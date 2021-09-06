أسرار طريقة عمل محشي ورق العنب بألذ وصفة|| طريقة جدتي الاصلية

يعتبر محشي ورق العنب من أشهى وأطيب المقبلات في الموائد الشامية خاصة عند إضافة بعض من دبس الرمان أو الليمون عليه ليصبح أكثر لذه وطيبة في الطعم فما هو أصل هذه الأكلة، يتضح لنا من خلال بعض الوثائق التاريخية أن أصل محشي ورق العنب يعود إلى تركيا، حيث كانوا يقومون بطبخ ورق العنب عن طريق حشوه بالأرز والتوابل واللحم المفروم، وفيما بعد انتقل من تركيا إلى دول أخرى بنفس المنطقة كدولة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر، وتختلف كل دولة في تسميته ففي دولة الأردن وفلسطين يسمى بورق العنب أو ورق الدوالي، وفي مصر يسمى بالمحشي، وفي العراق يسمى بالدولما، أنا بسوريا تشتهر بتقديم نوعين أولهم البيرق وهي كلمة تركية الأصل معناها ورق الشجر ويتم حشوه بالأرز واللحم المفروم، والثاني يسمى اليالانجي ويكون خاليا من اللحم وفيه الأرز والخضروات فقط، وفي مصر اشتهر محشي ورق العنب بعمله مع بعض الليمون أو دبس الرمان .مقادير محشي ورق العنب
تختلف مقادير هذه الوصفة دولة إلى أخرى ولكن سنقدم لكم أطيب وصفة لمحشي ورق العنب ومقاديرها كالآتي:
- كيلو واحد من ورق العنب مغسول ومصفى .
- كيلو أرز مغسول جيدا ومصفى .
- ربع كيلو من اللحم المفروم (اختياري) .
- حزمة بقدونس مفروم .
- بصلتين مفرومين .
- حزمة شبت مفروم .
- فصين ثوم مفرومين .
- ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي .
- مكعب مرقة دجاج .
- عصير كيلو من الطماطم .
- عصير ليمونه كبيرة .
- ربع ملعقة ملح .
- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون .
بعد تحضير المكونات جيدا يجب أن نتبع بعض الخطوات:
- نقوم بإحضار آنية طعام مدهونة بالزيت ونرص في قاعها بعض أوراق العنب الغير محشية .
- ثم نقوم بإحضار وعاء على النار نسخن فيه بعض من الزيت النباتي ثم نقلي فيه اللحم (إذا ووجد) .
- ثم نضيف كلا من البصلتين والبقدونس والشبت والثوم والأرز .
- بعدها نقوم بتقليبهم باستمرار ثم نرفعه عن النار .
- نقوم بفرد ورق العنب ثم نبدأ بحشوه بالخليط ونقوم برصه في آنية الطعام بطريقة متلاصقة وبطبقات فوق بعضها .
- نقوم بتغطية المحشي بعصير الطماطم مضافا إليهم الملح والفلفل الأسود ومكعب مرقة الدجاج وعصير الليمونة .
- نتركه على نار عالية حتى يغلي وبعدها نهدئ النار قليلا .
- وأخيرا نتركه لمدة حوالي ساعه أو حتى ينضج جيدا ويقدم ساخنا .
الوسوم
يعتبر محشي ورق العنب من أشهى وأطيب المقبلات في الموائد الشامية خاصة عند إضافة بعض من دبس الرمان أو الليمون عليه ليصبح أكثر لذه وطيبة في الطعم فما هو أصل هذه الأكلة، يتضح لنا من خلال بعض الوثائق التاريخية أن أصل محشي ورق العنب يعود إلى تركيا، حيث كانوا يقومون بطبخ ورق العنب عن طريق حشوه بالأرز والتوابل واللحم المفروم، وفيما بعد انتقل من تركيا إلى دول أخرى بنفس المنطقة كدولة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر، وتختلف كل دولة في تسميته ففي دولة الأردن وفلسطين يسمى بورق العنب أو ورق الدوالي، وفي مصر يسمى بالمحشي، وفي العراق يسمى بالدولما، أنا بسوريا تشتهر بتقديم نوعين أولهم البيرق وهي كلمة تركية الأصل معناها ورق الشجر ويتم حشوه بالأرز واللحم المفروم، والثاني يسمى اليالانجي ويكون خاليا من اللحم وفيه الأرز والخضروات فقط، وفي مصر اشتهر محشي ورق العنب بعمله مع بعض الليمون أو دبس الرمان .مقادير محشي ورق العنب
تختلف مقادير هذه الوصفة دولة إلى أخرى ولكن سنقدم لكم أطيب وصفة لمحشي ورق العنب ومقاديرها كالآتي:
- كيلو واحد من ورق العنب مغسول ومصفى .
- كيلو أرز مغسول جيدا ومصفى .
- ربع كيلو من اللحم المفروم (اختياري) .
- حزمة بقدونس مفروم .
- بصلتين مفرومين .
- حزمة شبت مفروم .
- فصين ثوم مفرومين .
- ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي .
- مكعب مرقة دجاج .
- عصير كيلو من الطماطم .
- عصير ليمونه كبيرة .
- ربع ملعقة ملح .
- ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون .
بعد تحضير المكونات جيدا يجب أن نتبع بعض الخطوات:
- نقوم بإحضار آنية طعام مدهونة بالزيت ونرص في قاعها بعض أوراق العنب الغير محشية .
- ثم نقوم بإحضار وعاء على النار نسخن فيه بعض من الزيت النباتي ثم نقلي فيه اللحم (إذا ووجد) .
- ثم نضيف كلا من البصلتين والبقدونس والشبت والثوم والأرز .
- بعدها نقوم بتقليبهم باستمرار ثم نرفعه عن النار .
- نقوم بفرد ورق العنب ثم نبدأ بحشوه بالخليط ونقوم برصه في آنية الطعام بطريقة متلاصقة وبطبقات فوق بعضها .
- نقوم بتغطية المحشي بعصير الطماطم مضافا إليهم الملح والفلفل الأسود ومكعب مرقة الدجاج وعصير الليمونة .
- نتركه على نار عالية حتى يغلي وبعدها نهدئ النار قليلا .
- وأخيرا نتركه لمدة حوالي ساعه أو حتى ينضج جيدا ويقدم ساخنا .
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