وصفات لإزالة القشرة من الشعر الدهني تخلصي من القرة نهائيا وبمكون واحد فقط

وصفات لإزالة القشرة من الشعر الدهني عدة ما تكون قشرة الرأس غير ضارة، ولكنها عادة ما تكون مزعجة وغير مريحة. يجب على أي شخص يعاني منه أن يكتشف أولاً ما إذا كانت قشرة رأس دهنية أو جافة، لأن كلا الشكلين يتطلب طرق علاج مختلفة. في حين أن الشامبو التقليدي المضاد للقشرة مفيد في الغالب لقشرة الرأس الدهنية، ولكن حتى مع وجود قشرة الرأس الدهنية، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية والطبيعية اللطيفة بدلاً من المنتجات الصناعية.

وصفات لإزالة القشرة من الشعر الدهني

أسباب القشرة الدهنية غالبًا ما يُنظر إلى القشرة الدهنية على أنها مزعجة بشكل خاص لأنها عادة ما تكون أكبر وأكثر لزوجة من قشرة الرأس الجافة ويصعب إزالتها من فروة الرأس والشعر. يمكن أن تحدث قشرة الرأس الدهنية بسبب فروة الرأس غير المتوازنة والملتهبة والدهنية المفرطة، والسبب في أن المواد المضادة للالتهابات ومضادات الفطريات على وجه الخصوص توفر راحة سريعة دون آثار جانبية غير مرغوب فيها.

وصفات المنزلية للقشرة الدهنية

إذا لم تكن لديك مشاكل في فروة رأسك من قبل، ولكنك عانيت مؤخرًا من قشرة الرأس، فإن إجراء بعض التغييرات البسيطة على روتين العناية بالشعر يمكن أن يساعدك:

مشطي شعرك جيدًا قبل كل غسلة، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام فرشاة شعر طبيعية تتناسب مع نوع شعرك.

تهتم العملية بالشعر وفروة الرأس وتضمن إزالة القشرة والمخلفات الأخرى بأفضل طريقة ممكنة أثناء غسل الشعر.

حافظي على العناية بشعرك من الضروريات، وربما جربي أحد البدائل الطبيعية للشامبو.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن واتركه يجف في الهواء مرات أكثر، حتى أفضل في الهواء الطلق.

لأن الماء الساخن، وكذلك الحرارة الجافة لمجفف الشعر، يمكن أن يكون لهما تأثير سلبي على صحة فروة الرأس.

في الحالات المستعصية، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية والطبيعية التالية في التخلص من المشكلة المزعجة.

الزعتر للقشرة الدهنية

الزعتر العشبي الطبي موجود في العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة. نظرًا لخصائصه المضادة للفطريات، يمكن أن يكون أستخدام الزعتر البسيط كافيًا للسيطرة على قشرة الرأس الدهنية. يتم تحضير الزعتر واستخدامه على النحو التالي: