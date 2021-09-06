بالخلطة السرية.. طريقة عمل البرجر مثل المطاعم لطعم ماكدونالدز الأصلي

طريقة عمل البرجر مثل المطاعم، يهتم بها العديد من ربات البيوت اذ ان البرجر من الوجبات الجاهزة التي يعشقها العديد من الكبار والاطفال، فهي ذات طعم مميز وخاص يجعل الأطفال يطلبوه دوماً، فهو وجبة متكاملة من اللحم وعليها خضراوات طازجة وشريحة جبن، فهي وجبة غنية بالبروتينات والنشويات والسكريات والفيتامينات والكالسيوم والألياف، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البرجر زي المحلات. طريقة عمل البرجر مثل المطاعم طريقة عمل البرجر مثل المطاعم نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل برجر ماكدونالدز، بكل احترافية في المنزل ونقدم سر برجر المطاعم، وخلطة البرجر السرية للطباخين المحترفين في أكبر المطاعم العالمية، اكتشفي معنا سر طعم البرجر، وسر التتبيله البرجر. مكونات خلطة البرجر السرية خبز برجر بالسمسم

مقدار1 كجم لحم احمر مفروم مضافاً الية 200جرام دهون.

عد3 حبة الطماطم كبيرة.

البهارات والملح والفلفل اسود وببابركا وثوم بودر وبصل بودر وجوزة طبيب.

ثلاث حبات بصل متوسطة.

حلقات بصل مقلية.

اثنين حبة خيار كبير.

شرائح جبن شيدر المغلفة.

أوراق الخس الكابوتشا.

مايونيز.

كاتشب.

مستردة. طريقة عداد خلطة البرجر السرية مكونات خلطة البرجر السريةطريقة عداد خلطة البرجر السرية يتبل اللحم المفروم بالفلفل والملح ويضاف ثلاث حبات بصل مفرومين جبذا وحبتين طماطم مفرومين مع البصل.

يوضع رشة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا وبشرة قليلة من جوز الطبيب.

ويتم عجن الخليط جيداً جداً لمدة 10 دقائق.

قومي بتشكيل قطع البرجر باستخدام مكبس البرجر وان لم يكن عندك استخدمي غطاء بطرمان.

ضعي شرائح أكياس بلاستك بين قطع البرجر وبعضها، ثم ضعيها في الفريزر.

عند الطهي ضعي جرل على النار او طاسة تيفال وضعي عليها القليل جداً من الزيت.

ثم تُقلى شرائح البرجر من الجانبين حتى تنضج. طريقة عمل برجر ماكدونالدز نقطع خبز البرجر إلى أنصاف ويقلى من الداخل في مقلاة جافة. يستغرق الأمر دقيقة واحدة حرفيًا.

نأخذ قعر الخبز وندهنه بالمستردة والكاتشب والمايونيز.

نضع ورقة الخس.

ضعي قطعة البرجر المقلية على ورق الخس ودهنها بالكاتشب والمايونيز والمستردة.

بعد ذلك، ضع قطعة من الجبن من الناحية المثالية.

يجب أن تكون قطعة البرجر ساخنة جدًا بحيث تبدأ الجبن في الذوبان عند وضعها على البرجر.

بعد ذلك، ضع دائرة من الطماطم.

ضعى شريحتين من الخيار.

حلقات البصل المقلية (الكمية حسب الذوق).

يُدهن الجزء العلوي من الخبز بالمايونيز من الداخل ويُغطّى. طريقة عمل برجر ماكدونالدز واستمتاعي بألذ برجر منزلي مثل جاهز، وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل البرجر مثل المطاعم. الوسوم

طريقة عمل البرجر مثل المطاعم، يهتم بها العديد من ربات البيوت اذ ان البرجر من الوجبات الجاهزة التي يعشقها العديد من الكبار والاطفال، فهي ذات طعم مميز وخاص يجعل الأطفال يطلبوه دوماً، فهو وجبة متكاملة من اللحم وعليها خضراوات طازجة وشريحة جبن، فهي وجبة غنية بالبروتينات والنشويات والسكريات والفيتامينات والكالسيوم والألياف، لذلك نقدم لكم طريقة عمل البرجر زي المحلات. طريقة عمل البرجر مثل المطاعم طريقة عمل البرجر مثل المطاعم نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل برجر ماكدونالدز، بكل احترافية في المنزل ونقدم سر برجر المطاعم، وخلطة البرجر السرية للطباخين المحترفين في أكبر المطاعم العالمية، اكتشفي معنا سر طعم البرجر، وسر التتبيله البرجر. مكونات خلطة البرجر السرية خبز برجر بالسمسم

مقدار1 كجم لحم احمر مفروم مضافاً الية 200جرام دهون.

عد3 حبة الطماطم كبيرة.

البهارات والملح والفلفل اسود وببابركا وثوم بودر وبصل بودر وجوزة طبيب.

ثلاث حبات بصل متوسطة.

حلقات بصل مقلية.

اثنين حبة خيار كبير.

شرائح جبن شيدر المغلفة.

أوراق الخس الكابوتشا.

مايونيز.

كاتشب.

مستردة. طريقة عداد خلطة البرجر السرية مكونات خلطة البرجر السريةطريقة عداد خلطة البرجر السرية يتبل اللحم المفروم بالفلفل والملح ويضاف ثلاث حبات بصل مفرومين جبذا وحبتين طماطم مفرومين مع البصل.

يوضع رشة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا وبشرة قليلة من جوز الطبيب.

ويتم عجن الخليط جيداً جداً لمدة 10 دقائق.

قومي بتشكيل قطع البرجر باستخدام مكبس البرجر وان لم يكن عندك استخدمي غطاء بطرمان.

ضعي شرائح أكياس بلاستك بين قطع البرجر وبعضها، ثم ضعيها في الفريزر.

عند الطهي ضعي جرل على النار او طاسة تيفال وضعي عليها القليل جداً من الزيت.

ثم تُقلى شرائح البرجر من الجانبين حتى تنضج. طريقة عمل برجر ماكدونالدز نقطع خبز البرجر إلى أنصاف ويقلى من الداخل في مقلاة جافة. يستغرق الأمر دقيقة واحدة حرفيًا.

نأخذ قعر الخبز وندهنه بالمستردة والكاتشب والمايونيز.

نضع ورقة الخس.

ضعي قطعة البرجر المقلية على ورق الخس ودهنها بالكاتشب والمايونيز والمستردة.

بعد ذلك، ضع قطعة من الجبن من الناحية المثالية.

يجب أن تكون قطعة البرجر ساخنة جدًا بحيث تبدأ الجبن في الذوبان عند وضعها على البرجر.

بعد ذلك، ضع دائرة من الطماطم.

ضعى شريحتين من الخيار.

حلقات البصل المقلية (الكمية حسب الذوق).

يُدهن الجزء العلوي من الخبز بالمايونيز من الداخل ويُغطّى. طريقة عمل برجر ماكدونالدز واستمتاعي بألذ برجر منزلي مثل جاهز، وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل البرجر مثل المطاعم.

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