طريقة عمل عجينة البرجر في البيت، بما أن البرجر من أكثر الوجبات السريعة المحببة لدى الكثيرين وخاصتاً الأطفال والكثير من الأمهات لديهن مخاوف تجاه المأكولات الجاهزة أو أكل المطاعم لذلك يبحثن عن طرق سهلة وصحية لتحضيره في البيت حتى يضمن المذاق والقيمة الغذائية لأولادهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُقدم لكم وصفة مفيدة وسريعة لتحضيرها بالخطوات في البيت فتابعونا.

طريقة عمل عجينة البرجر في البيت

تُعد هذه من أبسط طرق تحضيره في البيت ويمكن مُضاعفة الكمية أو التقليل منها حسب الحاجة ومع أتباع هذه الوصفة ستحصلين على أشهى خبز برجر ومكوناته كالتالي:

ستة أكواب من الدقيق الأبيض.

ستة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوبان من المياه الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

أربعة ملاعق صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من السمسم الغير مُحمص.

ملعقة صغيرة من الحبة السوداء (حبة البركة).

نأتي بكوب كبير ونضع فيه المياه الساخنة والسكر مع الخميرة الفورية ونمزجهم ونتركهم حتى تُحدث فقاقيع. بعدها نُحضر وعاء ونضع فيه الدقيق الأبيض مع اللبن البودرة والملح والزيت النباتي ونبدأ بمزجهم معاً جيداً. نبدأ بعدها بإضافة كوب الخميرة إلى مزيج الدقيق ونعجنهم معاً حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة لا تحتوي على أي تكتلات ومتماسكة. نقوم بتغطية العجينة بقطعة نظيفة من القماش ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر. بعد أن تتخمر العجينة نأتي بصينية خبز ونُغلفها بورق الزبدة ونُقسم العجينة إلى دوائر متساوية الحجم ونتركها مرة أخرى لترتاح لمدة نصف ساعة. نقوم بمسح وجه كل قِطعة عجين بالماء ونرش فوقها حبة البركة والسمسم ونُدخلها الفرن لمدة ثُلث ساعة على درجة مئة وثمانون درجة حتى ينضج ويتحمر. نُخرجها من الفرن ونتركها عشر دقائق لتبرد ثم نستخدمها.

مكونات عجينة البرجرطريقة تحضير عجينة البرجر

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا طريقة عمل عجينة البرجر في البيت والذي قدمنا من خلاله طريقة سهلة وسريعة لتحضيره نرجو أن نكون قد أفدناكم ونلنا إعجابكم.