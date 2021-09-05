طريقة رولات المسخن بعجينة السمبوسة

إذا كنت ترغبين في تجربة وصفة جديدة ومميزة من الدجاج فما رأيك في تجربة وصفة رولات المسخن بعجينة السمبوسة فهي وصفة شهية للغاية وتتميز بتقديم فريد للمسخن بدلاً من تقديمه بالشكل التقليدي، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير هذا الطبق المميز وقدميه لضيوفك على مائدة الغداء أو لأولادك في العشاء. رولات المسخن بعجينة السمبوسة رولات المسخن بعجينة السمبوسة حضري أفضل طبق للعزائم والمناسبات واستمتعي به مع الأهل والأحبة لسفرة متجددة وشهية ومتكاملة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثلاث ورقات صحيح من أوراق الغار أو الورق اللوري.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من السماق المطحون ناعم.

ثلاث حبات من البصل الاحمر المقطعة إلى شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

علبة واحدة من عجينة السمبوسة. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير رولات المسخن بعجينة السمبوسة: قومي بتنظيف الججاج بالملح والخل والليمون جيداً مع نقعه في الماء للتخلص من الرائحة. اشطفي صدور الدجاج ثم ضعيها في وعاء مملوء بالماء لسلقها. ضعي الوعاء على نار متوسطة مع إضافة الورق اللوري. احرصي على إزالة الطبقات البيضاء التتي تتكون على سطح المرقة. يضاف الملح واتركي الدجاج حتى يتم سلقه وينضج. أخرجي الدجاج من الحساء واتركيه جانباً ليبرد وبعدها فتتيه للتخلص من العظم والجلد ويصبح اللحم قطع صغيرة. أحضري طاسة لا تلتصق وسحني فيها الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي السماق وقلبي لخمس دقائق. أضيفي قطع الدجاج وقلبي ثم أضيفي الملح واتركي الخليط يتجانس معاً ويذبل البصل. بعد تمام النضوج ارفعب الحشو من على النار. أحضري أحد رقائق السمبوسة الجاهزة وافرديها. أضيفي ملعقتان كبيرتان من حشو الدجاج بالبصل. قومي بطي السمبوسة على شكل رولات أو أصابع متوسطة الحجم. احرصي على غلق تلك الأصابع من الأجناب حتى لا يخرج الحشو منها. أحضري صينية الفرن وادهنيها بالسمنة ثم ضعي رولات المسخن فيها بجانب بعضها. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر من أعلى ويأخذ اللون الذهبي. قدمي المسخن مع حساء الدجاج. خطوات تحضير رولات المسخن بعجينة السمبوسة: الوسوم

إذا كنت ترغبين في تجربة وصفة جديدة ومميزة من الدجاج فما رأيك في تجربة وصفة رولات المسخن بعجينة السمبوسة فهي وصفة شهية للغاية وتتميز بتقديم فريد للمسخن بدلاً من تقديمه بالشكل التقليدي، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير هذا الطبق المميز وقدميه لضيوفك على مائدة الغداء أو لأولادك في العشاء. رولات المسخن بعجينة السمبوسة رولات المسخن بعجينة السمبوسة حضري أفضل طبق للعزائم والمناسبات واستمتعي به مع الأهل والأحبة لسفرة متجددة وشهية ومتكاملة المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثلاث ورقات صحيح من أوراق الغار أو الورق اللوري.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة كبيرة من السماق المطحون ناعم.

ثلاث حبات من البصل الاحمر المقطعة إلى شرائح.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

علبة واحدة من عجينة السمبوسة. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير رولات المسخن بعجينة السمبوسة: قومي بتنظيف الججاج بالملح والخل والليمون جيداً مع نقعه في الماء للتخلص من الرائحة. اشطفي صدور الدجاج ثم ضعيها في وعاء مملوء بالماء لسلقها. ضعي الوعاء على نار متوسطة مع إضافة الورق اللوري. احرصي على إزالة الطبقات البيضاء التتي تتكون على سطح المرقة. يضاف الملح واتركي الدجاج حتى يتم سلقه وينضج. أخرجي الدجاج من الحساء واتركيه جانباً ليبرد وبعدها فتتيه للتخلص من العظم والجلد ويصبح اللحم قطع صغيرة. أحضري طاسة لا تلتصق وسحني فيها الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي السماق وقلبي لخمس دقائق. أضيفي قطع الدجاج وقلبي ثم أضيفي الملح واتركي الخليط يتجانس معاً ويذبل البصل. بعد تمام النضوج ارفعب الحشو من على النار. أحضري أحد رقائق السمبوسة الجاهزة وافرديها. أضيفي ملعقتان كبيرتان من حشو الدجاج بالبصل. قومي بطي السمبوسة على شكل رولات أو أصابع متوسطة الحجم. احرصي على غلق تلك الأصابع من الأجناب حتى لا يخرج الحشو منها. أحضري صينية الفرن وادهنيها بالسمنة ثم ضعي رولات المسخن فيها بجانب بعضها. أدخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر من أعلى ويأخذ اللون الذهبي. قدمي المسخن مع حساء الدجاج. خطوات تحضير رولات المسخن بعجينة السمبوسة:

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