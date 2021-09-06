معظم الناس بيلاحظوا تغيرات فى جسمهم بعد سن ال 30 , زى الزيادة فى الوزن وده بيحصل بسبب تغير بعض الحاجات فى طبيعة الجسم نفسه زى معدل الحرق عشان كده بنقدملك 4 حاجات تساعدك تحافظى على شكل جسمك بعد سن ال 30.

عايزة تحافظي على جمالك؟ اعرفي 4 طرق عشان تحافظى على شكل جسمك بعد سن الـ30

قبل سن الـ30.. التزمى بنظام غذائى صحي:

لان معدل الحرق بيبدأ يقل فبيبقى سهل إن وزنك يزيد بسرعة عشان كده لازم تنتبهى على الأكلك من ناحية الكمية والمكونات وأحسن طريقة انك تاكلى وجبات صغيرة على فترات عشان تتجنبى انك تزودى فى الاكل او تجوعى بسرعة، الاكل الصحى والأكل اللى فيه كالسيوم من الحاجات المهمة اللى لازم تحافظى عليها فى الدايت بتاعك.

نامى كويس:

عادات النوم الصحية بتساعد كتير فى تحسين صحتك ,بعض الناس بتحتاج 6 ساعات نوم وناس أكتر وده بيتحدد على حسب العمر وطبيعة الجسم بس اللى بيفرق النوم عامل ازاى مش مدته,عشان تنامى نوم صحى التزمى بعادات صحية زى رياضة بسيطة قبل النوم او القراية.

اتمرنى بطريقة سليمة:

لعب الرياضة هو كلمة السر.. التمرين لمدة 30 دقيقة 4 او 6 مرات فى الاسبوع بيبقى بنفس الفعالية لو اتمرنتى وقت طويل 2 او 3 ايام فى الاسبوع اللى بيفرق هو التمرين الصح مش انك تجهدى جسمك فى التمرين من غير نتيجة.

اشربى مياه كفايه:

من أهم الحاجات اللي ممكن تعمليها وضروري تحافظي عليها قبل وبعد سن الـ30 هي انك تشربي مياة، المياه بتساعد الجسم على الحرق وبتقلل الجوع وبتحسن الهضم وده هيساعدك على الحفاظ على وزنك وبشرتك كمان.

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