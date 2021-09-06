أسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل علي طريقة المطاعم المشهوره

البرجر من الأكلات المرغوبة وسريعة التحضير لدى الجميع، فالكثير منا يحب البرجر ويسعى إلى أكله من المطاعم، فالبرجر يحبه الكبار و الصغار وهو منتشر في جميع بلدان العالم، فيمكن لكل أم أو زوجة تحضير البرجر في المنزل مثل المطاعم وبكل سهولة، وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني علي طريقة عمل البرجر مثل المطاعم. طريقة عمل البرجر أحلى وأسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل المكونات كيلو من اللحمة المفرومة بها نسبة دهون

عدد 2 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة من الكاتشب

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة توم بودر

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة من جوزة الطيب

بيضة طريقة التحضير نحضر وعاء توضع اللحمة المفرومة، نضيف عليها البقسماط الناعم والكاتشب والبيضة ثم نضيف البهارات، والملح، والفلفل، والبصل والثوم البودر، البابريكا، جوزة الطيب ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات. تشكل اللحمة علي شكل كرات متوسطة ويتم الضغط عليها حتى يصبح سمكها مناسب، يتم تكرار هذه الخطوة إلى أن تنفذ كل كمية اللحمة. نضع هذه الكرات أو أقراص اللحمة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك. يتم تحمير قطع اللحمة في كمية قليلة من الزيت على الجهتين، أو يتم شويها بواسطة الشواية الكهربائية أن توفرت. نحضر خبز البرجر ويتم دهنه بطبقة كاتشب ومايونيز وعليه الخس ثم قرص اللحمة وشريحة جبنة وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل ونقفل الساندوتش. أسهل طريقة عمل لحمة البرجر بالبرغل المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة بها نسبة دهن

كوب من البرغل

بصلة مفرومة

كوب صغير من الزبادي

ملعقة كاتشب

نصف معلقة ثوم وبصل بودر

نصف ملعقة زنجبيل

ملعقة ملح وفلفل أسود

بيضة طريقة التحضير يتم نقع البرغل في الماء لمدة ساعة. يوضع البرغل في المطحنة الكهربائية مع البصل ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم اللحمة المفرومة، والبهارات ، الملح ، الفلفل الأسود ، الثوم والبصل البودر ، الزنجبيل. نضع إليهم الزبادي والكاتشب والبيضة. نقوم بخلط جميع المكونات جيدا في المطحنة الكهربائية. نشكل اللحمة على شكل أقراص متوسطة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك جيدا. يتم تحيرها في زيت قليل من الجهتين أو توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة. نحضر خبز البرجر ويتم دهنه بالكاتشب والمايونيز ونضع في أول طبقة خس وعليها قرص اللحمة وشريحة الجبنة ثم شرائح الطماطم والبصل ونقفل السندوتش. نصائح لعمل البرجر مثل المطاعم استخدام اللحم البقري: من الأفضل استخدام لحم البقر من الرقبة أو الثدي لعمل البرجر في المنزل، ويمكنك شراء اللحم وتقطيعه في مفرمة اللحم الكهربائية المنزلية. استخدام البطاطس مع اللحم: يمكنك تقطيع قطع البطاطس واللحم البقري معا لأنها تجعل البرجر طريا ومقرمشا. اجعل حجم قطع البرجر يتناسب مع حجم الخبز: يجب أن يتناسب حجم البرجر مع حجم الخبز وباقي المكونات مثل شرائح الجبن والخس والبصل والطماطم يمكنك تشكيل اللحم باستخدام قبة بحيث تكون جميع قطع اللحم كلها بنفس الحجم. ضغط البرجر من المنتصف: بعد عمل اللحم بشكل دائري، اضغط عليه من المنتصف، لأنه من المعروف أنه بسبب وجود الهواء والماء بالداخل يرتفع اللحم من المنتصف عند طهيه. ضعي البرجر في الثلاجة قبل الطهي: بعد تقطيع اللحم والمكونات الأخرى، ضعي البرجر في الثلاجة لمدة ساعة قبل الطهي، وهذا سيجعل البرجر أكثر تماسكا ولن تنفصل الأجزاء أثناء الطهي. قم بطهي البرجر على نار عالية: من الأفضل طهي البرجر على نار عالية حتى تتحول الطبقة الخارجية من قطعة البرجر إلى اللون البني ويصبح الجزء الداخلي طريا. الوسوم

البرجر من الأكلات المرغوبة وسريعة التحضير لدى الجميع، فالكثير منا يحب البرجر ويسعى إلى أكله من المطاعم، فالبرجر يحبه الكبار و الصغار وهو منتشر في جميع بلدان العالم، فيمكن لكل أم أو زوجة تحضير البرجر في المنزل مثل المطاعم وبكل سهولة، وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني علي طريقة عمل البرجر مثل المطاعم. طريقة عمل البرجر أحلى وأسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل المكونات كيلو من اللحمة المفرومة بها نسبة دهون

عدد 2 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة من الكاتشب

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة توم بودر

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة من جوزة الطيب

بيضة طريقة التحضير نحضر وعاء توضع اللحمة المفرومة، نضيف عليها البقسماط الناعم والكاتشب والبيضة ثم نضيف البهارات، والملح، والفلفل، والبصل والثوم البودر، البابريكا، جوزة الطيب ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات. تشكل اللحمة علي شكل كرات متوسطة ويتم الضغط عليها حتى يصبح سمكها مناسب، يتم تكرار هذه الخطوة إلى أن تنفذ كل كمية اللحمة. نضع هذه الكرات أو أقراص اللحمة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك. يتم تحمير قطع اللحمة في كمية قليلة من الزيت على الجهتين، أو يتم شويها بواسطة الشواية الكهربائية أن توفرت. نحضر خبز البرجر ويتم دهنه بطبقة كاتشب ومايونيز وعليه الخس ثم قرص اللحمة وشريحة جبنة وشرائح الطماطم والبصل والخيار المخلل ونقفل الساندوتش. أسهل طريقة عمل لحمة البرجر بالبرغل المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة بها نسبة دهن

كوب من البرغل

بصلة مفرومة

كوب صغير من الزبادي

ملعقة كاتشب

نصف معلقة ثوم وبصل بودر

نصف ملعقة زنجبيل

ملعقة ملح وفلفل أسود

بيضة طريقة التحضير يتم نقع البرغل في الماء لمدة ساعة. يوضع البرغل في المطحنة الكهربائية مع البصل ونخلطهم جيدا. ثم نضيف عليهم اللحمة المفرومة، والبهارات ، الملح ، الفلفل الأسود ، الثوم والبصل البودر ، الزنجبيل. نضع إليهم الزبادي والكاتشب والبيضة. نقوم بخلط جميع المكونات جيدا في المطحنة الكهربائية. نشكل اللحمة على شكل أقراص متوسطة ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك جيدا. يتم تحيرها في زيت قليل من الجهتين أو توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة. نحضر خبز البرجر ويتم دهنه بالكاتشب والمايونيز ونضع في أول طبقة خس وعليها قرص اللحمة وشريحة الجبنة ثم شرائح الطماطم والبصل ونقفل السندوتش. نصائح لعمل البرجر مثل المطاعم استخدام اللحم البقري: من الأفضل استخدام لحم البقر من الرقبة أو الثدي لعمل البرجر في المنزل، ويمكنك شراء اللحم وتقطيعه في مفرمة اللحم الكهربائية المنزلية. استخدام البطاطس مع اللحم: يمكنك تقطيع قطع البطاطس واللحم البقري معا لأنها تجعل البرجر طريا ومقرمشا. اجعل حجم قطع البرجر يتناسب مع حجم الخبز: يجب أن يتناسب حجم البرجر مع حجم الخبز وباقي المكونات مثل شرائح الجبن والخس والبصل والطماطم يمكنك تشكيل اللحم باستخدام قبة بحيث تكون جميع قطع اللحم كلها بنفس الحجم. ضغط البرجر من المنتصف: بعد عمل اللحم بشكل دائري، اضغط عليه من المنتصف، لأنه من المعروف أنه بسبب وجود الهواء والماء بالداخل يرتفع اللحم من المنتصف عند طهيه. ضعي البرجر في الثلاجة قبل الطهي: بعد تقطيع اللحم والمكونات الأخرى، ضعي البرجر في الثلاجة لمدة ساعة قبل الطهي، وهذا سيجعل البرجر أكثر تماسكا ولن تنفصل الأجزاء أثناء الطهي. قم بطهي البرجر على نار عالية: من الأفضل طهي البرجر على نار عالية حتى تتحول الطبقة الخارجية من قطعة البرجر إلى اللون البني ويصبح الجزء الداخلي طريا.

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