وصفة الملح السحرية لإزالة شعر الجسم والعانة نهائيا بدون ألم في ثواني وتبيض فوري للمناطق الحساسة

وصفة الملح السحرية لإزالة شعر الجسم والعانة، خلطات الملح لإزالة الشعر من بين الخلطات التي يبحث عنها الكثيرون حيث أن الخلطات الطبيعية تقي من الآثار السلبية التي يتسبب فيها الكريم المزيل للشعر من مختلف الماركات حيث أن هذه الكريمات محضرة من بعض المواد الكيميائية الضارة والتي تسبب الالتهابات علاوة على تدمير خلايا الجلد وعدم الإزالة بشكل جيد للشعر المتواجد بسطح البشرة العلوي بالإضافة إلى أن استعمال تلك الكريمات الكيميائية يعزز من نمو الشعر فيما تحت الطبقة العلوية من الجلد فيما يسمى بجلد الإوزة لذا دعت الحاجة للتعرف على خلطات الإزالة للشعر من المناطق الحساسة في الجسم وفي أي منطقة أخرى من الجلد.

خلطة الملح لإزالة الشعر

خلطات الملح لإزالة شعر العانة والجسم منها خلطة الملح والتي تعد من بين أقوى الخلطات والتي تستعمل في تخليص الجد من الشعر ومكوناتها كما يلي:

ملعقة ملح.

ملعقة خل.

ملعقة فازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة دقيق الترمس.

كيفية تحضير خليط الملح المزيل للشعر

يستعمل الوعاء الملائم لخلط سائر المقدار وحينما نحصل على خلطة كالعجينة يسهل فردها فوق المنطقة المراد عمل إزالة لها ويتم انتزاع تلك العجينة ومعها الشعر ينتزع بالكامل.

خليط جل الصبار لإزالة الشعر

الخلطة تحتاج إلى أن يتم إحضار الآتي من المكونات القادمة:

ملعقة جل صبار.

ملعقة خل.

ملعقة ليمون.

ملعقة الفيتامين إي.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان دقيق.

ماء لخلط المقدار.

كيف يمكن التحضير لهذا الخليط؟

الخليط لا بد في البداية من أن نحضر له الوعاء الملائم، وذلك حتى يتم الخلط ما بين كل المكونات، ومن أهم المكونات جل الصبار الذي يستدعي التذويب الكامل له قبل الخلط مع النشاء والدقيق وبخلطهما وإضافة بقية المكونات يصبح لدينا مزيج يسهل فرده على أي منطقة بالجسم لإزالة الشعر منها، وذلك بجفافه على الجلد ثم إزالته، ولا بد من أن يتم الجذب لهذا الخليط في اتجاه معاكس لنمو الشعر حتى تتم الإزالة من الجذور، وتلك الوصفة ليست فقط وصفة مزيلة للشعر بل تكون أيضًا وصفة مرطبة ومعززة لتبييض الجلد.