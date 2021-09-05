7 نصائح ذهبية لمرضى الكلى للسيطرة على مشكلتهم الصحية، ومرض الكلى هو من "الأمراض الصامتة" التي تصيب الإنسان دون علمه إلا في مرحلة متقدمة، ويمكن أن يشكَل خطراً على حياة المصابين به لجهة الإصابة بالفشل الكلوي والوفاة.

وكثير من المصابين بمرض الكلى قد لا تظهر عليهم أية أعراض تنبئ بالإصابة بهذا المرض، وذلك في المراحل الأولى، ولا يتم اكتشافه إلا في حالة متقدمة يعاني منها المريض من العديد من المضاعفات الصحية الشديدة.

لذا ينبغي على كل شخص يعاني من مرض الكلى أو مشاكل في عمل الكلى، الإلتزام ببعض النصائح الذهبية الهامة التي تساعدهم في السيطرة على المرض.

7 نصائح ذهبية لمرضى الكلى للسيطرة على مشكلتهم الصحية

نقل موقع "اليوم السابع" المصري عن موقع Times Now News، جملة نصائح هذبية تساعد مرضى الكلى في السيطرة على مشكلتهم الصحية والحد من مضاعفاتها قدر الإمكان.

و7 نصائح ذهبية لمرضى الكلى للسيطرة على مشكلتهم الصحية دوت الخليج التالية:

أهمية الترطيب إنما بحذر: لا يخفى على أحد أهمية تناول الماء باستمرار، لمساعدة الجسم في التخلص من السموم المتراكمة فيه والتي يمكن أن تتراكم في أعضاء الجسم وتسبب العديد من المشاكل، ومنها الكلى.

ويحتاج مرضى الكلى لتناول الماء بكميات مقبولة، كون الكمية الزائدة من المياه يمكن أن تشكَل ضغطاً إضافياً على الكلى ما يجعل غسيل الكلى مؤلماً ويتسبب في احتباس الماء والسوائل في الرئتين، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب. والأمر ذاته ينسحب على أصناف السوائل الأخرى مثل العصائر والحليب والقهوة والشاي والأطعمة الغنية بالماء.

مراقبة النظام الغذائي: يشكلَ هذا النظام حجر الأساس في إدارة اضطرابات الكلى عندما لا تعمل بشكل صحي، ما يصعَب على الجسم إزالة السموم والمغذيات الزائدة والفضلات عند مرضى الكلى، الذين قد يعانون من مشاكل عدم هضم كل شيء وإخراجه من الجسم بسهولة.

يشكلَ هذا النظام حجر الأساس في إدارة اضطرابات الكلى عندما لا تعمل بشكل صحي، ما يصعَب على الجسم إزالة السموم والمغذيات الزائدة والفضلات عند مرضى الكلى، الذين قد يعانون من مشاكل عدم هضم كل شيء وإخراجه من الجسم بسهولة. تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم: التي تؤدي لزيادة إدرار البول وارتفاع ضغط الدم والضغط على الكلى، وهو ما يعرَ مرضى الكلى لمضاعفات صحية حيث يعمد الجسم للإحتفاظ بالمياه عندما ترتفع مستويات الصوديوم مسبباً صعوبة التنفس وتراكم السوائل وتورم القدمين.

التي تؤدي لزيادة إدرار البول وارتفاع ضغط الدم والضغط على الكلى، وهو ما يعرَ مرضى الكلى لمضاعفات صحية حيث يعمد الجسم للإحتفاظ بالمياه عندما ترتفع مستويات الصوديوم مسبباً صعوبة التنفس وتراكم السوائل وتورم القدمين. التقليل من الأطعمة الغنية بالفوسفور: إذ يعاني مرضى الكلى من صعوبة معالجة الفوسفور، وهو ما يدفع الجسم لمحاولة امتصاص الكالسيوم من العظام لتحقيق التوازن، ما يؤثر بشكل سلبي على صحة العظام ويتسبب بضعفها وزيادة تعرضهل للكسور.

إذ يعاني مرضى الكلى من صعوبة معالجة الفوسفور، وهو ما يدفع الجسم لمحاولة امتصاص الكالسيوم من العظام لتحقيق التوازن، ما يؤثر بشكل سلبي على صحة العظام ويتسبب بضعفها وزيادة تعرضهل للكسور. تقليل تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: مثل الفوسفور، فإن مرضى الكلى شبه عاجزين عن التخلص من البوتاسيوم الزائد في الجسم بشكل فعال. ومع الوقت، يتراكم البوتاسيوم في الجسم ما يؤدي لفشل القلب. ومن الأطعمة الواجب التقليل منها، جوز الهند ومياهه والبطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ وأوراق الكزبرة والشوكولاتة والقهوة سريعة التحضير.

مثل الفوسفور، فإن مرضى الكلى شبه عاجزين عن التخلص من البوتاسيوم الزائد في الجسم بشكل فعال. ومع الوقت، يتراكم البوتاسيوم في الجسم ما يؤدي لفشل القلب. ومن الأطعمة الواجب التقليل منها، جوز الهند ومياهه والبطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ وأوراق الكزبرة والشوكولاتة والقهوة سريعة التحضير. مراقبة مستويات البروتين: تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين على كمية كبيرة من البيورينات التي تزيد من إنتاج حمض البوليك في الجسم، ما يؤدي إلى تشكَل حصوات حمض البوليك التي تسبب تلف الكلى. لذا يجب إجراء فحص متنظم لمستويات البروتين في الجسم واتباع نظام غذائي شبه خالي من البروتينات.