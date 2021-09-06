طريقة عمل الأرز البخاري الأصلي بالمكسرات والإضافات المختلفة اللذيذة

طريقة تحضير الأرز البخاري هي أكلة سعودية شهيرة ويتم تقدمها أيضا في دول الخليج العربي واشتهرت في دول العربية تشبه الكبسة. مكونها الأساسي الأرز البسمتي مع تغير صنف اللحوم تعد من أسهل وأسرع الأكلات في التحضير، للعزومات والولائم الخاصة ويمكن تحضيرها في الأيام العادية ولا أحد يمل من تناولها يومياً. طريقة عمل الأرز البخاري الأصلي طريقة عمل الأرز البخاري الأصلي الأرز البسمتي له فوائد عديدة منها يحتوي على نسبة 20 % من الألياف عن أنواع أخري من الأرز التي تقلل نسبة السعرات الحرارية، يمنح الشعور بالشبع فترة طويلة، يحتوي على كربوهيدريت وفيتامينات ومعادن ونسبة دهون قليلة، يتغلب على حدوث الإمساك، يمنع حدوث البواسير ويتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم والأحماض الصفراوية، يقلل من خطر الإصابة السكتة الدماغية وأمراض القلب. طريقة عمل الأرز البخاري باللحم طريقة عمل الأرز البخاري باللحم المكونات كيلو لحم بتلو.

أربع أكواب أرز.

أربع بصلات كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب زيت نباتي.

ملح حسب الرغبة.

كيلو طماطم.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير يقطع اللحم قطع متوسطة الحجم ونغسله جيداً، نفرم حبه من البصل ونقطع حبتان طماطم مكعبات صغيرة.

يوضع في قدر ثم يضاف إليه بصلة مفرومه والطماطم نضيف نصف ملعقة كمون وفلفل أسود.

نقلب جميع مكونات الخلطة، ونتركها جنباً، نقشر باقي كمية البصل، ويقطع حلقات رفيعه.

نضع قدر أخر على النار ونضيف الزيت ونتركه حتي يحمي ثم نضيف البصل.

يقلب باستمرار حتي يذبل ويصفر، يضاف إليه الخلطة السابق أعدادها ونقلب الحم حتي يحمر من جميع الجوانب.

نعصر الطماطم وتصفي ثم نصيفها ونصبها على اللحم ونضيف نصف كوب من الماء، نتركه حتي ينضج اللحم.

يغسل الأرز جيداً ويضاف ألى القدر ويترك على النار وعندما بتشرب نضيف الكمية المتبقية من الكمون.

نغطي القدر جيداً ونتركه على نار هادئة حتي ينضج ثم نغرفه في أطباق التقديم، ويقدم بجانبها السلطات.

تزين الأطباق بالمكسرات المتوفرة لديكي، الكمية تكفي من ست إلى ثماني أشخاص. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج المكونات حبتان جزر شرائح رفيعه.

بصله، جوانح.

ربع كوب زيت نباتي.

دجاجة، مقطعه (بالجلد).

ملعقتان كبيرة صلصة طماطم.

أربع حبات طماطم كبيره، معصوره.

ربع كوب زبيب، منقوع في ماء مغلي عشر دقائق.

ملعقة كبيرة كمون، مطحون.

ملعقة كبيرة ملح .

ماء مغلي.

صنوبر للزينه أو أي نوع مكسرات محمصه مفضل. طريقة التحضير نضع مقلاة على النار ونضيف كمية غزيرة من الزيت.

نغسل الدجاج جيداً ويصفي من الماء، نضعه في المقلاة من ناحية الجلد.

نتركه يحمر تماماً حتي يصبح لونه ذهبي، ثم نقلبه على الوجه الأخر.

نحضر طنجرة عميقة ونضيف الزيت المقلي المحمر به الدجاج.

نضيف البصل الجوانح، نقلبه حتي يصبح لونه ذهبي، ثم نضيف الجرز.

نضيف ملعقتان صلصة الطماطم، نقلبهم لمده دقيقتان أو ثلاث دقائق متواصلة.

نضيف عصير الطماطم المعصورة، نضيف الكمون المطحون والملح ونقلبهم جيداً.

نرص الدجاج في الطنجرة بالتساوي ونضع الزبيب، نضيف كمية مناسبة من الماء الساخن يغطي الدجاج.

نتركهم على النار لمدة ربع ساعة على الأقل حتي تقل نسبة السائل.

يصفي الأرز المنقوع من الماء، ويضاف إلى الطنجرة، ويقلب بحرص، نضيف ماء مغلي حتي يغطي الأرز بعقلة أصبع.

نتركه على نار منخفضة، لمدة خمسة وأربعون دقيقة ، نضع طاسة على النار ونضيف كمية مناسبة من الزيت.

نضع الزبيب وباقي الجزر المقطع ونقلبهم في الزيت لمدة دقيقتان ونترفعهم من النار ونتركهم للتزين عند غرف الأطباق.

نضع الأرز البخاري في أطباق التقديم وتزين بالزبيب وتقدم ساخنة وبجانبها السلطات. الوسوم

طريقة تحضير الأرز البخاري هي أكلة سعودية شهيرة ويتم تقدمها أيضا في دول الخليج العربي واشتهرت في دول العربية تشبه الكبسة. مكونها الأساسي الأرز البسمتي مع تغير صنف اللحوم تعد من أسهل وأسرع الأكلات في التحضير، للعزومات والولائم الخاصة ويمكن تحضيرها في الأيام العادية ولا أحد يمل من تناولها يومياً. طريقة عمل الأرز البخاري الأصلي طريقة عمل الأرز البخاري الأصلي الأرز البسمتي له فوائد عديدة منها يحتوي على نسبة 20 % من الألياف عن أنواع أخري من الأرز التي تقلل نسبة السعرات الحرارية، يمنح الشعور بالشبع فترة طويلة، يحتوي على كربوهيدريت وفيتامينات ومعادن ونسبة دهون قليلة، يتغلب على حدوث الإمساك، يمنع حدوث البواسير ويتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم والأحماض الصفراوية، يقلل من خطر الإصابة السكتة الدماغية وأمراض القلب. طريقة عمل الأرز البخاري باللحم طريقة عمل الأرز البخاري باللحم المكونات كيلو لحم بتلو.

أربع أكواب أرز.

أربع بصلات كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب زيت نباتي.

ملح حسب الرغبة.

كيلو طماطم.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير يقطع اللحم قطع متوسطة الحجم ونغسله جيداً، نفرم حبه من البصل ونقطع حبتان طماطم مكعبات صغيرة.

يوضع في قدر ثم يضاف إليه بصلة مفرومه والطماطم نضيف نصف ملعقة كمون وفلفل أسود.

نقلب جميع مكونات الخلطة، ونتركها جنباً، نقشر باقي كمية البصل، ويقطع حلقات رفيعه.

نضع قدر أخر على النار ونضيف الزيت ونتركه حتي يحمي ثم نضيف البصل.

يقلب باستمرار حتي يذبل ويصفر، يضاف إليه الخلطة السابق أعدادها ونقلب الحم حتي يحمر من جميع الجوانب.

نعصر الطماطم وتصفي ثم نصيفها ونصبها على اللحم ونضيف نصف كوب من الماء، نتركه حتي ينضج اللحم.

يغسل الأرز جيداً ويضاف ألى القدر ويترك على النار وعندما بتشرب نضيف الكمية المتبقية من الكمون.

نغطي القدر جيداً ونتركه على نار هادئة حتي ينضج ثم نغرفه في أطباق التقديم، ويقدم بجانبها السلطات.

تزين الأطباق بالمكسرات المتوفرة لديكي، الكمية تكفي من ست إلى ثماني أشخاص. طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج المكونات حبتان جزر شرائح رفيعه.

بصله، جوانح.

ربع كوب زيت نباتي.

دجاجة، مقطعه (بالجلد).

ملعقتان كبيرة صلصة طماطم.

أربع حبات طماطم كبيره، معصوره.

ربع كوب زبيب، منقوع في ماء مغلي عشر دقائق.

ملعقة كبيرة كمون، مطحون.

ملعقة كبيرة ملح .

ماء مغلي.

صنوبر للزينه أو أي نوع مكسرات محمصه مفضل. طريقة التحضير نضع مقلاة على النار ونضيف كمية غزيرة من الزيت.

نغسل الدجاج جيداً ويصفي من الماء، نضعه في المقلاة من ناحية الجلد.

نتركه يحمر تماماً حتي يصبح لونه ذهبي، ثم نقلبه على الوجه الأخر.

نحضر طنجرة عميقة ونضيف الزيت المقلي المحمر به الدجاج.

نضيف البصل الجوانح، نقلبه حتي يصبح لونه ذهبي، ثم نضيف الجرز.

نضيف ملعقتان صلصة الطماطم، نقلبهم لمده دقيقتان أو ثلاث دقائق متواصلة.

نضيف عصير الطماطم المعصورة، نضيف الكمون المطحون والملح ونقلبهم جيداً.

نرص الدجاج في الطنجرة بالتساوي ونضع الزبيب، نضيف كمية مناسبة من الماء الساخن يغطي الدجاج.

نتركهم على النار لمدة ربع ساعة على الأقل حتي تقل نسبة السائل.

يصفي الأرز المنقوع من الماء، ويضاف إلى الطنجرة، ويقلب بحرص، نضيف ماء مغلي حتي يغطي الأرز بعقلة أصبع.

نتركه على نار منخفضة، لمدة خمسة وأربعون دقيقة ، نضع طاسة على النار ونضيف كمية مناسبة من الزيت.

نضع الزبيب وباقي الجزر المقطع ونقلبهم في الزيت لمدة دقيقتان ونترفعهم من النار ونتركهم للتزين عند غرف الأطباق.

نضع الأرز البخاري في أطباق التقديم وتزين بالزبيب وتقدم ساخنة وبجانبها السلطات.

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