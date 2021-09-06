سحر مفعول كريم لبان الدكر لشد وإزالة تجاعيد الوجه هتصغري 20 سنة مهما كان عمرك

التجاعيد من المشكلات التي تواجه النساء نتيجة التقدم في السن أو نتيجة إهمال البشرة وعدم العناية اليومية بها، ويوجد الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تعالج التجاعيد وبالإضافة إلى ذلك مساحيق مستحضرات التجميل التي تعمل على إخفاء عيوب الوجه التي منها التجاعيد، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج التجاعيد وشد البشرة، ومنها منقوع لبان الدكر وسوف نتعرف على الوصفة بالتفصيل، فتابعونا.

لقد تم تجربة لبان لدكر منقِبل الكثير من السيدات التي اندهشت من نتائجه في علاج التجاعيد وشد البشرة وجعلها تبدو صغيرة الحجم، ولك سيدتي الوصفة مفصلة:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

وعاء صغير لمزج الزيوت.

طريقة التحضير

في طبق صغير يتم مزج الزيوت مع بعضها حتى تختفي في بعضها. يتم ترك الخليط على جنب.

كيفية الاستخدام

في البداية يتم غسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة أو استخدام الصابون الطبي. بعد ذلك يتم تنشيف البشرة بفوطة نظيفة مصنوعة من القطن الصافي عن طريق الطبطبة. بواسطة أصابع اليد يتم اخذ كمية من خليط الزيوت ووضعه على البشرة. يتم تدليك الخليط على البشرة وبالأخص في أماكن التجاعيد بحركات دائرية. يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع ويُفضل قبل النوم مباشرة. يتم غسل البشرة في الصباح الباكر للتخلص من بقايا الزيوت. في النهاية يتم ترطيب الوجه بماء الورد الطبيعي.

يوجد الكثير من الفوائد والاستخدامات للبان الدكر على البشرة والتي تتضمن ما يلي:

إزالة البقع الداكنة من البشرة وجعلها ذات لون موحد.

إزالة تجاعيد البشرة وشدها وجعلها تبدو أصغر من سنها.

منح البشرة النعومة والترطيب الفائق.

غسول البشرة باستخدام لبان الدكر