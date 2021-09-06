حلى تراب الملوك او كما يطلق عليها اسم “شكريه بغداد”، هي واحدة من أهم أنواع الحلويات التي يشتهر بها المطبخ العراقي، وتلك الحلوى عبارة عن طبقات متنوعة من البسكويت المطحون والكريمة المخلوطة بالقشطة، فنجد مرة طبقة بسكويت مطحون ويوجد أعلاها طبقة من الكريمة المخلوطة بالقشطة ثم طبقة جديدة من البسكويت المطحون وهكذا تتكرر الطبقات، وبسبب سهولة اعداد حلى تراب الملوك تم تصنيفها لتكون اسرع الحلويات التي يمكن إعدادها بصورة يومية، كما يمكن تحضيرها في دقائق بسيطة عند حضور ضيوف للمنزل بصورة مفاجئة.

طريقة عمل حلى تراب الملوك من المطبخ العراقي

كما سبق و أشرنا الى سهولة اعداد وتحضير حلى تراب الملوك العراقية، حيث أنها لا تستغرق الا 25 دقيقة فقط ، و بمكونات متوفرة غالبا في مطبخك ، والمقادير التي نستخدمها اليوم في تحضير الوصفة كافية للتقديم الى عدد 6 أشخاص، ووصفتنا اليوم تحتوي على 1145 سعر حراري.

عدد 2 كوب من البسكويت ويتم طحنه جيدا.

نصف كوب من اللوز المطحون

1 باكيت كريمة شانتيه

كوب واحد من الحليب

1 كوب من القشطة

نصف كوب من الحليب المكثف

هيا بنا الآن مع طريقة تحضير حلوى تراب الملوك العراقية :

نقوم بوضع كمية الحليب الموجودة لدينا في وعاء، ثم نضيف اليه باكيت الكريمة ونبدأ في خفقه جيدا باستخدام المضرب الكهربائي الى ان يصبح الخليط كثيفا ونجد حجمه قد تضاعف.

بعد ذلك نضيف القشطة الى الخليط السابق ونستمر بالخفق حتى تمتزج جميع المكونات معا.

الآن نبدأ في إضافة الحليب المكثف الى الخليط السابق، ونخفقهم جيدا الى ان تختلط المكونات جيدا

نأخذ وعاء اخر و نضع فيه كمية البسكويت المطحون ومعه اللوز المفروم ونخلطهم معا جيدا

في صينية بيركس نقوم بوضع نصف كمية البسكويت المطحون ومعه اللوز ونفردهم جيدا

نقوم بعدها بإضافة خليط الكريمة والقشطة أعلى طبقة البسكويت ونفرده جيدا حتى نجعله مستويا

ندخل قالب الحلى الى داخل البراد لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تبرد الكريمة جيدا

بعد مرور ثلاث ساعات نقوم بإخراج القالب من الثلاجة ونضيف اليها الكمية المتبقية من البسكويت المخلوط باللوز أعلى الكريمة ، يمكن تقديمها مع عصير الفراولة البارد.

و إليكم المقادير المطلوبة لتحضير حلى تراب الملوك، وهي كالتالي: