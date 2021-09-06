أسهل طريقة لعمل الحواوشي المصري في المنزل

الحواوشي من الأكلات المصرية الشهيرة وتتميز بطعمها اللذيذ والتي يقبل عليها الجميع كبار كان أو صغار علي تناولها في الشارع، وهى تعتبر من المعجنات، وتحتوى على لحمة مفرومة مع البهارات، لذلك علي كل أم معرفة طهي الحواوشي حتي تضمن لأسرتها الصحة والنظافة، وسوف نتعرف في هذا المقال طريقة عمل الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة. طريقة عمل الحواوشي المصري أولاً : مكونات العجينة عدد 3 أكواب دقيق

عدد ملعقة كبيرة خميرة فورية

عدد 2 ملعقة صغيرة سكر

عدد 3 ملاعق كبيرة زيت

رشت ملح

ماء دافئ للعجن ثانياً : مكونات الحشوة عدد نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم.

عدد 4 فلفل اخضر.

عدد 2 طماطم.

عدد 1 فلفل اخضر حار حسب الرغبة.

عدد ملعقة ملح.

عدد ملعقة فلفل اسود.

1/2 ملعقة زنجبيل، قرفة ، بهارات لحمة ، ثوم بودر ، بصل بودر ، جوزة الطيب. طريقة إعداد الحواوشي في العجين عمل العجينة يتم خلط كل المكونات معا ” الدقيق ، خميرة ، سكر ، ملح ، زيت ” ثم يتم إضافة الماء الدفئ ببطء وتعجن جيدا لمدة 7 دقائق حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة. وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة لكور صغيرة متساوية وتترك حتى تخمر في مكان دافئ تجهيز الحشوة يتم بشر البصل والفلفل الأخضر والطماطم واخلطيهم مع بعض بعد تصفيتهم جيدا من الماء بعصرة خفيفة باليد لتخلص من كل الماء ، ثم إضافة عليهم اللحمة وكل البهار واخلطيهم كلهم مع بعض . يتم فرد العجينة ووضع الحشوة في المنتصف ثم إغلاقها بضم كلا الجانبين نحو الأخر ، ومن ثم يتم فردها علي شكل دائرة، ويتم التكرار حتى نهاية الكمية ويتم تركها على هذا الوضع ترتاح لمدة ربع ساعة. يتم إدخال الحواوشي في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة ثم يدهن الوجه بالزبدة ويترك تحت الشواية. طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي المكونات عدد 10عيش بلدي بالردة

نصف كيلو لحمة مفرومة بها نسبة من الدهون

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم

عدد 4 فلفل اخضر

شطه حسب الرغبة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل اسود

1/2 ملعقة زنجبيل، قرفة ، بهارات لحمة ، ثوم بودر ، بصل بودر طريقة التحضير يتم بشر البصل والفلفل الأخضر وتصفيتهم باليد لتخليصهم من كل الماء ثم تضاف عليهم اللحمة وجميع البهارات. تقلب جميع المكونات السابقة، ويتم إحضار العيش الخاص بالحواوشي مع فتحه برفق وحشوه باللحمة. يدهن بالزيت من الجهتين يوضع داخل فرن ساخن على درجة حرارة 200حتى ينضج. طريقة عمل حواوشي الطاسة اللذيذ المكونات مقدار نصف كيلو لحمه مفرومة

عدد ثلاث من العيش البلدي

عدد 2 من ثمرة الطماطم

عدد 2 بصلة مفرومة

فلفل رومي

بهارات وملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمنة

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير تقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة. مزج اللحمة المفرومة مع الطماطم والفلفل والبصل المفروم وباقي البهارات. يتم وضع الحشو في العيش البلدي. نضع الزيت والسمنة في الطاسة على النار. نضع عيش الحواوشي في الطاسة مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج اللحمة من الداخل. أخيرا يتم تقديم حواوشي الطاسة وهو سخن وبالهنا. نصائح لعمل الحواوشي مثل المطاعم اختر لحما لا يحتوي على دهون ضارة. تجنب وضع اللحوم النيئة في رغيف الخبز ولكن يجب تسويتها قبل وضعها في الفرن للتأكد من قتل أي بكتيريا موجودة في اللحم. أضف البصل والفلفل والطماطم إلى اللحم لتحقيق أقصى استفادة من الوجبة لتقوية جهاز المناعة. أضف بعض التوابل المختلفة إلى اللحم مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الأسود وجوزة الطيب والفلفل الحار للاستفادة من الفوائد المختلفة لتوفير الطاقة للجسم. تجنب قلي الحواوشي بالزيت لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية وتجنب الدهون الضارة. لا يجب أن يكون خبز الحواوشي ملفوفا بالكامل بورق ألومنيوم لأنه قد يتسبب في ترسب الألمنيوم في الخبز واللحوم، مما يؤدي إلى تسمم الآكل. الوسوم

الحواوشي من الأكلات المصرية الشهيرة وتتميز بطعمها اللذيذ والتي يقبل عليها الجميع كبار كان أو صغار علي تناولها في الشارع، وهى تعتبر من المعجنات، وتحتوى على لحمة مفرومة مع البهارات، لذلك علي كل أم معرفة طهي الحواوشي حتي تضمن لأسرتها الصحة والنظافة، وسوف نتعرف في هذا المقال طريقة عمل الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة. طريقة عمل الحواوشي المصري أولاً : مكونات العجينة عدد 3 أكواب دقيق

عدد ملعقة كبيرة خميرة فورية

عدد 2 ملعقة صغيرة سكر

عدد 3 ملاعق كبيرة زيت

رشت ملح

ماء دافئ للعجن ثانياً : مكونات الحشوة عدد نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم.

عدد 4 فلفل اخضر.

عدد 2 طماطم.

عدد 1 فلفل اخضر حار حسب الرغبة.

عدد ملعقة ملح.

عدد ملعقة فلفل اسود.

1/2 ملعقة زنجبيل، قرفة ، بهارات لحمة ، ثوم بودر ، بصل بودر ، جوزة الطيب. طريقة إعداد الحواوشي في العجين عمل العجينة يتم خلط كل المكونات معا ” الدقيق ، خميرة ، سكر ، ملح ، زيت ” ثم يتم إضافة الماء الدفئ ببطء وتعجن جيدا لمدة 7 دقائق حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة. وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة لكور صغيرة متساوية وتترك حتى تخمر في مكان دافئ تجهيز الحشوة يتم بشر البصل والفلفل الأخضر والطماطم واخلطيهم مع بعض بعد تصفيتهم جيدا من الماء بعصرة خفيفة باليد لتخلص من كل الماء ، ثم إضافة عليهم اللحمة وكل البهار واخلطيهم كلهم مع بعض . يتم فرد العجينة ووضع الحشوة في المنتصف ثم إغلاقها بضم كلا الجانبين نحو الأخر ، ومن ثم يتم فردها علي شكل دائرة، ويتم التكرار حتى نهاية الكمية ويتم تركها على هذا الوضع ترتاح لمدة ربع ساعة. يتم إدخال الحواوشي في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة ثم يدهن الوجه بالزبدة ويترك تحت الشواية. طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي المكونات عدد 10عيش بلدي بالردة

نصف كيلو لحمة مفرومة بها نسبة من الدهون

عدد 2 بصلة كبيرة الحجم

عدد 4 فلفل اخضر

شطه حسب الرغبة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل اسود

1/2 ملعقة زنجبيل، قرفة ، بهارات لحمة ، ثوم بودر ، بصل بودر طريقة التحضير يتم بشر البصل والفلفل الأخضر وتصفيتهم باليد لتخليصهم من كل الماء ثم تضاف عليهم اللحمة وجميع البهارات. تقلب جميع المكونات السابقة، ويتم إحضار العيش الخاص بالحواوشي مع فتحه برفق وحشوه باللحمة. يدهن بالزيت من الجهتين يوضع داخل فرن ساخن على درجة حرارة 200حتى ينضج. طريقة عمل حواوشي الطاسة اللذيذ المكونات مقدار نصف كيلو لحمه مفرومة

عدد ثلاث من العيش البلدي

عدد 2 من ثمرة الطماطم

عدد 2 بصلة مفرومة

فلفل رومي

بهارات وملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمنة

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير تقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة. مزج اللحمة المفرومة مع الطماطم والفلفل والبصل المفروم وباقي البهارات. يتم وضع الحشو في العيش البلدي. نضع الزيت والسمنة في الطاسة على النار. نضع عيش الحواوشي في الطاسة مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج اللحمة من الداخل. أخيرا يتم تقديم حواوشي الطاسة وهو سخن وبالهنا. نصائح لعمل الحواوشي مثل المطاعم اختر لحما لا يحتوي على دهون ضارة. تجنب وضع اللحوم النيئة في رغيف الخبز ولكن يجب تسويتها قبل وضعها في الفرن للتأكد من قتل أي بكتيريا موجودة في اللحم. أضف البصل والفلفل والطماطم إلى اللحم لتحقيق أقصى استفادة من الوجبة لتقوية جهاز المناعة. أضف بعض التوابل المختلفة إلى اللحم مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الأسود وجوزة الطيب والفلفل الحار للاستفادة من الفوائد المختلفة لتوفير الطاقة للجسم. تجنب قلي الحواوشي بالزيت لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية وتجنب الدهون الضارة. لا يجب أن يكون خبز الحواوشي ملفوفا بالكامل بورق ألومنيوم لأنه قد يتسبب في ترسب الألمنيوم في الخبز واللحوم، مما يؤدي إلى تسمم الآكل.

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