يعتبر الدقوس اليمني أو كما يطلق عليه البعض اسم ” السحاوق”، من أشهر أنواع الصلصات في اليمن و الخليج العربي لكونها عنصر أساسي يقدم مع المندي و الكبسة و البرياني و غيرها من الأكلات التي تحتوي على الأرز البسمتي، و ذلك بسبب مذاقه الطيب وطعمه الشهي الذي يضيف الى الوجبة المزيد من النكهات الخاصة المفضلة لدى سكان هذه المنطقة، كما إن تلك الصلصة يمكن تقديمها بكلتا الحالتين حارة و باردة و يمكن أيضا تحضيرها بطريقتين مختلفتين و هما تسبيكة على النار أو ني في ني وهي طريقة افضل لمن يعاني من الكوليسترول أو القولون و يفضل تناول الطعام بدون تسبيك و التي نشرحهم معكم لاحقا بالتفصيل من خلال المقال التالي.

خطوات تحضير الدقوس اليمني للتقديم مع الفحسة و المندي

و بداية فإن المكونات التي يعتمد عليها في تحضير صلصة الدقوس، هي مكونات سهلة و بسيطة و بالفعل هي موجودة في أي مطبخ فلا تحتاج في تحضيرها إلا حوالي 10 دقائق فقط، و هي مكونات كافية للتقديم الى 4 أفراد و في النهاية فهي تضم حوالي 32 سعر حراري .

أولا : تحضير الدقوس الحار على النار

المكونات المطلوبة

عدد 3 حبات من الطماطم المقشرة

3 ملاعق من معجون الطماطم

قرن فلفل أخضر حامي

شطة

زيت

بابريما

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة خضراء مقطعة للتزيين

خطوات تحضير الدقوس على النار

يتم وضع وعاء متوسط على النار، ثم اضافة الزيت و الطماطم و الفلفل المقطع .

تقلب المكونات السابقة جيدا ، و يتم اضافة التوابل و الملح اليها و تترك لمدة 5 دقائق حتى نحصل على صلصة سميكة.

ترفع المكونات من على النار و تصب في طبق التقديم و يرش عليها زيت و كزبرة مقطعة للتزيين

في حالة الرغبة بالاحتفاظ بها في الثلاجة ، يتم وضعها في برطمان و يرش على وجهها زيت و يغلق البرطمان جيدا .

ثانيا : تحضير الدقوس الحار على البارد

نفس المكونات السابقة و لكن مع اضافة فصوص من الثوم اليها ، وعدم اضافة معجون الطماطم و يتم وضع المكونات جميعها معا ثم ضربها باستخدام المضرب الكهربائي و تزيينها بالزيت و الكزبرة الخضراء.