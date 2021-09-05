طرق عمل ساندوتشات برجر الدجاج

أصبحت الساندوتشات والأكلات السريعة هي الأكثر طلباً واستهلاكاً في هذا القرن وتعد ساندوتشات برجر الدجاج من أشهي أنواع الساندوتشات التي تقدمها محلات الوجبات السريعة حيث تحضر بأشكال ونكهات مختلفة وتقدم بأسعار عالية، ولذلك حفاظاً على صحة أولادك تعملي كيف تحضرين تلك الأكلة بكل سهولة في المنزل لتكون بنفس طعم الجاهزة فتابعينا لتعرفي الوصفة. ساندوتشات برجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو واحد من صدور الدجاج.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأاسود المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر المطحون.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج. ساندوتشات برجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير التقديم: كوب من المايونيز.

ثمانية شرائح من الجبنة الشيدر.

أربع حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

أربع أوراق من الخس.

ثمانية حبات من الخبز الكايزر. خطوات تحضير ساندوتشات برجر الدجاج: قومي أولاً بغسل صدور الدجاج بالملح والخل والليمون.

اخلي الدجاج من العظام والجلد ثم قطعي الصدور قطع بانيه أو شرائح متوسطة الحجم.

حضري التتبيلة عن طريق خلط كلاً من الملح والفلفل وتوابل الدجاج في وعاء.

أضيفي زيت الزيتون والزعتر والثوم البودر والبصل البودر وقلبي.

يمكنك إضافة المزيد من المكونات الاختيارية كعصير الليمون أو الكاتشب والشطة لجل النكهة حارة أكثر.

اخلطي المكونات معاً ثم أضيفي قطع صدور الدجاج في الوعاء وقلبي.

احرصي على أن تتغلف كل القطع بالتتبيلة من كل الجهات.

غطي الوعاء ثم ضعيه في الثلاجة لمعدة ساعات ويفضل تركها لليلة كاملة.

في اليوم التالي جهزي جريل الشوي أو طاسة لا تلتصق على النار مع رشة خفيفة من السمنة أو الزيت.

قومي بتشويح صدور الدجاج المتبلة على نار متوسطة حتى تأخذ شكل الشوي وتنضج.

ارفعي صطور الدجاج من على الجريل واتركيها جانباً.

قومي بتحميص الخبز قليلاً على الجريل ثم ادهنيه بالمايونيز من الداخل.

أضيفي قطعة من صدور الدجاج المشوية وفوقها شريحة من الجبن.

حاولى إذابة الجبن على النار ثم أضيفي القطعة في الساندوتش.

أضيفي شرائح الطماطم والخس والمزيد من المايونيز ثم قدميه. خطوات تحضير ساندوتشات برجر الدجاج: الوسوم

أصبحت الساندوتشات والأكلات السريعة هي الأكثر طلباً واستهلاكاً في هذا القرن وتعد ساندوتشات برجر الدجاج من أشهي أنواع الساندوتشات التي تقدمها محلات الوجبات السريعة حيث تحضر بأشكال ونكهات مختلفة وتقدم بأسعار عالية، ولذلك حفاظاً على صحة أولادك تعملي كيف تحضرين تلك الأكلة بكل سهولة في المنزل لتكون بنفس طعم الجاهزة فتابعينا لتعرفي الوصفة. ساندوتشات برجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو واحد من صدور الدجاج.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأاسود المطحون ناعم.

ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر المطحون.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج. ساندوتشات برجر الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير التقديم: كوب من المايونيز.

ثمانية شرائح من الجبنة الشيدر.

أربع حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

أربع أوراق من الخس.

ثمانية حبات من الخبز الكايزر. خطوات تحضير ساندوتشات برجر الدجاج: قومي أولاً بغسل صدور الدجاج بالملح والخل والليمون.

اخلي الدجاج من العظام والجلد ثم قطعي الصدور قطع بانيه أو شرائح متوسطة الحجم.

حضري التتبيلة عن طريق خلط كلاً من الملح والفلفل وتوابل الدجاج في وعاء.

أضيفي زيت الزيتون والزعتر والثوم البودر والبصل البودر وقلبي.

يمكنك إضافة المزيد من المكونات الاختيارية كعصير الليمون أو الكاتشب والشطة لجل النكهة حارة أكثر.

اخلطي المكونات معاً ثم أضيفي قطع صدور الدجاج في الوعاء وقلبي.

احرصي على أن تتغلف كل القطع بالتتبيلة من كل الجهات.

غطي الوعاء ثم ضعيه في الثلاجة لمعدة ساعات ويفضل تركها لليلة كاملة.

في اليوم التالي جهزي جريل الشوي أو طاسة لا تلتصق على النار مع رشة خفيفة من السمنة أو الزيت.

قومي بتشويح صدور الدجاج المتبلة على نار متوسطة حتى تأخذ شكل الشوي وتنضج.

ارفعي صطور الدجاج من على الجريل واتركيها جانباً.

قومي بتحميص الخبز قليلاً على الجريل ثم ادهنيه بالمايونيز من الداخل.

أضيفي قطعة من صدور الدجاج المشوية وفوقها شريحة من الجبن.

حاولى إذابة الجبن على النار ثم أضيفي القطعة في الساندوتش.

أضيفي شرائح الطماطم والخس والمزيد من المايونيز ثم قدميه. خطوات تحضير ساندوتشات برجر الدجاج:

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