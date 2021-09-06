طريقة عمل القهوة بالحليب المشروب الرائع وطريقة تحضيره بمختلف الطرق والنكهات

يحب العديد من الناس مشروب القهوة بالحليب فهو يضيف طعم مميز للقهوة ويعطيها نكهة لا تقاوم، يحضر هذا المشروب بعدة طرق مختلفة وتختلف باختلاف البلد المخضر فيه فتابعينا في هذا المقال لمعرفة عدة طرق لتحضير هذا المشروب لتكتشفي أكثر ما يميز كل طريقة مع أولادك وأسرتك.

القهوة بالحليب

لا تحتاجي للذهاب للكافيهات وطلب هذا المشروب في الصباح بعد الآن حضريه في منزلك واستمتعي بصباح منعش ومميز ولذيذ.

طريقة عمل القهوة التركية:

تشتهر القهوة التركية بطعمها المميز ويمكنك تحضيرها بكل سهولة فكل ما تحتاجينه هو:

أربعة أكواب من اللبن السائل كامل الدسم أو أي نوع ترغبين.

أربع ملاعق صغيرة من مسحوق القهوة التركية.

أربع ملاعق صغيرة من السكر الأبيض المطحون ناعم.

هذه المقادير كافية لعمل أربع أكواب من القهوة التركية يمكنك تقليل المقادير إذا أردت.

خطوات تحضير المشروب:

فومي بإذابة السكر مع القهوة في الحليب في وعاء مناسب الحجم. يوضع الخليط في وعاء تحضير القهوة على نار هادئة. اتركي الخليط يمتزج ويصبح المشروب جاهز. ضعي المشروب في أكواب التقديم ويقدم ساخن.

طريقة عمل القهوة بالحليب الفرنسية:

تحتاجين إلى:

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان أو البن العادي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من اللبن السائل.

خطوات تحضير المشروب:

قومي بخلط الحليب والماء معاً في وعاء على النار. اتركي الخليط على النار حتى تسخن المكونات وتبدأ في الغليان. يضاف البن والكاكاو والسكر إلى الواعاء مع التقليب. اتركي المكونات على النار عدة دقائق حتى تمتزج ثم ارفعيها من على النار وضعيها في كوب التقديم.

طريقة أخرى لعمل القهوة بالحليب: