشو في حمام مائي لإذابة الشوكولاتة في الحليب وعندما يتماسك الخليط اتركيه حتى يبرد. وفي حالة حشو الكرواسون بالمربى قومي بتحضير 150 جم من المربى حسب النوع المرغوب فيه. خطوات عمل الكرواسون في المنزل في بداية الأمر يتم خلط طحين الدقيق والحليب البودرة والخميرة الفورية ومكعبات الزبدة والبيكنج بودر والملح والسكر ثم إضافة البيض.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجيا لاكتمال عجين الكرواسون حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة ثم نتركها مدة 1/2 ساعة في الثلاجة لكي تسترح.

حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة ثم نتركها مدة 1/2 ساعة في الثلاجة لكي تسترح. وبعد مرور النصف الساعة يتم فرد العجينة بإضافة الزبدة في المنتصف ونقوم بطي أو تطبيق العجينة عدة طبقات بحيث تأخذ شكل ظرف، ثم القيام بفردها مره اخرى ومراعاة عدم إخراج الزبدة ما احد الجوانب، ويتم تكرار هذه العملية عدة مرات وفقا للكمية المرغوب فيها حتى صبح العجينة ذات سمك رفيع، وفي حالة التصاق العجينة ببعضها يتم رش القليل من الدقيق على العجينة.

ثم بعد ذلك القيام بفرد العجينة بسمك رفيع على أن تأخذ شكل مثلثات ثم القيام بلف قاعدة كل مثلث نحو اتجاه الرأس بحيث تكون في صورة كرواسون الهلالي ثم وضعها في صواني الخبز بعد دهنها بمادة دهنية.

الهلالي ثم وضعها في صواني الخبز بعد دهنها بمادة دهنية. بعد وضع الكرواسون الهلالي في صينية الخبز يتم تلميعهم بسائل التلميع.

الهلالي في صينية الخبز يتم تلميعهم بسائل التلميع. وأخيرا القيام بوضع صواني الكرواسون في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة أو بملاحظة اكتساب اللون الذهبي المميز للكرواسون. إضافة الشوكولاتة أو المربى للكرواسون خطوات عمل الكرواسون في المنزلإضافة الشوكولاتة أو المربى للكرواسون يمكنك حشو الكرواسون بالشوكولاتة او المربى بواسطة قمع رفيع أو رش الحشو من الخارج على الكرواسون، ويمكن تقديم الكرواسون بارد أو ساخن حسب الرغبة.

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