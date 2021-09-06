كريم الفازلين والنشا أقوي كريم لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم

كريم الفازلين والنشا من الكريمات القوية جداً في إزالة البقع الداكنة والجلد الميت، وهو من أفضل الكريمات التي تعمل علي تفتيح الأماكن الداكنة بالجسم مثل الأماكن الحساسة، ويمكن استخدامه لتفتيح الكوع والركبتين، وتعتبر مكونات الكريم بسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل، فهو يتكون من أربع مكونات فقط لكن يحتوي كل مكون علي خواص قوية جداً في ترطيب البشرة وتفتيحها بشكل كبير وملحوظ، ومن أهم الخطوات عند استعمال الكريم هي المداومة عليه لمدة طويلة للحصول علي نتائج فورية ومبهرة في تفتيح البشرة، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة وتبيضها منها كريم الفازلين والليمون وكريم البقدونس السحري وكريم الكركم وغيره أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، والتي تغنينا عن كثير من الكريمات الجاهزة باهظة الثمن، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الفازلين والنشا الكريم السحري في تفتيح البشرة والأماكن الداكنة بالجسم.

مكونات عمل كريم الفازلين والنشا

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تفتح البشرة بشكل سريع وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء الورد حسب الاحتياج لخلط المكونات.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

لتحضير كريم الفازلين والنشا بالمنزل وبمكونات بسيطة جداً يمكننا اتباع الآتي:-

نستخدم طبق صغير لخلط المكونات نضع به أولاً ملعقة من النشا. ثم نضيف إليها ملعقة من الفازلين الطبي، ونخلط المكونات معاً. نضيف ملعقة من زيت الورد، ثم يضاف ماء الورد تدريجياً ونقلب المكونات السابقة حتي تتجانس مع بعضها ويصبح الخليط كريمي. يصب الخليط في عبوة نظيفة وفارغة ونحكم غلقها جيداً، ثم نحفظه في مكان بارد.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم يومياً بأحدي الطريقتين:-