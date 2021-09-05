طريقة معمول التمر الهش

يعرف معمول التمر الهش بأنه من ألذ وصفات الكعك على الإطلاق والذي يشتهر بتحضيره الدول العربية ويقدم في المناسبات السعيدة والأعياد خاصة في أيام رمضان وعيد الفطر المبارك، يمكنك عمل هذه الحلوي الشهية التي تذوب في الفم بنفسك وقدميها لأولادك وضيوفك وأبهريهم بمدى براعتك في المطبخ فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة.

معمول التمر الهش

أصنعي ألذ كعك عربي في المنزل وقدميه في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة العربي لبدأ اليوم بفطور شهي ومميز.

المقادير اللأزمة لتحضير الوصفة:

كل ما تحتاجينه هو:

كوبان من دقيق السميد.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

خمس ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

بيضة واحدة كاملة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب واحد من التمر المهروس.

ملعقة كبيرة من الحبهان او الهيل.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. ضعي دقيق السميد في وعاء كبير ثم اضيفي إليه اللبن البودرة وقلبي. قومي بخلط كلاً من الزبدة والسكر معاً في وعاء آخر إلى أن يمتزجا ويذوب السكر. أضيفي البيض والفانيليا واخفقي بالمضرب الكهربائي إلى أن تحصلي على خليط ناعم. يضاف الزيت وتمزج المكنات معاً. أبدأي في إضافة خليط الدقيق إلى خليط الزبدة بالتدريج مع الخلط ببطء حتى تمتزج المكونات. استمري في العجن إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة. اتركي العجينة ترتاح وتوجهي لتحضير الحشو. قومي بإزلة النواه من التمر وحاولى هرسه حتى يصبح ناعم. يفضل استخدام الرطب أو العجوة في الحشو لأنها سهلة التشكيل. اجلي الرطب ناعمة تماماً ويمكنك إضافة بعض الزبد أو السمنة إليها. قومي بطحن الحبهان أو الهيل ليكون بودر ناعم. أحضري العجينة وقسميها إلى أجزاء متوسطة في الحجم. ضعي كل قطعة في قبضة يدك وافرديها برفق ثم ضعي القليل من حشو التمر بها مع رشة من الهيل المطحون. شكلي المعمول بالقالب الخاص بها. تخبز الكعكات في الفرن حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

خطوات تحضير معمول التمر الهش: