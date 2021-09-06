دراسة توضح أسباب النوبات القلبية عند الشباب

حتى وقت قريب كانت أمراض القلب والنوبات القلبية حكرًا إلى حد ما على كبار السن بسبب أمراض الشيخوخة وضعف أجهزة الجسم وضعف عضلة القلب بسبب الأمراض المزمنة. إلا أنه ومؤخرًا باتت أمراض القلب تصيب البالغين وحتى الشباب وتسبب الوفاة المبكرة، وأصبحت أمراض القلب بأنواعها دوت الخليج السبب الأول للوفاة في العالم.

وتفيد تقارير إحصائية بأن المخاطر العرضية التي تسبب النوبات القلبية ارتفعت بنسبة 53% في غضون خمس سنوات بالكثير من البلدان، فما سبب هذه الظاهرة؟

النوبات القلبية عند الشباب:

جاء في بيانات دراسة طبية نشرها موقع "العربية" أن النوبات القلبية والمشاكل الصحية المتعلقة بالقلب أصبحت أكثر شيوعًا في الفئة العمرية الأصغر عما كانت عليه قبل 15-10 عامًا. وتم ملاحظة ارتفاع على مدى السنوات القليلة الماضية في معدل الإصابة، مع ظهور تقارير عن النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا.

وتظهر البيانات العالمية أن نسبة البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يعانون من نوبة قلبية ارتفعت بنسبة 2% سنويًا خلال السنوات العشر الماضية. وتسبب أمراض القلب النوبات القلبية.

أسباب النوبة القلبية عند الشباب:

تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب، وهو ما يمكن تعريفه ببساطة بأنه موت عضلات القلب، بسبب نقص إمداد الدم الذي يحدث عادة عندما تسد جلطة دموية الشريان الذي يغذي عضلة القلب.

ويتطور الانسداد نتيجة لتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى، مما يؤدي إلى تكوين طبقة في الشرايين وبالتالي منع تدفق الدم عن طريق الانقسام لتشكيل جلطات. وتُعرف النوبات القلبية أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، وهي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

ومن أسباب النوبات القلبية الشائعة: