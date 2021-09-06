فطائر بحشوة الدجاج بالطريقة التركية مناسبة لكافة الوجبات والعزومات

فطائر بحشوة الدجاج بطريقة بسيطة يتم تحضيرها بعدها ستحصلون على فطائر قطنية هشة ولذيذة ومحشوة بالدجاج الذي يحبه الأطفال، فهي في الحقيقة وجبة مشبعة متكاملة وتحضر في المنزل بكل سهولة ولكن على الطريقة التركية. مقادير عجينة الفطائر بحشوة الدجاج 3 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة بيض واحدة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير العجين لعمل الفطائر توضع كمية الدقيق في إناء غائر ويوضع معها السكر والملح والخميرة الفورية، وتقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها باستخدام ملعقة خشبية.

بعد ذلك يتم خفق حبة البيض باستخدام الشوكة وإضافة البيض المخفوق للمكونات الجافة.

ثم تأتي مرحلة إضافة الحليب السائل وتقلب المكونات كافة بالملعقة ثم ابدأ بعجنها باليدين.

بعد ما تحصل على ما يشبه العجين تأتي خطوة إضافة الزبدة ونؤكد على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

وتعجن حتى نحصل على قوام العجينة المطلوب، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتى تختمر. مقادير حشوة الدجاج ربع كيلو صدور دجاج مخلية.

ملعقة كبيرة زبدة.

عدد 2 من فصوص الثوم المفروم.

حبة بصل صغيرة الحجم مفرومة أو مبشورة.

فلفل حار.

حبة جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

بابريكا. طريقة تجهيز الحشو تقطع صدور الدجاج على شكل مكعبات صغيرة.

نضع إناء مناسب على النار وبه ملعقة من الزبدة، وبعد ذوبانها يتم وضع الثوم المفروم مع التقليب حتى تظهر رائحته.

بعد ذلك يضاف البصل المفروم والفلفل الحار المقطع مع التقليب، ثم يضاف الجزر المبشور.

توضع قطع الدجاج بعد ذلك وتقلب مع الخضروات، ويضاف إليهم الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة مع تقليبهم.

ثم يغطى الإناء ويترك على نار هادئة مع متابعته حتى النضج. طريقة عمل فطائر بحشوة الدجاج الآن أصبحت العجينة جاهزة بعد ما اختمرت وكذلك الحشو.

تقسم العجينة إلى 14 قطعة أحجامهم متساوية على شكل كرات.

نأخذ كل كرة من العجين ونفردها على سطح نظيف، ونضع كمية مناسبة من حشوة الدجاج عند الطرف ويمكن إضافة الجبنة الموزريلا.

ثم تلف العجينة على شكل اسطواني أو رول مع غلقها من الجوانب أثناء اللف، وهكذا مع كل الكمية.

ترص الفطائر في صينية فرن وتدهن الفطائر بصفار البيض عليه نقطة خل للتخلص من رائحته.

ثم توضع في فرن ساخن في الرف الأوسط وقرب النضج تشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه، وتخرج من الفرن. الوسوم

فطائر بحشوة الدجاج بطريقة بسيطة يتم تحضيرها بعدها ستحصلون على فطائر قطنية هشة ولذيذة ومحشوة بالدجاج الذي يحبه الأطفال، فهي في الحقيقة وجبة مشبعة متكاملة وتحضر في المنزل بكل سهولة ولكن على الطريقة التركية. مقادير عجينة الفطائر بحشوة الدجاج 3 كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة بيض واحدة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة تحضير العجين لعمل الفطائر توضع كمية الدقيق في إناء غائر ويوضع معها السكر والملح والخميرة الفورية، وتقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها باستخدام ملعقة خشبية.

بعد ذلك يتم خفق حبة البيض باستخدام الشوكة وإضافة البيض المخفوق للمكونات الجافة.

ثم تأتي مرحلة إضافة الحليب السائل وتقلب المكونات كافة بالملعقة ثم ابدأ بعجنها باليدين.

بعد ما تحصل على ما يشبه العجين تأتي خطوة إضافة الزبدة ونؤكد على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

وتعجن حتى نحصل على قوام العجينة المطلوب، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتى تختمر. مقادير حشوة الدجاج ربع كيلو صدور دجاج مخلية.

ملعقة كبيرة زبدة.

عدد 2 من فصوص الثوم المفروم.

حبة بصل صغيرة الحجم مفرومة أو مبشورة.

فلفل حار.

حبة جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

بابريكا. طريقة تجهيز الحشو تقطع صدور الدجاج على شكل مكعبات صغيرة.

نضع إناء مناسب على النار وبه ملعقة من الزبدة، وبعد ذوبانها يتم وضع الثوم المفروم مع التقليب حتى تظهر رائحته.

بعد ذلك يضاف البصل المفروم والفلفل الحار المقطع مع التقليب، ثم يضاف الجزر المبشور.

توضع قطع الدجاج بعد ذلك وتقلب مع الخضروات، ويضاف إليهم الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة مع تقليبهم.

ثم يغطى الإناء ويترك على نار هادئة مع متابعته حتى النضج. طريقة عمل فطائر بحشوة الدجاج الآن أصبحت العجينة جاهزة بعد ما اختمرت وكذلك الحشو.

تقسم العجينة إلى 14 قطعة أحجامهم متساوية على شكل كرات.

نأخذ كل كرة من العجين ونفردها على سطح نظيف، ونضع كمية مناسبة من حشوة الدجاج عند الطرف ويمكن إضافة الجبنة الموزريلا.

ثم تلف العجينة على شكل اسطواني أو رول مع غلقها من الجوانب أثناء اللف، وهكذا مع كل الكمية.

ترص الفطائر في صينية فرن وتدهن الفطائر بصفار البيض عليه نقطة خل للتخلص من رائحته.

ثم توضع في فرن ساخن في الرف الأوسط وقرب النضج تشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه، وتخرج من الفرن.

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