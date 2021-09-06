اصنعي بنفسك اقوي كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن والجاف وجعله زي الحرير

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انتشر في الآونة الأخيرة مواد تستخدم لفرد الشعر ومنها ما يعرف بالبروتين والكيراتين، ولكن هذه المواد تسبب تلف الشعر والكثير من الأضرار وبالإضافة إلى ذلك هذه المواد باهظة الثمن، ولكن يوجد طرق طبيعية لفرد الشعر وتقوم بذلك مثل الكيراتين ويعد هذا الكيراتين منزلي وطبيعي بمكونات طبيعية.طريقة عمل كيراتين منزلي
يوجد طرق متعددة لعمل الكيراتين المنزلي وجميعها بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل ومن هذه الوصفات:
كيراتين الموز وعسل النحل
من أجمل أنواع الكيراتين الطبيعي التي تعمل على ف الشعر، وهي مضمونة وفعالة وقد تم استخدامها من نساء كثيرات في مختلف أنحاء العالم، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- حبة كبيرة من الموز.
- ثلث كوب من عسل النحل.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في البداية يتم هرس الموز بواسطة شوكة معدنية حادة حتى تصبح ناعمة.
- بعد ذلك يتم إضافة عسل النحل وزيت الزيتون عليها وتقليبها جيدًا.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة قبل استخدامه.
من أروع وصفات الكيراتين الطبيعي التي لها دور فعال في فرد الشعر وجعله انسيابي جدًا، ولك سيدتي الوصفة بكل تفاصيلها:
المكونات
- حبة من الأفوكادو الطازجة.
- ثلثي كوب من العسل الأبيض.
- 5 ملاعق من جل الصبار.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تقشير حبة الأفوكادو، ثم هرسها بشوكة معدنية حادة حتى تصبح ناعمة.
- يتم وضع العسل وجل الصبار على الأفوكادو المهروس.
- لابد من وضع الخليط لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
طريقة استخدام وصفات الكيراتين المنزلية
- في البداية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو للتخلص من أي زيوت وأوساخ موجودة في الشعر.
- بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة جافة، وجعله رطب بعض الشيء.
- يتم تقسيم الشعر لأجراء متساوية.
- بعد ذلك يتم وضع الكيراتين المنزلي على الشعر وفرده جيدًا.
- يتم تمشيط الشعر لضمات توزيع الكيراتين على جميع أجزاء الشعر.
- يتم ترك الكيراتين على الشعر لمدة 4 ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوعية الشعر.
- يتم تكرار وصفات الكيراتين المنزلية 3 مرات في الأسبوع على الأقل.
الوسوم
انتشر في الآونة الأخيرة مواد تستخدم لفرد الشعر ومنها ما يعرف بالبروتين والكيراتين، ولكن هذه المواد تسبب تلف الشعر والكثير من الأضرار وبالإضافة إلى ذلك هذه المواد باهظة الثمن، ولكن يوجد طرق طبيعية لفرد الشعر وتقوم بذلك مثل الكيراتين ويعد هذا الكيراتين منزلي وطبيعي بمكونات طبيعية.طريقة عمل كيراتين منزلي
يوجد طرق متعددة لعمل الكيراتين المنزلي وجميعها بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل ومن هذه الوصفات:
كيراتين الموز وعسل النحل
من أجمل أنواع الكيراتين الطبيعي التي تعمل على ف الشعر، وهي مضمونة وفعالة وقد تم استخدامها من نساء كثيرات في مختلف أنحاء العالم، ولك عزيزتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- حبة كبيرة من الموز.
- ثلث كوب من عسل النحل.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في البداية يتم هرس الموز بواسطة شوكة معدنية حادة حتى تصبح ناعمة.
- بعد ذلك يتم إضافة عسل النحل وزيت الزيتون عليها وتقليبها جيدًا.
- يتم وضع الخليط في الثلاجة قبل استخدامه.
من أروع وصفات الكيراتين الطبيعي التي لها دور فعال في فرد الشعر وجعله انسيابي جدًا، ولك سيدتي الوصفة بكل تفاصيلها:
المكونات
- حبة من الأفوكادو الطازجة.
- ثلثي كوب من العسل الأبيض.
- 5 ملاعق من جل الصبار.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تقشير حبة الأفوكادو، ثم هرسها بشوكة معدنية حادة حتى تصبح ناعمة.
- يتم وضع العسل وجل الصبار على الأفوكادو المهروس.
- لابد من وضع الخليط لمدة 10 دقائق في الثلاجة.
طريقة استخدام وصفات الكيراتين المنزلية
- في البداية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو للتخلص من أي زيوت وأوساخ موجودة في الشعر.
- بعد ذلك يتم تنشيف الشعر بفوطة جافة، وجعله رطب بعض الشيء.
- يتم تقسيم الشعر لأجراء متساوية.
- بعد ذلك يتم وضع الكيراتين المنزلي على الشعر وفرده جيدًا.
- يتم تمشيط الشعر لضمات توزيع الكيراتين على جميع أجزاء الشعر.
- يتم ترك الكيراتين على الشعر لمدة 4 ساعات.
- بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوعية الشعر.
- يتم تكرار وصفات الكيراتين المنزلية 3 مرات في الأسبوع على الأقل.
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