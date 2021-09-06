سحر مفعول كريم لبان الدكر لشد وإزالة تجاعيد الوجه هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك

التجاعيد من المشكلات التي تواجه النساء نتيجة التقدم في السن أو نتيجة إهمال البشرة وعدم العناية اليومية بها، ويوجد الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تعالج التجاعيد وبالإضافة إلى ذلك مساحيق مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفاء عيوب الوجه التي منها التجاعيد، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج التجاعيد وشد البشرة، ومنها منقوع لبان الدكر وسوف نتعرف على الوصفة بالتفصيل، فتابعونا.طريقة عمل لبان الدكر لعلاج التجاعيد
لقد تم تجربة لبان لدكر منقِبل الكثير من السيدات التي اندهشت من نتائجه في علاج التجاعيد وشد البشرة وجعلها تبدو صغيرة الحجم، ولك سيدتي الوصفة مفصلة:
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- وعاء صغير لمزج الزيوت.
طريقة التحضير
- في طبق صغير يتم مزج الزيوت مع بعضها حتى تختفي في بعضها.
- يتم ترك الخليط على جنب.
كيفية الاستخدام
- في البداية يتم غسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة أو استخدام الصابون الطبي.
- بعد ذلك يتم تنشيف البشرة بفوطة نظيفة مصنوعة من القطن الصافي عن طريق الطبطبة.
- بواسطة أصابع اليد يتم اخذ كمية من خليط الزيوت ووضعه على البشرة.
- يتم تدليك الخليط على البشرة وبالأخص في أماكن التجاعيد بحركات دائرية.
- يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ويُفضل قبل النوم مباشرة.
- يتم غسل البشرة في الصباح الباكر للتخلص من بقايا الزيوت.
- في النهاية يتم ترطيب الوجه بماء الورد الطبيعي.
يوجد الكثير من الفوائد والاستخدامات للبان الدكر على البشرة والتي تتضمن ما يلي:
- إزالة البقع الداكنة من البشرة وجعلها ذات لون موحد.
- إزالة تجاعيد البشرة وشدها وجعلها تبدو أصغر من سنها.
- منح البشرة النعومة والترطيب الفائق.
غسول البشرة باستخدام لبان الدكر
- يمكن عمل غسول طبيعي لجميع أنواع البشرة باستخدام لبان الدكر، وذلك من خلال:
- نقع كمية من اللبان الدكر في الماء لمدة 4 ساعات أو طوال الليل.
- يتم تصفية الخليط ووضعه في زجاجة بخاخة صغيرة.
- يمكنك استخدام كتونر للوجه والبشرة.
- يستخدم هذا الغسول كل يوم في الصباح والمساء.
الوسوم
التجاعيد من المشكلات التي تواجه النساء نتيجة التقدم في السن أو نتيجة إهمال البشرة وعدم العناية اليومية بها، ويوجد الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تعالج التجاعيد وبالإضافة إلى ذلك مساحيق مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفاء عيوب الوجه التي منها التجاعيد، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج التجاعيد وشد البشرة، ومنها منقوع لبان الدكر وسوف نتعرف على الوصفة بالتفصيل، فتابعونا.طريقة عمل لبان الدكر لعلاج التجاعيد
لقد تم تجربة لبان لدكر منقِبل الكثير من السيدات التي اندهشت من نتائجه في علاج التجاعيد وشد البشرة وجعلها تبدو صغيرة الحجم، ولك سيدتي الوصفة مفصلة:
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- وعاء صغير لمزج الزيوت.
طريقة التحضير
- في طبق صغير يتم مزج الزيوت مع بعضها حتى تختفي في بعضها.
- يتم ترك الخليط على جنب.
كيفية الاستخدام
- في البداية يتم غسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة أو استخدام الصابون الطبي.
- بعد ذلك يتم تنشيف البشرة بفوطة نظيفة مصنوعة من القطن الصافي عن طريق الطبطبة.
- بواسطة أصابع اليد يتم اخذ كمية من خليط الزيوت ووضعه على البشرة.
- يتم تدليك الخليط على البشرة وبالأخص في أماكن التجاعيد بحركات دائرية.
- يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ويُفضل قبل النوم مباشرة.
- يتم غسل البشرة في الصباح الباكر للتخلص من بقايا الزيوت.
- في النهاية يتم ترطيب الوجه بماء الورد الطبيعي.
يوجد الكثير من الفوائد والاستخدامات للبان الدكر على البشرة والتي تتضمن ما يلي:
- إزالة البقع الداكنة من البشرة وجعلها ذات لون موحد.
- إزالة تجاعيد البشرة وشدها وجعلها تبدو أصغر من سنها.
- منح البشرة النعومة والترطيب الفائق.
غسول البشرة باستخدام لبان الدكر
- يمكن عمل غسول طبيعي لجميع أنواع البشرة باستخدام لبان الدكر، وذلك من خلال:
- نقع كمية من اللبان الدكر في الماء لمدة 4 ساعات أو طوال الليل.
- يتم تصفية الخليط ووضعه في زجاجة بخاخة صغيرة.
- يمكنك استخدام كتونر للوجه والبشرة.
- يستخدم هذا الغسول كل يوم في الصباح والمساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر مفعول كريم لبان الدكر لشد وإزالة تجاعيد الوجه هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.