نظام غذائي للبشرة الجافة – افضل انواع اطعمة هتحافظ على رطوبة بشرتك بشكل طبيعي

الجلدالجاف, المتقشر, المتشقق, اللي ملمسه خشن بيكون مزعج جدا ، البشرة الجافة اوي بتكون مصابة بسوء التغذية وباهتة طول السنة وبتكون معرضة لالتهابات الجلد ، ولو التطبيق الخارجي للمرطب مش كافي بالنسبة لك ، يبقى جيه الوقت تجربي نظام غذائي للبشرة الجافة ، الاطعمة والمشروبات اللي بتطرد السموم وبتحبس الرطوبة هي افضل علاج للبشرة الجافة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة اطعمة لترطيب البشرة الجافة والحفاظ عليها نضرة وخالية من العيوب.

اطعمة لترطيب البشرة الجافة:

1- الماء:

لما الموضوع يتعلق بالبشرة الجافة ، فالعامل الاول والاهم هو الماية ، الماية بتعيد ترطيب الخلايا, بتحافظ على التوازن, بتمنع الشيخوخة, بتحافظ على نشاط كل الخلايا وبيخليها تأدي وظيفتها بشكل صح ، وعدم شرب كمية كافية من الماية ممكن يأدي لفقدان الجلد للماية ، وده بيأدي لكتير من المشاكل الجلدية ، بما فيهم الجلد الجاف والمتقشر ، اشربي ما لا يقل عن 3 لتر ماية من الماية (او اكتر لو بتمارسي الرياضة بانتظام) يوميا عشان يساعد الخلايا في الحفاظ على شكلها وحجمها.

طريقة علاج البشرة الجافة بالماية

لو بتنسي تشربي ماية باستمرار ، ممكن تعملي تذكير على موبايلك او نزلي تطبيق يفكرك بشرب الماية وهتلاقي اكتر من تطبيق للمهمة دي.

ممكن كمان تضيفي شرايح الفاكهة والاعشاب والتوابل للماية عشان تديها نكهة مختلفة وتشجعي نفسك تشربي اكتر.

2- المكسرات:

المكسرات زي اللوز, الجوز, المكاديميا, الصنوبر, الفستق, الكاجو, البندق ، كلها غنية بالاحماض الدهنية الاساسية زي احماض اوميجا 3 واوميجا 6 الدهنية, البروتينات, فيتامين E, وجموعة فيتامين B, المغنيسيوم, السيلينيوم, النحاس, الحديد, الزنك, الكالسيوم, البوتاسيوم, والالياف الغذائية ، العناصر الغذائية دي بتساعد في الحفاظ على سلامة الخلايا, تحسين الدورة الدموية, ترطيب الخلايا ، وده بيحافظ على البشرة ناعمة ونضرة.

طريقة علاج البشرة الجافة بالمكسرات

– انقعي المكسرات من بالليل للصبح ، كلي حفنة منها الصبح مع وجبة الفطار ، ممكن كمان تضيفي المكسرات للعصير مع الفطار, للسلطة, للبطاطس المقلية, اللبن, الخ ، ولكن مع ذلك ضروري تكون كمية المكسرات معتدلة او محدودة لتجنب اكل الدهون الزيادة.

– خدي 4 – 6 حبات لوز (منقوعين طول الليل) شيلي القشر بتاعها واستخدمي الخلاط لعمل عجينة لوز ، ضيفي لهم 2 معلقة كبيرة لبن وخلطيهم كويس ، واستخدمي الخليط كماسك سيبيه 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

3- الافوكادو:

كوباية واحدة من الافوكادو المهروس بتحتوي على 23 مجم من فيتامين C, 4.8 مجم من فيتامين E, 16.1 ميكروجرام من فيتامين K, 253 مجم من احماض اوميجا 3 الدهنية, 183 ميكروجرام من حمض الفوليك ، العناصر الغذائية دي كلها بتساعد في اصلاح انسجة الجلد, ترطيب خلايا الجلد, مرونة الجلد, تقليل التجاعيد.

طريقة علاج البشرة الجافة بالافوكادو

– ممكن تاكلي الافوكادو بعمل صوص افوكادو وضيفيه للسلطة او اعملي عصير الافوكادو.

– ممكن كمان تستخدميه كماسك ، اهرسي ¼ حبة افوكادو وضيفي لها زبادي وعسل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

4- بذور الكتان:

معلقة كبيرة من بذور الكتان ممكن تساعد في علاج الامساك, انقاص الوزن, تحسين صحة القلب والاوعية الدموية, الحماية من السرطان, وعلاج مشاكل البشرة ، بذور الكتان غنية بالاحماض الدهنية الاساسية (اوميجا 3 واوميجا 6), الاستروجين النباتي, البروتينات, الالياف الغذائية, وبتساعد على تقليل تهيج الجلد, والخشونة, وفقدان الماية, وتحسين نعومة الجلد وترطيبة.

تحذير: لو بتعاني من مشاكل في القلب او بتاخدي مميعات الدم ، استشيري دكتور قبل اضافة بذور الكتان لنظامك الغذائي اليومي لانها تعتبر من مخففات الدم وممكن تتفاعل مع ادويتك.

طريقة علاج البشرة الجافة ببذور الكتان

– استخدمي بذور الكتان المطحونة لتسهيل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، ضيفي مطحون بذور الكتان لو جبة فطارك او العصاير او السلطات.

– ممكن تستخدميها كماسك ، اخلطي معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة مع معلقة صغيرة زبادي ، وزعي الماسك على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، واغسليه بماية فاترة.

5- الموز:

الموز غني بالفيتامينات A, C, B,D, النياسين, الريبوفلافين, الثيامين, النحاس, الزنك, الحديد, المغنيسيوم, الكالسيوم, البوتاسيوم, الفوسفور, حمض الفوليك, الالياف الغذائية ، الالياف بتساعد على التخلص من السموم وبالتالي تجديد خلايا بشرتك ، ويقال ان اكل الموز بانتظام هيدي بشرتك النعومة والنضارة اللي محتاجاها.

تحذير: لو بتعاني من مشاكل في الكلى او مرض السكر ، استشيري الدكتور قبل اضافة الموز لنظامك الغذائي اليومي.

طريقة علاج البشرة الجافة بالموز

– كلي موزة واحدة على الاقل (ومش اكتر من موزتين) يوميا ، ممكن تاكليه كوجبة خفيفة, او تعملي منه عصير, بانكيك, مافن كيك, او اضافته لحبوب الفطار.

– ممكن تعملي ماسك بالموز ، اهرسى ½ موزة وضيفي لها معلقة صغيرة عسل ومعلقة كبيرة زبادي , وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بماية فاترة.

6- صبار الالوفيرا:

الصبار بيساعد على علاج المشاكل الجلدية المختلفة ومنها جفاف الجلد ، جل الصبار بيحتوي على الدهون, الماء, والفيتامينات A, C, E, B12, الكولين, المعادن زي الزنك, النحاس, البوتاسيوم, المغنسيوم, السيلينيوم, الكروم, الكالسيوم, الاحماض الامينية, الجليكوزيدات, الانثراكينون, الجلوكومانان ، الصبار ليه خصائص مضادة للاكسدة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، بيساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها, بيعزز تكوين الكولاجين, بيبطء من شيخوخة الجلد, بيحمي البشرة من الاشعة فوق البنفسجية.

طريقة علاج البشرة الجافة بجل الالوفيرا

– ممكن تشربي عصير الالوفيرا الجاهز.

– او اهرسي جل الصبار وحطيه على بشرتك وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية فاترة.

7- زيت الزيتون:

الاحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون بتساعد في الحفاظ على سلامة الطبقة الخارجية للجلد وشفاء الجروح ، وليه خصائص مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات, وبيحمي البشرة من التلف الضوئي, منع تكون الندبات, ترطيب البشرة ، زيت الزيتون ممكن يساعد على تغذية وتنعيم البشرة بعد استخدامه مرات قليلة بس يعني نتيجته سريعة جدا.

طريقة علاج البشرة الجافة بزيت الزيتون

– اعملي تتبيلة السلطة بزيت الزيتون, استخدميه في الطبخ.

– ممكن تستخدميه على البشرة بشكل مباشر ، امزجي معلقتين كبار من زيت الزيتون مع معلقتين كبار لبن ومعلقة كبيرة عسل ، ادهني بشرتك بالخليط وسيبيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بالماية الفاترة.

8- السمك:

الاسماك الدهنية بشكل خاص زي التونة, السلمون, الرنجة مفيدة جدا للصحة لانها غية باحماض اوميجا 3 الدهنية ، واكلها بيساعد على طرد السموم, تقليل الالتهاب, حبس الرطوبة في البشرة ، بالاضافة ان الاسماك دي بتحتوي على العناصر الغذائية اللي بتساعد في الحفاظ على سلامة خلايا البشرة ، وده بيأدي لتحسين مظهرها.

طريقة علاج البشرة الجافة بالسمك

– دخلي الاسماك الدهنية في نظامك الغذائي ممكن تشوي السمك او تعمليه طاجن او تعمليه في الفرن.

– ممكن كمان تاخدي كبسولات زيت السمك ، ولكن استشيري الدكتور عن الجرعة المناسبة ليكي.

9- الخيار:

الخيار ممتاز لعلاج البشرة الجافة ، الخيارة الواحدة بتحتوي على 287 جرام من الماء والفيتامينات A, C, K, حمض الفوليك, الكالسيوم, المغنيسيوم, البوتاسيوم, الزنك, السيلينيوم, الفوسفور, احماض اوميجا 3 الدهنية, الالياف الغذائية ، والمحتوي العالي للماية في الخيار بيخليه من افضل الاطعمة لعلاج البشرة الجافة ، كمان جلد الخيار يعتبر مصدر رائع للسيليكا ، وهو مكون مهم للاوتار والعضلات والاربطة والغضاريف والعضم.

طريقة علاج البشرة الجافة بالخيار

– قطعي الخيار شرايح رفيعة ورشي عليه شوية ملح وكليه ، او ضيفي الخيار للسلطة او للسندويتشات او عمل عصير خيار.

– او تستخدميه كماسك قشري الخيار وابشريه كويس وضيفي له معلقة صغيرة عسل ومعلقة صغيرة من جل الصبار ، افردي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية الفاترة.

10- الخضروات الورقية الغامقة:

الخضروات الورقية الغامقة رائعة للبشرة ، زي اللفت, السبانخ, البروكلي, الكرنب, السلق, الهندباء الخضراء وغيرها ، كلها مصادر غنية بالفيتامينات A, B, C, K, الكالسيوم, الزنك, المغنيسيوم, الحديد, حمض الفوليك, والمواد الغذائية الاساسية ، بالاضافة انها بتحتوي على مضادات الاكسدة ومضادات الالتهابات ، وبالتالي بتساعد على علاج البشرة الجافة والحكة عن طريق ازالة السموم من جسمك وتهدئة بشرتك.

طريقة علاج البشرة الجافة بالخضروات الورقية

ممكن تعملي عصير اخضر بالسبانخ واللفت ، او ضيفي الخضروات الورقية للسلطات والسندويتشات.

11- البيض:

البيض بيحتوي على الفيتامينات A, D, E, حمض الفوليك, الكولين, البروتين, احماض اوميجا 3 و 6 الدهنية, الكالسيوم, البوتاسيوم, الفوسفور, السيلينيوم, الصوديوم, بيحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان بتساعد على تحسين سلامة غشاء خلايا الجلد ، ولكن كلي صفار البيض بشكل محدود لانه ممكن يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول او مشاكل القلب.

طريقة علاج البشرة الجافة بالبيض

– كلي 1 – 2 بيضة مسلوقة على الفطار ، او البيض الاومليت ، او ضيفي البيض للسلطة او السندويتشات.

– حطي صفار البيض على بشرتك كماسك ، سيبيه لمدة 10 دقايق واغسليه بماية فاترة.

12- الرمان:

الرمان يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة ، وبالتالي ممكن يساعد على تحسين مرونة الجلد, تقليل التهيج والالتهاب والحكة ، كمان الرمان غني بالفيتامينات A, C, المعادن ، وده بيساعد على ترطيب خلايا الجلد وشفاء التشققات المتكونة بسبب الجفاف.

طريقة علاج البشرة الجافة بالرمان

– كلي ½ كوباية رمان كوجبة خفيفة او مع وجبة الفطار الصبح ، ممكن كمان تضيفي الرمان للسلطة او شرب عصير الرمان.

– ممكن تخلطي زيت الرمان مع زيت الزيتون واستخدميه كماسك للبشرة ، سيبيه 20 دقيقة واغسليه بماية فاترة.

13- شاي البابونج:

شاي البابونج مليان بالفيتامينات وحمض الفوليك, والمعادن زي البوتاسيوم, الصوديوم, الكالسيوم, المغنيسيوم, الحديد ، بيحتوي كمان على مضادات الالتهابات اللي بتساعد على تهدئة البشرة الجافة والحكة ، كمان ليه خصائص مضادة للاكسدة بتساعد الخلايا تشتغل بشكل صحيح ، والماية الموجودة في البابونج بتساعد على ترطيب البشرة.

طريقة علاج البشرة الجافة بالبابونج

– اشربي كوباية من شاي البابونج بدل القهوة او الشاي ، ممكن كمان تعملي منه شاي مثلج وتضيفي له الليمون او الجنزبيل او العسل لتغيير نكهتة.

– ممكن تغلي اكياس البابونج وتضغطي بيها على البشرة ، او اعملي حمام البابونج عن طريق اضافة شاي البابونج والعسل وزيت جوز الهند والعسل لماية الاستحمام.

14- البطاطا:

البطاطا غنية بالفيتامينات A, B6, B3, B2, B1, حمض البانتوثنيك, البيوتين, النحاس, البوتاسيوم, الفوسفور, الالياف الغذائية, الكاروتينات اللي تعتبر من مضادات الاكسدة, الانثوسيانين ، وعناصر مضادة للالتهابات ، وبالتالي ده هيساعد على تهدئة بشرتك والتخلص من السموم ، كمان اثبتت الدراسات ان البطاطا ممكن تساعد على شفاء الجلد المتشقق المؤلم.

طريقة علاج البشرة الجافة بالبطاطا

– كلي البطاطا مشوية او مخبوزة او مقلية.

– ابشري حبة بطاطا واستخرجي العصير بتاعها ، واخلطي معاها معلقة صغيرة عسل ، وزعي الخليط على البشرة وسيبيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بماية فاترة.

15- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند بيستخدم من الاف السنين لعلاج مشاكل البشرة والشعر ، زيت جوز الهند بيحتوي على كمية كبيرة من فيتامينات E, K والدهون الاحادية غير المشبعة, الدهون المتعددة غير المشبعة, البروتينات ، كمان ليه خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات ، وبيمد البشرة بكمية كافية من الدهون اللي تعتبر جزء لا يتجزأ من الخلايا, وبيرطب البشرة.

طريقة علاج البشرة الجافة بزيت جوز الهند

– استخدمي 2 – 3 معالق كبيرة من زيت جوز الهند في الطبخ ، ممكن كمان تحطيه في تتبيلة السلطة بدل زيت الزيتون.

– ممكن تستخدمي مباشرة على بشرتك ، ادهني البشرة بزيت جوز الهند وسيبيه لمدة ساعة او طول الليل واغسليه الصبح.

نصايح مهمة:

– اشربي كمية كافية من الماية.

– استخدمي ماسك للبشرة الجافة.

– استخدمي سيروم مرطب وواقي من الشمس قبل الخروج.

– استخدمي شاور جل للجسم للبشرة الجافة.

– استخدمي لوشن للجسم بعد الاستحمام مباشرة.

– خلي معاكي دايما مرطب وزبدة كاكاو ، واتأكدي من عدم استخدام مرطب باساس مائي.

– اتخلصي من التوتر لانه بيأثر على البشرة بشكل سلبي.

– نامي عدد ساعات كفاية.

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