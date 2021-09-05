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من أهم أنواع الحلويات المنتشرة في المنطقة العربية، و التي يقبل عليها الجميع كبارا و صغارا هي حلوى الكلاج بالجوز و القرفة، أو كما يطلق عليها المصريون اسم الجلاش و يقدم بعدد من الحشوات ، مثل : اللوز و الجوز و السوداني و المهلبية و الكنافة و البسبوسة و غيرها الكثير من أنوع الحشوات التي أبدع المصري في استخدامها مع الجلاش، بينما نجد في تركيا يعتبر الحشوة الأشهر التي تستخدم مع الجلاش هو الفستق و يطلق عليه في الآراضي التركية اسم بقلاوة، و هكذا نجد الوصفة الشهية منتشرة و متواجدة في الكثير من الأماكن لكن بأسماء و حشوات مختلفة و متنوعة، و اليوم نقدم الوصفة الخليجية و خطوات عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز من خلال مقالنا التالي.طريقة عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز
وصفة اليوم من طبق الحلوى الذي اخترناه اكم وهو ” كلاج بالجوز و القرفة” ، كافية للتقديم الى 6 أفراد، و تحتاج الى وقت من أجل تحضيرها يقدر بحوالي 60 دقيقة، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي نستخدمها منها ، وهي:
- عبوة كاملة من عجينة الفيلو ” الجلاش “
- ربع كيلو من الجوز و يتم فرمه جيدا
- كوب كامل من الزبدة ، في درجة حرارة الغرفة .
- عدد 2 ملعقة من القرفة المطحونة.
- كوب ونصف من شيرة ” العسل ” أو كما يطلق عليه البعض اسم ” سيرب ” .
و الآن هيا بنا إلى تحضير أسهل نوع حلوى ، لأن خطواته سهلة و بسيطة ، و هي:
- يسخن الفرن حتى تصبح درجة الحرارة حوالي 350 مئوية.
- يتم دهن صينية مستطيلة باستخدام الزبدة المذابة .
- نقوم الآن بخلط الجوز المفروم مع القرفة المطحونة جيدا في وعاء منفصل.
- يتم فرد طبقة من عجينة الفيلو في الصينية المجهزة مع دهن الزبدة عليها ، و اكرار وضع الطبقات مع فرد الزبدة حتى 5 طبقات تقريبا.
نقوم الآن بفرد خليط الجوز والقرفة فوق طبقات الكلاج.
- يتم تكرار وضع طبقات الفيلو أعلى الجوز والقرفة، مع الحرص على دهن الزبدة فوق كل طبقة.
- بعد الانتهاء من رص طبقات الفيلو، يتم تقطيع الكلاج باستخدام سكين حامي على شكل مثلثات .
- نقوم الآن بادخال الصينية الى الفرن لمدة لا تقل 20 دقيقة.
- بعد خروج الصينية من الفرن ، يجب تركها حتى تبرد تماما .
- ثم يتم صب ” السيرب ” القطر عليها و تقطعيها وتقدم مع القهوة .
من أهم أنواع الحلويات المنتشرة في المنطقة العربية، و التي يقبل عليها الجميع كبارا و صغارا هي حلوى الكلاج بالجوز و القرفة، أو كما يطلق عليها المصريون اسم الجلاش و يقدم بعدد من الحشوات ، مثل : اللوز و الجوز و السوداني و المهلبية و الكنافة و البسبوسة و غيرها الكثير من أنوع الحشوات التي أبدع المصري في استخدامها مع الجلاش، بينما نجد في تركيا يعتبر الحشوة الأشهر التي تستخدم مع الجلاش هو الفستق و يطلق عليه في الآراضي التركية اسم بقلاوة، و هكذا نجد الوصفة الشهية منتشرة و متواجدة في الكثير من الأماكن لكن بأسماء و حشوات مختلفة و متنوعة، و اليوم نقدم الوصفة الخليجية و خطوات عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز من خلال مقالنا التالي.طريقة عمل حلوى كلاج بالقرفة و الجوز
وصفة اليوم من طبق الحلوى الذي اخترناه اكم وهو ” كلاج بالجوز و القرفة” ، كافية للتقديم الى 6 أفراد، و تحتاج الى وقت من أجل تحضيرها يقدر بحوالي 60 دقيقة، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي نستخدمها منها ، وهي:
- عبوة كاملة من عجينة الفيلو ” الجلاش “
- ربع كيلو من الجوز و يتم فرمه جيدا
- كوب كامل من الزبدة ، في درجة حرارة الغرفة .
- عدد 2 ملعقة من القرفة المطحونة.
- كوب ونصف من شيرة ” العسل ” أو كما يطلق عليه البعض اسم ” سيرب ” .
و الآن هيا بنا إلى تحضير أسهل نوع حلوى ، لأن خطواته سهلة و بسيطة ، و هي:
- يسخن الفرن حتى تصبح درجة الحرارة حوالي 350 مئوية.
- يتم دهن صينية مستطيلة باستخدام الزبدة المذابة .
- نقوم الآن بخلط الجوز المفروم مع القرفة المطحونة جيدا في وعاء منفصل.
- يتم فرد طبقة من عجينة الفيلو في الصينية المجهزة مع دهن الزبدة عليها ، و اكرار وضع الطبقات مع فرد الزبدة حتى 5 طبقات تقريبا.
نقوم الآن بفرد خليط الجوز والقرفة فوق طبقات الكلاج.
- يتم تكرار وضع طبقات الفيلو أعلى الجوز والقرفة، مع الحرص على دهن الزبدة فوق كل طبقة.
- بعد الانتهاء من رص طبقات الفيلو، يتم تقطيع الكلاج باستخدام سكين حامي على شكل مثلثات .
- نقوم الآن بادخال الصينية الى الفرن لمدة لا تقل 20 دقيقة.
- بعد خروج الصينية من الفرن ، يجب تركها حتى تبرد تماما .
- ثم يتم صب ” السيرب ” القطر عليها و تقطعيها وتقدم مع القهوة .
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