أسهل طريقة لعمل الكريب الحادق مثل المطاعم في المنزل لأزم تجربيها

الكريب من الوجبات السريعة والشهية التي يفضلها الجميع، وذلك لسهولة تحضيرها حيث توجد مكونات الكريب في كل منزل، والكثير من الكبار أو الأطفال يأكلون الكريب من أماكن غير موثوق بها، لذا عليك سيدتي معرفة طريقة عمل الكريب في المنزل للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، كما يوجد أنواع للكريب منها الحادق والحلو، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعلم طريقة عمل الكريب الحادق والكريب بقطع الدجاج. أسهل طريقة عمل الكريب طريقة الكريب الحادق المكونات عدد بيضة واحدة

كوب من الدقيق

كوب من الحليب خالي الدسم

ملح حسب الرغبة طريقة التحضير يتم خلط البيضة مع الدقيق والملح ونصف كوب الحليب جيدا حتى يتكون لنا مزيج متجانس، ثم يتم إضافة بتقي الحليب حتي يتكون قوام العجين المتجانس. يتم إحضار مقلاة غير لاصقة ويوضع بها القليل من الزيت علي نار هادئة. يتم وضع القليل من العجيب في المقلاة ويتم توزيعها. عليكي الانتظار نصف دقيقة ثم يقلب علي الجهة الأخرى حتي ينضج، ويتم التكرار مع باقي الخليط. أخيرا يتم حشو الكريب الحادق بالحشو الذي ترغبين به مثل الجبن ثم يغلق علي شكل نصف دائرة، ويوضع في المقلاة مرة أخري لمدة نصف دقيقة علي نار هادئة ثم يتم تقديمه. طريقة الكريب الحادق بقطع الدجاج مكونات وطريقة الكريب كما ذكرنا إليكم مكونات الحشوة عدد 4 قطع من الدجاج الفيليه

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البهارات

فلفل أسود حسب الرغبة

عدد 3 حبات من البصل طريقة التحضير يتم تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة، وكذلك البصل. يتم وضع 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة علي نار هادئة. يتم إضافة قطع البصل مع التقليب المستمر حتي يصبح لونها ذهبي، مع إضافة قطع الدجاج والملح والفلفل والبهارات لها مع التقليب حتي تنضج قطع الدجاج. ثم يتم وضع الحشوة في الكريب وغلقه علي شكل نصف دائرة. ويوضع في المقلاة علي نار هادئة لمدة نصف دقيقة لكل جانب، ويتم تقديمة. نصائح مهمة لعمل الكريب يجب استخدام دقيق من النوع الناعم والفاخر. يفضل أن تكون المكونات المستخدم لتحضير الكريب موجودة في مكان بدرجة حرارة الغرفة. يجب استعمال طاسة مصنوعة من مادة التيفال أو استعمال نوع غير قابل للالتصاق. يفضل استخدام ملعقة مصنوعة من السيليكون أو الخشب عند تقليب مكونات الكريب. يفضل عدم تقليب الكريب وهو موجود بالمقلاة، كما يفضل وضعه على نار هادئة. الوسوم

الكريب من الوجبات السريعة والشهية التي يفضلها الجميع، وذلك لسهولة تحضيرها حيث توجد مكونات الكريب في كل منزل، والكثير من الكبار أو الأطفال يأكلون الكريب من أماكن غير موثوق بها، لذا عليك سيدتي معرفة طريقة عمل الكريب في المنزل للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، كما يوجد أنواع للكريب منها الحادق والحلو، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعلم طريقة عمل الكريب الحادق والكريب بقطع الدجاج. أسهل طريقة عمل الكريب طريقة الكريب الحادق المكونات عدد بيضة واحدة

كوب من الدقيق

كوب من الحليب خالي الدسم

ملح حسب الرغبة طريقة التحضير يتم خلط البيضة مع الدقيق والملح ونصف كوب الحليب جيدا حتى يتكون لنا مزيج متجانس، ثم يتم إضافة بتقي الحليب حتي يتكون قوام العجين المتجانس. يتم إحضار مقلاة غير لاصقة ويوضع بها القليل من الزيت علي نار هادئة. يتم وضع القليل من العجيب في المقلاة ويتم توزيعها. عليكي الانتظار نصف دقيقة ثم يقلب علي الجهة الأخرى حتي ينضج، ويتم التكرار مع باقي الخليط. أخيرا يتم حشو الكريب الحادق بالحشو الذي ترغبين به مثل الجبن ثم يغلق علي شكل نصف دائرة، ويوضع في المقلاة مرة أخري لمدة نصف دقيقة علي نار هادئة ثم يتم تقديمه. طريقة الكريب الحادق بقطع الدجاج مكونات وطريقة الكريب كما ذكرنا إليكم مكونات الحشوة عدد 4 قطع من الدجاج الفيليه

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البهارات

فلفل أسود حسب الرغبة

عدد 3 حبات من البصل طريقة التحضير يتم تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة، وكذلك البصل. يتم وضع 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة علي نار هادئة. يتم إضافة قطع البصل مع التقليب المستمر حتي يصبح لونها ذهبي، مع إضافة قطع الدجاج والملح والفلفل والبهارات لها مع التقليب حتي تنضج قطع الدجاج. ثم يتم وضع الحشوة في الكريب وغلقه علي شكل نصف دائرة. ويوضع في المقلاة علي نار هادئة لمدة نصف دقيقة لكل جانب، ويتم تقديمة. نصائح مهمة لعمل الكريب يجب استخدام دقيق من النوع الناعم والفاخر. يفضل أن تكون المكونات المستخدم لتحضير الكريب موجودة في مكان بدرجة حرارة الغرفة. يجب استعمال طاسة مصنوعة من مادة التيفال أو استعمال نوع غير قابل للالتصاق. يفضل استخدام ملعقة مصنوعة من السيليكون أو الخشب عند تقليب مكونات الكريب. يفضل عدم تقليب الكريب وهو موجود بالمقلاة، كما يفضل وضعه على نار هادئة.

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