طريقة عمل الفلافل بالفرن بالحمص بدون زيت ومذاق مثل المطاعم بالخطوات

طريقة عمل الفلافل بالفرن ، إحدى طرق عمل الفلافل في المنزل مثل المطاعم، ولكنها طريقة جديدة تهتم بعدم استخدام الزيت للقلية، بالإضافة إلى أنها تمنح الفرصة لمرضى السكري، وكل من يهتمون بالأنظمة الغذائية والدايت، في تناول وجبة الفلافل الشامية الشهيرة، دون أن يشعروا بأية أعراض أو ألام بالمعدة، أو اكتساب المزيد من الوزن، أو حتى الشعور بالحرمان من وجبة مميزة ذات مذاق شهي، نظرًا لخضوعهم إلى أدوية أو علاج أو حتى نظام غذائي، يتطلب الحرص أثناء تناول الطعام، ومراقبة السعرات الحرارية بشدة. وهنا استطاع بعض طهاة الوطن العربي، أن يقدموا لنا طريقة عمل الفلافل بالفرن، عبارة عن فلافل بالفرن للرجيم، أو فلافل مشوية للرجيم، بدون زيت أو قلي وبنفس مذاق الفلافل الأصلية. وتوجد أكثر من طريقة لعمل الطعمية المصرية، أو طريقة عمل الفلافل الفلسطيني، أو الفلافل في المنزل مثل؛ صينية فلافل بالفرن، ويمكن للحصول على سر انتفاخ الفلافل، تجربة أكثر من طريقة لأكثر من شيف، حتى تحصلين على النتيجة المنشودة، مثل طريقة عمل الفلافل منال العالم، أو فلافل بالفرن هند الفوزان، أو فلافل بالفرن امل الجهيمي.سر انتفاخ الفلافل
يفضل البعض عمل الفلافل في المنزل، بدون إضافة بيض، ظنًا منهم أنه يظهر كمذاق أثناء تناولها، وهذا الأمر قد يتسبب في انصراف الأسرة عن تناول وجبة الفلافل، ولكن الحقيقة أن عنصر مهم للغاية، فهو ما يجعل الطعمية متماسكة. ولعل سر انتفاخ الفلافل وهشاشتها وأنها تكون مقرمشة وخفيفة، هو إضافة البيكنج صودا إلى الوصفة، أثناء تحضير الطعمية. ومن أشهر وجبات الإفطار الخفيفة بالفرن مثل الفلافل؛ فطيرة العشر دقائق السريعة، أو فطائر سريعة بدون فرن، وكذلك طريقة عمل الشابورة الهشة، وأفضلهم هي كرواسون بالجبنة منال العالم. وكلها طرق بسيطة وسهلة لعمل إفطار صحي، سواء باستخدام الفرن، أو في المقلاة لسرعة التحضير.صينية فلافل بالفرن
- كوب حمص.
- حبة بصل متوسطة الحجم ومقطعة.
- نصف كوب بقدونس طازج مفروم.
- فصان ثوم مهروسان.
- ملعقة كبيرة طحين.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- قومي أولا بنقع الحمص في الماء، ليلة كاملة قبل الاستخدام في اليوم التالي.
- ثم قومي بتصفية الحمص من الماء جيدًا، وضعيه في كبة تحضير الطعام.
- وبعدها أضيفي البصل والبقدونس والليمون والثوم والطحين وزيت الزيتون.
- وبعد أن يصبح المزيج ناعمًا، ضعي التوابل من ملح وكمون وفلفل أسود وبيكنج صودا، مع الكزبرة واطحنيهم مرة ثانية.
- ثم اتركي عجينة الطعمية، أو عجينة الفلافل في الثلاجة لمدة ساعتين إن أردت، أو استخدميها مباشرة.
- أحضري صينية الخبز في الفرن، وادهنيها بزبدة سائلة ثم ضعي كرات الفلافل في الصينية.
- ثم أدخلي صينية الفلافل إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها ربع ساعة حتى تنضج.
- وبعدها اقلبي حبات الفلافل على الوجه الآخر، واتركيها 10 دقائق أخرى، أو قدميها ساخنة مباشرة في حال نضجها من الجهتين.
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طريقة عمل الفلافل بالفرن ، إحدى طرق عمل الفلافل في المنزل مثل المطاعم، ولكنها طريقة جديدة تهتم بعدم استخدام الزيت للقلية، بالإضافة إلى أنها تمنح الفرصة لمرضى السكري، وكل من يهتمون بالأنظمة الغذائية والدايت، في تناول وجبة الفلافل الشامية الشهيرة، دون أن يشعروا بأية أعراض أو ألام بالمعدة، أو اكتساب المزيد من الوزن، أو حتى الشعور بالحرمان من وجبة مميزة ذات مذاق شهي، نظرًا لخضوعهم إلى أدوية أو علاج أو حتى نظام غذائي، يتطلب الحرص أثناء تناول الطعام، ومراقبة السعرات الحرارية بشدة. وهنا استطاع بعض طهاة الوطن العربي، أن يقدموا لنا طريقة عمل الفلافل بالفرن، عبارة عن فلافل بالفرن للرجيم، أو فلافل مشوية للرجيم، بدون زيت أو قلي وبنفس مذاق الفلافل الأصلية. وتوجد أكثر من طريقة لعمل الطعمية المصرية، أو طريقة عمل الفلافل الفلسطيني، أو الفلافل في المنزل مثل؛ صينية فلافل بالفرن، ويمكن للحصول على سر انتفاخ الفلافل، تجربة أكثر من طريقة لأكثر من شيف، حتى تحصلين على النتيجة المنشودة، مثل طريقة عمل الفلافل منال العالم، أو فلافل بالفرن هند الفوزان، أو فلافل بالفرن امل الجهيمي.سر انتفاخ الفلافل
يفضل البعض عمل الفلافل في المنزل، بدون إضافة بيض، ظنًا منهم أنه يظهر كمذاق أثناء تناولها، وهذا الأمر قد يتسبب في انصراف الأسرة عن تناول وجبة الفلافل، ولكن الحقيقة أن عنصر مهم للغاية، فهو ما يجعل الطعمية متماسكة. ولعل سر انتفاخ الفلافل وهشاشتها وأنها تكون مقرمشة وخفيفة، هو إضافة البيكنج صودا إلى الوصفة، أثناء تحضير الطعمية. ومن أشهر وجبات الإفطار الخفيفة بالفرن مثل الفلافل؛ فطيرة العشر دقائق السريعة، أو فطائر سريعة بدون فرن، وكذلك طريقة عمل الشابورة الهشة، وأفضلهم هي كرواسون بالجبنة منال العالم. وكلها طرق بسيطة وسهلة لعمل إفطار صحي، سواء باستخدام الفرن، أو في المقلاة لسرعة التحضير.صينية فلافل بالفرن
- كوب حمص.
- حبة بصل متوسطة الحجم ومقطعة.
- نصف كوب بقدونس طازج مفروم.
- فصان ثوم مهروسان.
- ملعقة كبيرة طحين.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- قومي أولا بنقع الحمص في الماء، ليلة كاملة قبل الاستخدام في اليوم التالي.
- ثم قومي بتصفية الحمص من الماء جيدًا، وضعيه في كبة تحضير الطعام.
- وبعدها أضيفي البصل والبقدونس والليمون والثوم والطحين وزيت الزيتون.
- وبعد أن يصبح المزيج ناعمًا، ضعي التوابل من ملح وكمون وفلفل أسود وبيكنج صودا، مع الكزبرة واطحنيهم مرة ثانية.
- ثم اتركي عجينة الطعمية، أو عجينة الفلافل في الثلاجة لمدة ساعتين إن أردت، أو استخدميها مباشرة.
- أحضري صينية الخبز في الفرن، وادهنيها بزبدة سائلة ثم ضعي كرات الفلافل في الصينية.
- ثم أدخلي صينية الفلافل إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها ربع ساعة حتى تنضج.
- وبعدها اقلبي حبات الفلافل على الوجه الآخر، واتركيها 10 دقائق أخرى، أو قدميها ساخنة مباشرة في حال نضجها من الجهتين.
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