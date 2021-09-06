طريقة عمل كرياتين من المواد الطبيعية للحصول علي شعر قوي ولامع في البيت

طريقة عمل كرياتين للشعر في البيت؛ حيث يعاني الكثيرون من مشكلات الشعر المجعد أو الخشن، كما لا يحبذ البعض استخدام الكرياتين الصناعي ويلجأ إلى المنتجات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر وترطيبه، كما تسهم تلك الوصفات الطبيعية في تنعيم الشعر وتغذيته بشكل صحي بدلا من المنتجات الكيميائية الضارة بالشعر وفروة الرأس أيضا، وسوف نقدم لكم أهم وصفات الكرياتين في البيت، تابعي معنا ما يلي.

طريقة عمل كرياتين للشعر في البيت

تعتبر مادة الكرياتين أحد أنواع البروتين الذي يتكون منه الشعر والجلد والأظافر بشكل عام، كما تحتاجه العديد من الأجزاء والأجهزة الأخرى بالجسم بصورة كبيرة، هذا ويساعد الكرياتين على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته مع تنشيط خلايا فروة الرأس والجلد بشكل عام.

كما أن مادة الكرياتين الطبيعية تمنح الشعر صحة وقوة ولمعان أيضا، هذا ويوجد العديد من الوصفات التي يدخل الكرياتين فيها والتي تساعد على فرد الشعر وتقويته، ومن أهمها وصفة الموز والبيض والعسل الطبيعي لفرد الشعر وكذلك خليط البيض والأفوكادو وحليب جوز الهند، بالإضافة إلى قناع مميز من أهم وأفضل الزيوت الطبيعية المستخدمة لفرد الشعر وترطيبه وكذلك تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها بشكل جيد، ويتم استخدام المكونات التالية:

عدد ستة نقاط من زيت خشب الصندل.

٦٠ جم من زيت الصبار.

٦٠ جم من زيت الخروع.

كرياتين للشعر في البيت بالزيوت

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد وصفة الزيوت للشعر والتي تعد بمثابة الكرياتين الذي يساعد على ترطيب الشعر وفرده، وإليكم أبرز تلك الخطوات: