هل الاستحمام بالماء الساخن يقتل فيروس كورونا، هذا السؤال هو أحد المعلومات الكثيرة المغلوطة التي يتناقلها الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم، وهي معلومات ليس لها مرجع علمي أو طبي حقيقي أو معتمد.

ومن منطلق رفع التوعي تجاه طرق الوقاية من فيروس كورونا لدى الجميع، ردت منظمة الصحة العالمية على كثير من تلك المعلومات غير الصحيحة، ومنها هذا السؤال، وأجابت بالتالي.

هل الاستحمام بالماء الساخن يقتل فيروس كورونا:

تناقل الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي معلومة بشكل كبير، تدَعي أن الاستحمام بماء ساخن جدًا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقاً في الجسم.

وفندت منظمة الصحة العالمية في حسابها على فيسبوك هذه الشائعة قائلة إن "الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدًا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وكما كتب موقع "اليوم السابع" أكدت منظمة الصحة العالمية أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن سخونة المياه.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الاستحمام بماء ساخن جداً من شأنه أن يتسبب بأضرار للإنسان، من بينها حروق الجلد وكذلك تدمير أنسجته، الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا:

التباعد الاجتماعي وعدم مخالطة أياً ممن تظهر عليهم أعراض مرضية.

غسل اليدين وتعقيمها باستمرار.

تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.

ارتداء الكمامات الطبية بشكل جيد واختيار نوعيات معتمدة طبيًا عند الخروج من المنزل.

تعقيم الأسطح والأماكن وتهوية المنزل.

التغذية الجيدة لرفع مناعة الجسم.

أخذ اللقاحات المعتمدة.

عدم لمس الفم والأنف والعينين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.