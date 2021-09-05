طريقة تحضير حلى التوست

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يحب الأطفال دائماً الأكلات الحلوة والوصفات المختلفة في عالم الحلويات لذلك إذا أردت التجديد في المطبخ يمكنك تحضير حلى التوست بالنكهات المختلفة كالقرفة والشوكولاتة والموز وغيرها والتي تتميز بطعم رائع وجديد ولن تبذلي الكثير من الوقت أو الجهد في تحضيرها فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الخطوات بالتفصيل.حلى التوست المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:
اصنعي ألذ فطور لذيذ الطعم لأولادك أو قدميها كتحلية لذيذة بين الوجبات كما يمكنك تقديمها لضيوفك أيضاً
كل ما تحتاجينه هو:
- أربع بيضات كبيرة الحجم.
- الكوب إلا ربع من اللبن السائل والطازج كامل الدسم أو خالي الدسم حسب رغبتك.
- ثمانية قطع من خبز التوست.
- ملعقتان صغيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.
- عسل أبيض وزبدة غير مالحة للتقديم.
خطوات عمل حلى التوست بالقرفة:
- قومي بكسر البيض في وعاء مناسب الحجم ويجب أن يكون عميق قليلاً.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخلط البيض حتى يصبح فاتح اللون.
- أضيفي القرفة وقلبي جيداً.
- أبدأي في إضافة الحليب السائل بشكل تدريجي مع الخفق بسرعة لمدة ثلاث دقائق حتى تمتزج المكونات.
- أحضري طاسة لا تلتصق وضعيها على نار متوسطة.
- أضيفي الزبدة واتركيها تذوب.
- أحضري قطع الخبز وضعيها في الوعاء الموجود به خليط البيض والحليب والقرفةز
- يغمس التوست في الخليط جيداً حتى يتشرب الخليط ويغلفه.
- قومي بتحمص التوست في الطاسة على النار حتى يصبح ذهبي اللون.
- قلبي التوست على الجانب الآخر وكرري الخطوات مع كل القطع حتى تصبح ذهبية.
- ضعي التوست في أطباق التقديم وقدميه ساخن على الفطور.
أفكار لتزيين الطبق:
- يمكنك إضافة عدة ملاعق من العسل الأبيض إلى التوست.
- أضيفي مكعبات من الزبدة إلى التوست الساخن حتى تذوب فوقه وتعطيه طعم جميل.
- يمكنك استخدام القطر أو الشربات لسقي التوست.
- أحضري القليل من الشوكولاتة وأذيبيها في الميكرويف أو حمام مائي ساخن ثم استخداميها لتزيين التوست.
- يمكنك إضافة أي توع من المكسرات تفضلين أو الفاكهة المجففة أو قطع الفاكهة الفريش.
- يمكن أيضاً إضافة بولات من الآيس كريم بطعم الفانيليا أو الشوكولاتة.
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يحب الأطفال دائماً الأكلات الحلوة والوصفات المختلفة في عالم الحلويات لذلك إذا أردت التجديد في المطبخ يمكنك تحضير حلى التوست بالنكهات المختلفة كالقرفة والشوكولاتة والموز وغيرها والتي تتميز بطعم رائع وجديد ولن تبذلي الكثير من الوقت أو الجهد في تحضيرها فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الخطوات بالتفصيل.حلى التوست المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:
اصنعي ألذ فطور لذيذ الطعم لأولادك أو قدميها كتحلية لذيذة بين الوجبات كما يمكنك تقديمها لضيوفك أيضاً
كل ما تحتاجينه هو:
- أربع بيضات كبيرة الحجم.
- الكوب إلا ربع من اللبن السائل والطازج كامل الدسم أو خالي الدسم حسب رغبتك.
- ثمانية قطع من خبز التوست.
- ملعقتان صغيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.
- عسل أبيض وزبدة غير مالحة للتقديم.
خطوات عمل حلى التوست بالقرفة:
- قومي بكسر البيض في وعاء مناسب الحجم ويجب أن يكون عميق قليلاً.
- استخدمي المضرب الكهربائي لخلط البيض حتى يصبح فاتح اللون.
- أضيفي القرفة وقلبي جيداً.
- أبدأي في إضافة الحليب السائل بشكل تدريجي مع الخفق بسرعة لمدة ثلاث دقائق حتى تمتزج المكونات.
- أحضري طاسة لا تلتصق وضعيها على نار متوسطة.
- أضيفي الزبدة واتركيها تذوب.
- أحضري قطع الخبز وضعيها في الوعاء الموجود به خليط البيض والحليب والقرفةز
- يغمس التوست في الخليط جيداً حتى يتشرب الخليط ويغلفه.
- قومي بتحمص التوست في الطاسة على النار حتى يصبح ذهبي اللون.
- قلبي التوست على الجانب الآخر وكرري الخطوات مع كل القطع حتى تصبح ذهبية.
- ضعي التوست في أطباق التقديم وقدميه ساخن على الفطور.
أفكار لتزيين الطبق:
- يمكنك إضافة عدة ملاعق من العسل الأبيض إلى التوست.
- أضيفي مكعبات من الزبدة إلى التوست الساخن حتى تذوب فوقه وتعطيه طعم جميل.
- يمكنك استخدام القطر أو الشربات لسقي التوست.
- أحضري القليل من الشوكولاتة وأذيبيها في الميكرويف أو حمام مائي ساخن ثم استخداميها لتزيين التوست.
- يمكنك إضافة أي توع من المكسرات تفضلين أو الفاكهة المجففة أو قطع الفاكهة الفريش.
- يمكن أيضاً إضافة بولات من الآيس كريم بطعم الفانيليا أو الشوكولاتة.
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