من أهم أنواع الحلويات المنتشرة في المنطقة العربية، و التي يقبل عليها الجميع كبارا و صغارا هي حلوى الكلاج بالجوز و القرفة، أو كما يطلق عليها المصريون اسم الجلاش و يقدم بعدد من الحشوات ، مثل : اللوز و الجوز و السوداني و المهلبية و الكنافة و البسبوسة و غيرها الكثير من أنوع الحشوات التي أبدع المصري في استخدامها مع الجلاش، بينما نجد في تركيا يعتبر الحشوة الأشهر التي تستخدم مع الجلاش هو الفستق و يطلق عليه في الآراضي التركية اسم بقلاوة، و هكذا نجد الوصفة الشهية منتشرة و متواجدة في الكثير من الأماكن لكن بأسماء و حشوات مختلفة و متنوعة، و اليوم نقدم الوصفة الخليجية و خطوات عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز من خلال مقالنا التالي.

طريقة عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز

وصفة اليوم من طبق الحلوى الذي اخترناه اكم وهو ” كلاج بالجوز و القرفة” ، كافية للتقديم الى 6 أفراد، و تحتاج الى وقت من أجل تحضيرها يقدر بحوالي 60 دقيقة، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي نستخدمها منها ، وهي:

عبوة كاملة من عجينة الفيلو ” الجلاش “

ربع كيلو من الجوز و يتم فرمه جيدا

كوب كامل من الزبدة ، في درجة حرارة الغرفة .

عدد 2 ملعقة من القرفة المطحونة.

كوب ونصف من شيرة ” العسل ” أو كما يطلق عليه البعض اسم ” سيرب ” .

و الآن هيا بنا إلى تحضير أسهل نوع حلوى ، لأن خطواته سهلة و بسيطة ، و هي: