ديناميت دجاج بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز جداً مع الصوص الرهيب

ديناميت دجاج ، تتنوع أطباق الدجاج، وتتعدد مسمياته، ولكل منها مذاقه اللذيذ والمميز والشهي، فالدجاج بكافة أطباقه وأصنافه أكلة مفضلة لدى الجميع مثل صينية برغل بالدجاج، وصينية شاورما الدجاج، ولا سيما ديناميت تشيكن فهو أكلة مميزة وشهية يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ديناميت دجاج بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات ديناميت دجاج

يتكون ديناميت دجاج من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات وسط.

زيت للقلي.

خس مقطع صغير.

مقادير التتبيلة

نصف كوب زبادي.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة ببريكا.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير خليط التغطية

2 كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقة كبيرة ببريكا.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الصوص

نصف كوب كاتشب.

3 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 ملعقة كبيرة صوص شطة حار.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة كبيرة عسل أو سكر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ديناميت دجاج بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير التتبيلة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي والخل وعصير الليمون والببريكا والثوم البودر والكركم والكزبرة والكمون والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف إلى التتبيلة قطع الدجاج، ثم نخلطهم جيداً بالتتبيلة، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة.

تحضير خليط التغطية

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والنشا والببريكا والكمون والكزبرة والثوم البودر والملح والفلفل الأسود والكركم، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نخرج الدجاج المتبل من الثلاجة بعد مرور ساعة، ثم نضعه في خليط الدقيق ونخلطه جيداً بالدقيق، ثم ننفضه من بواقي الدقيق.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه الدجاج ونقلبه من وقت لآخر، ونتركه حتى يكتسب لوناً ذهبياً، ثم نرفعه من الزيت على ورق مطبخ.

تحضير الصوص

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب والمايونيز وصوص الشطة الحار والصويا الصوص والعسل، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع الدجاج المقلي في طبق، ثم نسكب فوقه الصوص ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر طبق تقديم ونوزع فيه خس، ثم نضع فوقه ديناميت دجاج ونقدمه.

وبالهنا والشفا.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الخردل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البيضة والخل والملح والخردل وعصير الليمون والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيداً بالهاند بلندر.

ثم نسكب المايونيز في برطمان أو في وعاء، وبذلك يكون جاهز للاستخدام في عمل الصوص.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز