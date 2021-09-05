طريقة عمل ساندويتش البطاطس السوري بطريقة وبطعم المطاعم الأصلية

ساندويتش البطاطس السوري ، قد اكتسب شهرة كبيرة لما يتميز به من مذاق لذيذ ورائع رغم مكوناته الغاية في البساطة، كما أن طريقة تحضيره بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أو الخطوات الصعبة، كما أن مكوناته متوفرة أغلبها في معظم البيوت، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست وكذلك طريقة عمل بيتزا التوست سريعة التحضير بعيش التوست وأيضا طريقة عمل فطيرة العشر دقائق وطريقة عمل كبدة الدجاج بالبصل وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش البطاطس السوري.

مكونات ساندويتش البطاطس السوري

يتكون هذا الساندوتش من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كتالي:

رغيف من الخبز السوري.

بطاطس مقطعة أصابع متوسطة.

ملعقتين كبار من الثومية السوري.

ملعقتين كبار من شرائح مخلل الخيار.

جبنة موزاريلا حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنها.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش البطاطس السوري وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بنقع البطاطس المقطعة في ماء مع ملعقة من الملح وملعقة من الخل لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بقليها في الزيت وقبل أن تكمل تسويتها نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بقليها مرة أخرى.

ثم نقوم بفرد رغيف الخبز السوري ونضيف إليه ملعقتي الثومية والخيار المخلل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس التي قمنا بإعدادها، ثم نقوم بوضع القليل من الجبن الموزاريلا المبشورة فوق البطاطس.

ثم نقوم بلف الرغيف وإغلاقه من الجوانب ونضعه بعد ذلك في مقلاه مع ملعقة من السمن ونقوم بتحميره من الجانبين.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: