أفضل ماسكات تفتيح البشرة الدهنية بمكونات طبيعية

تعاني العديد من النساء من مشاكل البشرة الدهنية، خاصة مشكلة الحبوب أو مشكلة اسمرار البشرة، حيث لا يمكن لأصحاب البشرة الدهنية من استخدام مستحضرات التجميل المختلفة بشكل يومي وذلك بسبب تأثيرها السلبي على البشرة، لذلك تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة بيضاء وصافية بدون أي آثار جانبية، لذلك ينصح خبراء التجميل دائما بالرجوع إلى الطبيعة واستخدام الماسكات الطبيعية والتي لها مفعول قوى على البشرة في التخلص من الكثير من المشاكل.

ماسكات تفتيح البشرة الدهنية

يمكن استخدام الكثير من الوصفات الطبيعية لعمل أفضل ماسكات تفتيح للبشرة الدهنية، ولكن يجب علينا التنويه بأن هناك بعض القواعد التي يجب عليكي اتباعها أثناء استخدام الماسكات الطبيعية كي تحافظين على جمال بشرتك، أولا يجب استخدام الماسكات مرة واحدة اسبوعيا أو مرتين كحد أقصى، كذلك أيضا في حال اكتشاف أى تأثير جانبي يتم إيقاف الماسك على الفور.

ماسك الزبادي والطماطم والشوفان

يعتبر ماسك الزبادي والطماطم والشوفان من أنجح الماسكات لتفتيح البشرة الدهنية، حيث أن الطماطم لها مفعول السحر في تفتيح البشرة، أما بالنسبة للزبادي فيعمل على ترطيب البشرة ونضارتها، أما بالنسبة للشوفان فيساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

أما عن خطوات تحضير الماسك فتتم من خلال خلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة من الشوفان ويتم مزج الخليط جيدا، ثم نضعه على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بتنظيف البشرة وغسلها بواسطة الماء الفاتر.

ماسك الكركم والليمون

إذا كنت تعاني من مشكلة التصبغات أو البقع الداكنة فعليك تجربة قناع الكركم والليمون، حيث أن له تأثير فعال في تفتيح البشرة التخلص من البقع الداكنة، لذلك سوف نوفر لكى خطوات تحضير الماسك وطريقة استخدامه.

يتم إضافة ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة من عصير الليمون، ومن ثم نقوم بمزج الخليط جيدا ثم نقوم بتوزيعه على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة، يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، يمكنك تجربة الماسك مرتين فقط أسبوعيا للحصول على بياض الأميرات.