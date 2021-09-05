إنسي الدخان وإنسي الفحم الكفتة المشوية في البرطمان

الكفتة المشوية في البرطمان، اختلفت طرق عمل الكفتة حسب الطريقة التي يفضلها كل شخص و المقادير المتاحة في المنزل فيمكن عمل الكفتة في الفرن أو على الفحم ولكنها تتسبب في نشر الدخان في أرجاء المنزل وسقوط الدهون على الجدران واليوم سنقدم إليكم أفضل طريقة لعمل الكفتة. طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان المقادير المطلوبة: كيلو من اللحمة المفرومة بدهون بسيطة حسب الرغبة.

بدهون بسيطة حسب الرغبة. ملعقتين كبيرة من البرغل وينقع في الماء.

بصلة كبيرة.

توابل لحمة.

توم وبصل وثوم بودر.

العيدان المستخدمة لعمل الشيش طاووق.

قطعة من الفحم. طريقة تحضير الكفتة في البرطمان نقوم بفرم البصل في الكبة ونضيف إليه الثوم واللحمة المفرومة والبرغل والتوابل وتضرب في الكبة جيدًا حتى يمتزجا.

نضع خليط اللحمة في الثلاجة من ساعة إلى ساعة ونصف.

نحضر برطمان ونقص عيدان الشيش طاووق على مقاسه.

ننقع عيدان الشيش في مياه قبل الاستخدام.

نأخذ قطعة من اللحم و تصبع على عيدان الشيش حتى انتهاء الكمية.

نضع البرطمان على جانبه ونرص بداخله عيدان اللحم.

يغطى البرطمان بـ ورقة من الفويل جيدًا ونضعه في صينية بها كمية من الماء.

نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن ثم نضع بداخله الصينية وبداخلها البرطمان في الفرن حتى تستوي.

ثم نُخرج الصينية وننقل برطمان الكفتة في طبق ونضع فيه قطعة الفحم وعليها قطرات من الزيت ونضعها على النار لبضع دقائق ويغطى بطبق آخر.

سيظهر رائحة الكفتة كأنها على الفحم نُخرجها وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس.

وتعد هذه من أسهل الوصفات لعمل الكفتة دون إرهاق أو انتشار الأدخنة في المنزل الذي يسبب الأمراض وحفاظًا على جدران المنزل من تراكم الدهون مع الوقت. أسرار كفته الكبابجى طريقة تحضير الكفتة في البرطمانأسرار كفته الكبابجى يتهافت الكثير على كفته الكبابجي التي تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها المميزة وجاء السر في ذلك هو خلط مكونات اللحمة جيدًا لكي تصبح ذات عرق قوي وتترك اللحمة فترة في الثلاجة قبل الاستخدام ولا يجب ضغط اللحم أثناء تشكيلها والحفاظ على السوائل الموجودة بها. الوسوم

الكفتة المشوية في البرطمان، اختلفت طرق عمل الكفتة حسب الطريقة التي يفضلها كل شخص و المقادير المتاحة في المنزل فيمكن عمل الكفتة في الفرن أو على الفحم ولكنها تتسبب في نشر الدخان في أرجاء المنزل وسقوط الدهون على الجدران واليوم سنقدم إليكم أفضل طريقة لعمل الكفتة. طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان المقادير المطلوبة: كيلو من اللحمة المفرومة بدهون بسيطة حسب الرغبة.

بدهون بسيطة حسب الرغبة. ملعقتين كبيرة من البرغل وينقع في الماء.

بصلة كبيرة.

توابل لحمة.

توم وبصل وثوم بودر.

العيدان المستخدمة لعمل الشيش طاووق.

قطعة من الفحم. طريقة تحضير الكفتة في البرطمان نقوم بفرم البصل في الكبة ونضيف إليه الثوم واللحمة المفرومة والبرغل والتوابل وتضرب في الكبة جيدًا حتى يمتزجا.

نضع خليط اللحمة في الثلاجة من ساعة إلى ساعة ونصف.

نحضر برطمان ونقص عيدان الشيش طاووق على مقاسه.

ننقع عيدان الشيش في مياه قبل الاستخدام.

نأخذ قطعة من اللحم و تصبع على عيدان الشيش حتى انتهاء الكمية.

نضع البرطمان على جانبه ونرص بداخله عيدان اللحم.

يغطى البرطمان بـ ورقة من الفويل جيدًا ونضعه في صينية بها كمية من الماء.

نقوم بإشعال الفرن حتى يسخن ثم نضع بداخله الصينية وبداخلها البرطمان في الفرن حتى تستوي.

ثم نُخرج الصينية وننقل برطمان الكفتة في طبق ونضع فيه قطعة الفحم وعليها قطرات من الزيت ونضعها على النار لبضع دقائق ويغطى بطبق آخر.

سيظهر رائحة الكفتة كأنها على الفحم نُخرجها وترص في طبق التقديم وتزين بالبقدونس.

وتعد هذه من أسهل الوصفات لعمل الكفتة دون إرهاق أو انتشار الأدخنة في المنزل الذي يسبب الأمراض وحفاظًا على جدران المنزل من تراكم الدهون مع الوقت. أسرار كفته الكبابجى طريقة تحضير الكفتة في البرطمانأسرار كفته الكبابجى يتهافت الكثير على كفته الكبابجي التي تتميز بمذاقها الرائع ورائحتها المميزة وجاء السر في ذلك هو خلط مكونات اللحمة جيدًا لكي تصبح ذات عرق قوي وتترك اللحمة فترة في الثلاجة قبل الاستخدام ولا يجب ضغط اللحم أثناء تشكيلها والحفاظ على السوائل الموجودة بها.

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