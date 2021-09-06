أسرع وصفة لإنبات وتكثيف الشعر بمكونات منزلية جبارة وتمنحك شعر جذاب، الشعر الكثيف هو غاية تحلم بها كل النساء وهذا لأنه يمنحك مظهر جمالي جذاب كما أنه يكون مسئول عن تحديد ملامح الوجه.

ولذلك تسعي باستخدام العديد من العلاجات الكيميائية أو منتجات الشعر المتعددة حتي تصل إلي الهدف المنشود لشعر مثالي.

ولكن علي الرغم من نتائج تلك المواد في فترة قصيرة إلا أنها تتسبب في مشاكل كثيرة للشعر وفروة الرأس علي المدي البعيد.

وهذا لأنها تتكون من مواد كيميائية ضارة وتجعل الشعر باهت وأكثر عرضة للتساقط كما أنها قد تؤثر علي منع نمو الشعر.

وصفة سريعة المفعول لإنبات وتكثيف الشعر بمكونات من مطبخك

إنبات وتكثيف الشعر هو أمر تعاني منه الكثير من الفتيات والسيدات وهذا لتعرض الشعر لعدد من العوامل التي تمنع نموه.

مثل أشعة الشمس الضارة أو تصفيف الشعر وهو ما زال مبلل أو عدم ترطيب الشعر بشكل جيد مما تتسبب في ضعف تحفيز البصيلات.

ولكن تتوافر الكثير من المكونات الطبيعية والتي تعمل علي تكثيف الشعر وتسريع نموه كما أنها تعالج تساقط وتلف الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع وصفة لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات في وقت قياسي وبدون مواد كيميائية.

وصفة البيض وزيت الزيتون لإنبات وتكثيف الشعر في وقت قصير

البيض من المكونات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة علي تكثيف الشعر حيث يحتوي علي بروتينات ومعادن هامة.

والتي تساعد علي تعزيز نمو الشعر وتحفيز البصيلات في فروة الرأس مما تسرع من زيادة كثافة الشعر.

زيت الزيتون من أقوي الزيوت التي تحتوي علي أحماض دهنية وفيتامينات هامة لنمو الشعر وتكثيفه بشكل سليم وطبيعي.

كما أنه يقوم بتغذية الشعر وتقويته بالإضافة إلي تنشيط الدورة الدموية مما يساهم في تحفيز البصيلات علي النمو.

بياض بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

مكونات وصفة إنبات وتكثيف الشعر

قومي بخفق بياض البيض في وعاء حتي يكون رغوة ثم أضيفي العسل وزيت الزيتون.

امزجي المكونات جيداً حتي تتجانس ثم يقسم الشعر لعدة أجزاء متساوية.

توزع الوصفة علي كامل الشعر وفروة الرأس مع التدليك برفق لتنشيط الدورة الدموية.

ترك الوصفة لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء البارد والشامبو الطبيعي.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع مع الاستمرار عليها لحصول علي نتيجة مثالية لشعر كثيف.

طريقة تحضير وصفة إنبات وتكثيف الشعر وكيفية الاستخدام