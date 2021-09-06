فطريات القدم والتخلص منها بحلول طبيعية ونتيجة مضمونة لتهدئة الحكة

فطريات القدم foot fungus تتسبب بالآلام الحادة والحكة المزعجة للمصاب، مما يدفعه للكسل وصعوبة أداء مهامه وتصيبه بالأرق والإرهاق لعدم قدرته على الاستمتاع بالراحة بسبب أعراض فطريات القدم، والتي يمكن القضاء عليها ومواجهتها بحلول طبيعية في بداية الإصابة، وفي حالة تفاقم الأعراض ينبغي الذهاب للطبيب المختص للحصول على العلاج الطبي المناسب لحالة المصاب.

فطريات القدم

تُعد الفطريات التي تظهر في القدمين هي عدوى جلدية ليست خطيرة، ولكن من الصعب التحكم فيها وعلاجها، ولذلك تحتاج إلى القليل من الوقت حتى تأتي العلاجات بمفعولها، وهي فطريات تصيب القدمين أو جلد القدمين وقد تنتشر لتصل حتى أصابع اليدين ويعاني منها بعض الرياضيين ولذلك يطلق عليها القدم الرياضي.

أسباب فطريات القدم

قد تنتقل من خلال العدوى خلال التعرض لأيٍ من أشياء الشخص المصاب، وخاصةً في الأماكن العامة التي تكثر بها التجمعات خلال اليوم الواحد مع إصابة البعض من مستخدميها، فقد تنتقل العدوى من خلال:

الدخول إلى بعض الأحواض العامة للاستحمام.

اللعب في برك السباحة مع أحد المصابين.

استخدام الغرف العامة لتبديل الملابس.

كما أن هناك العديد من الأسباب العضوية المسببة للفطريات المؤذية للقدمين أو أحدهما، وترجع في أغلب الأحوال إلى ضعف مستوى النظافة الشخصية أو عادات خاطئة يفعلها المصاب باستمرار، ومن أسباب ظهورها أيضًا:

الإصابة بمرض جلدي في القدمين.

كثرة العرق في القدمين.

كثرة الرطوبة في القدمين.

ارتداء الأحذية الضيقة والمقفولة لوقت طويل.

مشاركة الأحذية والجوارب مع شخص مصاب.

التنقل دون ارتداء الحذاء في الأماكن العامة.

ظهور تشققات بين الأصابع.

تغير لون الأظافر وزيادة سمكها.

الشعور بجفاف جلد القدمين.

ظهور بعض التقرحات المسببة للحكة المؤلمة.

في بعض الأحيان قد يظهر طفح جلدي.

أعراض الإصابة بفطريات القدم المزعجةعلاج فطريات القدم بطرق طبيعية في المنزل

هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على سرعة تماثل الشفاء، وتهدئ من الشعور بالحكة من خلال مقاومتها للفطريات المسببة للإزعاج، حيث يحتوي أغلبها على مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات.

الثوم

يعتبر الثوم مضاد حيوي فعّال في علاج الفطريات، وذلك بأخذ 4 فصوص ثوم مهروس ويدهن بها مكان الإصابة يترك من 5 إلى 10 دقائق ويغسل بالماء الدافئ وتكرر مرتين يوميًا لحين تمام الشفاء.

الملح

يعالج الفطريات ويقتل الفيروسات والبكتريا، وذلك بوضع كوب من الملح في حوض الاستحمام مع الماء الدافئ، وتوضع القدم المصابة في المحلول الملحي لمدة 20 دقيقة ثم تجفف القدم جيداً مع اتباع التعليمات التالية:

الحفاظ على نظافة القدمين

تجفف القدمين بشكل دائم لعدم نمو الفطريات مع ارتداء الأحذية المناسبة.

تستخدم المرطبات للحفاظ على الجلد من الجفاف.

عدم الاستحمام بالماء الساخن؛ لأن ارتفاع درجة حرارة المياه تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتزيد من الحكة الجلدية؛ لذلك يجب الاستحمام بالماء البارد.

عدم خدش مكان الحكة؛ لأن كثرة حكة الجلد تعمل على دخول البكتيريا وتتسبب في التهاب شديد في الجلد.

علاج فطريات القدم بالأدوية

يمكن اللجوء لبعض الأدوية المضادة للفطريات مثل ميكونازول والذي يمكن صرفه دون الحاجة إلى إرشاد طبّي، وفي حالة عدم استجابة الجسم للعلاج ينبغي الذهاب للطبيب المختص والحصول على بعض الأقراص من المضاد للفطريات أو شراب يخدم نفس الهدف.

عند تفشي الطفح الجلدي في أجزاء واسعة من الجسم وظهوره عند العينين والقدمين.

في حالة ظهور عدوى مثل انتفاخ واحمرار وإحساس بالألم عند لمس الجسم.

عندما يحك الطفل جسده باستمرار.

إذا كانت الإصابة لا تستجيب للطفح الجلدي للعلاجات المنزلية والطبيعية.

في حالة ظهور حمى أو صعوبة في التنفس أو سماع صوت مرتفع أثناء التنفس وخاصةً لدى الأطفال.

عند تناول الإنسان دواء جديد أو يتعرض للدغة الحيوانات.

متى يجب عليك الذهاب للطبيب