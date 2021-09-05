مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة وبنكهات مختلفة زي الجاهز ولازم تعمليه للأطفال

مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة وبنكهات مختلفة، يعدْ بطاطس الشيبسي المقرمشة من أهم السناكس في جميع أنحاء العالم ويحبها الكبار والصغار بمختلف أنواعها وهناك العديد من الشركات المصنعة الشيبسي البطاطس ولكن يحتوي كيس البطاطس على المواد الحافظة التي تؤثر على الجسم وتضره على المدى البعيد فتلجأ السيدات لعمل الشيبسي البطاطس في المنزل ليكون أكثر أمانًا خاصةً لأطفالها. مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومميزة لعمل بطاطس شيبسي مقرمشة بمكونات سهله وبسيطة وبطريقة مميزة . طريقة عمل بطاطس شيبسى مقرمش بالملح طريقة عمل بطاطس شيبسى مقرمش بالملح يعمل الملح على امتصاص الماء من البطاطس وبالتالي يجعلها مقرمشة. المكونات المستخدمة لعمل بطاطس الشيبسي خمس حبات متوسطة من البطاطس.

بصل أخضر شرائح.

ملح.

جبن شيدر مبشورة.

زيت للقلي.

طماطم مكعبات صغيرة. طريقة تحضير بطاطس شيبسي مقرمشة تُقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رقيقة جدًا.

تُنقع كمية البطاطس في ماء لمدة ساعة أو ساعتين للتخلص من كمية النشا بها.

نضع المقلاة على النار وبها كمية وفيرة من الزيت.

تُصفى شرائح البطاطس من المياه ثم نضعها في الزيت ولا نقلبها حتى يصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الزيت ونضع عليها الملح وتزين بالبصل الأخضر.

ويقدم معها الجبنة الشيدر وبعض الصلصات المختلفة. طريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة بالخل المكونات المستخدمة لعمل بطاطس الشيبسيطريقة تحضير بطاطس شيبسي مقرمشةطريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة بالخل اضافة الخل على أصابع البطاطس المقطعة يجعل تقرمش ويضيف عليها طعم رائع. المقادير المطلوبة لعمل بطاطس الشيبسي حبتان من البطاطس وتكون كبيرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ماء دافئ.

ملعقتان من الخل.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتغسل بالماء جيدًا ثم تقطع إلى شرائح رقيقة جدًا.

نقوم بوضعها في وعاء به الماء الدافئ.

نضيف ملعقة البيكنج باودر وملعقتين الخل و ننقعها فيه لمدة خمسة عشر دقيقة.

نصفي شرائح البطاطس من الماء.

نضع الزيت في المقلاة على النار حتى تسخن ثم نضع شرائح البطاطس.

ننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش ثم نقوم بتقليبه.

نخرجها من الزيت في طبق التقديم وتكون بطاطس شيبسي رائعة بطعم الخل وصحية للجميع. المقادير المطلوبة لعمل بطاطس الشيبسيطريقة التحضير: الوسوم

مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة وبنكهات مختلفة، يعدْ بطاطس الشيبسي المقرمشة من أهم السناكس في جميع أنحاء العالم ويحبها الكبار والصغار بمختلف أنواعها وهناك العديد من الشركات المصنعة الشيبسي البطاطس ولكن يحتوي كيس البطاطس على المواد الحافظة التي تؤثر على الجسم وتضره على المدى البعيد فتلجأ السيدات لعمل الشيبسي البطاطس في المنزل ليكون أكثر أمانًا خاصةً لأطفالها. مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة مكون سحري نضعه على بطاطس شيبسي مقرمشة سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومميزة لعمل بطاطس شيبسي مقرمشة بمكونات سهله وبسيطة وبطريقة مميزة . طريقة عمل بطاطس شيبسى مقرمش بالملح طريقة عمل بطاطس شيبسى مقرمش بالملح يعمل الملح على امتصاص الماء من البطاطس وبالتالي يجعلها مقرمشة. المكونات المستخدمة لعمل بطاطس الشيبسي خمس حبات متوسطة من البطاطس.

بصل أخضر شرائح.

ملح.

جبن شيدر مبشورة.

زيت للقلي.

طماطم مكعبات صغيرة. طريقة تحضير بطاطس شيبسي مقرمشة تُقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رقيقة جدًا.

تُنقع كمية البطاطس في ماء لمدة ساعة أو ساعتين للتخلص من كمية النشا بها.

نضع المقلاة على النار وبها كمية وفيرة من الزيت.

تُصفى شرائح البطاطس من المياه ثم نضعها في الزيت ولا نقلبها حتى يصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الزيت ونضع عليها الملح وتزين بالبصل الأخضر.

ويقدم معها الجبنة الشيدر وبعض الصلصات المختلفة. طريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة بالخل المكونات المستخدمة لعمل بطاطس الشيبسيطريقة تحضير بطاطس شيبسي مقرمشةطريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة بالخل اضافة الخل على أصابع البطاطس المقطعة يجعل تقرمش ويضيف عليها طعم رائع. المقادير المطلوبة لعمل بطاطس الشيبسي حبتان من البطاطس وتكون كبيرة.

ملعقة من البيكنج باودر.

ماء دافئ.

ملعقتان من الخل.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتغسل بالماء جيدًا ثم تقطع إلى شرائح رقيقة جدًا.

نقوم بوضعها في وعاء به الماء الدافئ.

نضيف ملعقة البيكنج باودر وملعقتين الخل و ننقعها فيه لمدة خمسة عشر دقيقة.

نصفي شرائح البطاطس من الماء.

نضع الزيت في المقلاة على النار حتى تسخن ثم نضع شرائح البطاطس.

ننتظر حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش ثم نقوم بتقليبه.

نخرجها من الزيت في طبق التقديم وتكون بطاطس شيبسي رائعة بطعم الخل وصحية للجميع. المقادير المطلوبة لعمل بطاطس الشيبسيطريقة التحضير:

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