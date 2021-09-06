طريقة عمل البقلاوة الأصلية بطرق أحترافية بالمنزل مثل المحلات الجاهزة

طريقة عمل البقلاوة هي من الحلويات التركية شهيرة الصنع والبغض ينسبها لليونانيون تجد شعبية كبيرة بين البلاد العربية ودول الخليج وتقدم بطرق مختلفة الصنع منها السادة ومحشية بالمكسرات، الفستق واللوز، البقلاوة التركية بالفستق الحلبي، بالفستق والمانجو، بالشوكولاتة، جوز الهند، القشطة، الجوز، عش البلبل، العسل، القرفة، الكاسترد، الجبنة، الجميع يعشق تناولها في جميع المناسبات، وفي مصر يطلق عليها جلاش . طريقة عمل البقلاوة الأصلية طريقة عمل البقلاوة الأصلية هي عبارة عن عجينة رقيقة مكونه من عدة طبقات وفي فلسطين وسوريا يتم تجهزيها من عجينة الفيلو ولها طرق مختلفة في التحضير البعض يقدمها أصابع محشية والبعض الأخر يقوم برصها في الصينية ويتم تقطعيها مربعا متساوية أو مواربة وتقدم بجانبها المشروبات والعصائر المثلجة. طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات مكونات الوصفة كوب سمن أو زبده.

لفة جلاش. مكونات المكسرات سوداني محمص مفروم خشن.

زبيب.

بندق مفروم خشن.

عين جمل مفروم. مكونات السريب ( الشربات ) كوبان سكر.

نصف كوب عسل جولوكوز.

عصير ليمونه.

كوب ماء فاتر. طريقة تحضير الشربات نضع طجرة صغيرة على النار ونضيف السكر وعسل الجلوكوز.

نقلبهم حتي يذوب السكر تماماً، ثم نعصر الليمون ونتركه على النار حتي يثقل قوامه.

نترك الشربات حتي يبرد، ثم يسقي بالقلاوة. طريقة تحضير البقلاوة ضعي السمن في طاسة صغيرة على نار هادئة، حتي تذوب تماماً.

ندهن الصينية المناسبة وترص طبقة من الجلاش، ثم ندهنها بالسمن بفرشاة.

نضع طبقتان أخري من ورق الجلاش وندهن بين الورقات، نضع المكسرات ونساويها ونبعد عن الأطراف.

نضع طبق ثلاث طبقات أخري وندهن بين الطبقات بالسمن المذاب، نقع البقلاوة بسكين حاد بالحجم المطلوب.

نبل فرشاه نظيفة بالماء ونمسح سطح البقلاوة، ثم ندهن الوجه بالسمن، ونضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركها في الفرن حتي تنضج، نخرجها من الفرن وهي ساخنة وتسقي بالشربات البارد، وتزين بالمكسرات.

تقدم بارده ويقدم بجانبها أي مشروب تفضلينه. طريقة عمل البقلاوة بالقشدة طريقة عمل البقلاوة بالقشدة المكونات لفه جلاش.

كوب ونصف سمن مذاب.

شربات بارد.

مكسرات للزين طريقة التحضير ندهن الصينية من القاع والجوانب قبل وقع ورقة الجلاش.

نضع طبقة من ورقة الجلاش، ندهها جيداً بالسمن، ونضيف طبقات حسب رغبتك.

نضع بين كل طبقة والأخري كمية سمن مناسبة حتي تصبح مورقة ومقرمشه.

نقطعها بسكين حاد مربعات متساوية، نضعها في الفرن لمده نصف ساعة.

نصب الشربات بارد على البقلاوة عندما نخرجها من فرن البوتاجاز.

تزين بالمكسرات المتاحة لديكي وتقدم باردة. الوسوم

طريقة عمل البقلاوة هي من الحلويات التركية شهيرة الصنع والبغض ينسبها لليونانيون تجد شعبية كبيرة بين البلاد العربية ودول الخليج وتقدم بطرق مختلفة الصنع منها السادة ومحشية بالمكسرات، الفستق واللوز، البقلاوة التركية بالفستق الحلبي، بالفستق والمانجو، بالشوكولاتة، جوز الهند، القشطة، الجوز، عش البلبل، العسل، القرفة، الكاسترد، الجبنة، الجميع يعشق تناولها في جميع المناسبات، وفي مصر يطلق عليها جلاش . طريقة عمل البقلاوة الأصلية طريقة عمل البقلاوة الأصلية هي عبارة عن عجينة رقيقة مكونه من عدة طبقات وفي فلسطين وسوريا يتم تجهزيها من عجينة الفيلو ولها طرق مختلفة في التحضير البعض يقدمها أصابع محشية والبعض الأخر يقوم برصها في الصينية ويتم تقطعيها مربعا متساوية أو مواربة وتقدم بجانبها المشروبات والعصائر المثلجة. طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات مكونات الوصفة كوب سمن أو زبده.

لفة جلاش. مكونات المكسرات سوداني محمص مفروم خشن.

زبيب.

بندق مفروم خشن.

عين جمل مفروم. مكونات السريب ( الشربات ) كوبان سكر.

نصف كوب عسل جولوكوز.

عصير ليمونه.

كوب ماء فاتر. طريقة تحضير الشربات نضع طجرة صغيرة على النار ونضيف السكر وعسل الجلوكوز.

نقلبهم حتي يذوب السكر تماماً، ثم نعصر الليمون ونتركه على النار حتي يثقل قوامه.

نترك الشربات حتي يبرد، ثم يسقي بالقلاوة. طريقة تحضير البقلاوة ضعي السمن في طاسة صغيرة على نار هادئة، حتي تذوب تماماً.

ندهن الصينية المناسبة وترص طبقة من الجلاش، ثم ندهنها بالسمن بفرشاة.

نضع طبقتان أخري من ورق الجلاش وندهن بين الورقات، نضع المكسرات ونساويها ونبعد عن الأطراف.

نضع طبق ثلاث طبقات أخري وندهن بين الطبقات بالسمن المذاب، نقع البقلاوة بسكين حاد بالحجم المطلوب.

نبل فرشاه نظيفة بالماء ونمسح سطح البقلاوة، ثم ندهن الوجه بالسمن، ونضعها في الفرن على الرف الأوسط.

نتركها في الفرن حتي تنضج، نخرجها من الفرن وهي ساخنة وتسقي بالشربات البارد، وتزين بالمكسرات.

تقدم بارده ويقدم بجانبها أي مشروب تفضلينه. طريقة عمل البقلاوة بالقشدة طريقة عمل البقلاوة بالقشدة المكونات لفه جلاش.

كوب ونصف سمن مذاب.

شربات بارد.

مكسرات للزين طريقة التحضير ندهن الصينية من القاع والجوانب قبل وقع ورقة الجلاش.

نضع طبقة من ورقة الجلاش، ندهها جيداً بالسمن، ونضيف طبقات حسب رغبتك.

نضع بين كل طبقة والأخري كمية سمن مناسبة حتي تصبح مورقة ومقرمشه.

نقطعها بسكين حاد مربعات متساوية، نضعها في الفرن لمده نصف ساعة.

نصب الشربات بارد على البقلاوة عندما نخرجها من فرن البوتاجاز.

تزين بالمكسرات المتاحة لديكي وتقدم باردة.

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