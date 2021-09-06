ماسكات ووصفات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية

كثير من السيدات والبنات يبحثن بشكل دائم عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة وتبييضها الدهنية منها والجافة، وذلك بسبب إصابة البعض ببشرتهم كالتصبغات الغير مرغوب فيها نتيجة التعرض للشمس وهو السبب الشائع لتأذي البشرة وهناك الكثير من الأسباب الأخرى كالاستخدام المفرط للمواد الكيميائية ومساحيق التجميل والكريمات او المشاكل الصحية المتعددة، ولذلك يفضل استخدام خلطات طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة والقضاء على مشاكل البشرة الكثيرة، والحصول على بشرة متفتحة ناصعة البياض، وسنعرض لكم أفضل أنواع الوصفات والماسكات لتفتيح البشرة بشكل سريع، وهذه 5 وصفات وماسكات للعناية بالبشرة وتفتيحها وجعلها أكثر روعة وجمال. وصفة الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية أولا نقوم بهرس ثمرة طماطم.

نضع عليها معلقة صغيرة من لبن الزبادي وملعقة صغيرة من الشوفان.

ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة حوالي 20 دقيقة.

وبعد مضي المدة نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتقشير البشرة وتنعيمها. وصفة قشر البرتقال المجفف لتبييض وتفتيح البشرة نأتي بمسحوق قشر برتقال مجفف.

ونخلطه مع بعض من ماء الورد بشكل جيد.

يوضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وبعد مضي المدة نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر. وصفة التفاح وعصير الليمون أولا نحضر شريحة تفاح ونقوم بهرسها.

ونضع عليها ملعقتين من عصير الليمون ونقلبهم جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ومن ثم نغسل الوجه ببعض الماء. وصفة الأفوكادو بالعسل أولا نحضر ثمرة أفوكادو ونقوم بهرسها جيداً.

ثم نأتي بملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نضعهم مع بعضهم ونخلط المزيج بشكل جيد.

ومن ثم ندهن به البشرة ويترك لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء المدة نغسل البشرة بالماء البارد.

نقوم بتكرار الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع.

فهي تساعد أيضا على التخلص من حب الشباب والكظيمة والصدفية. وصفة العسل لتفتيح الوجه الجاف المكونات: ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ثلاث ملاعق زيت لوز.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط عسل النحل وزيت اللوز واللبن البودرة وعصير الليمون معاً حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس.

نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة15 دقيقة وبعد ذلك نشطف البشرة بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار الماسك بشكل يومي لمدة أسبوعين لإعطاء أفضل مفعول. الوسوم

كثير من السيدات والبنات يبحثن بشكل دائم عن أفضل الطرق لتفتيح البشرة وتبييضها الدهنية منها والجافة، وذلك بسبب إصابة البعض ببشرتهم كالتصبغات الغير مرغوب فيها نتيجة التعرض للشمس وهو السبب الشائع لتأذي البشرة وهناك الكثير من الأسباب الأخرى كالاستخدام المفرط للمواد الكيميائية ومساحيق التجميل والكريمات او المشاكل الصحية المتعددة، ولذلك يفضل استخدام خلطات طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة والقضاء على مشاكل البشرة الكثيرة، والحصول على بشرة متفتحة ناصعة البياض، وسنعرض لكم أفضل أنواع الوصفات والماسكات لتفتيح البشرة بشكل سريع، وهذه 5 وصفات وماسكات للعناية بالبشرة وتفتيحها وجعلها أكثر روعة وجمال. وصفة الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية أولا نقوم بهرس ثمرة طماطم.

نضع عليها معلقة صغيرة من لبن الزبادي وملعقة صغيرة من الشوفان.

ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة حوالي 20 دقيقة.

وبعد مضي المدة نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتقشير البشرة وتنعيمها. وصفة قشر البرتقال المجفف لتبييض وتفتيح البشرة نأتي بمسحوق قشر برتقال مجفف.

ونخلطه مع بعض من ماء الورد بشكل جيد.

يوضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وبعد مضي المدة نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر. وصفة التفاح وعصير الليمون أولا نحضر شريحة تفاح ونقوم بهرسها.

ونضع عليها ملعقتين من عصير الليمون ونقلبهم جيداً.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ومن ثم نغسل الوجه ببعض الماء. وصفة الأفوكادو بالعسل أولا نحضر ثمرة أفوكادو ونقوم بهرسها جيداً.

ثم نأتي بملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نضعهم مع بعضهم ونخلط المزيج بشكل جيد.

ومن ثم ندهن به البشرة ويترك لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء المدة نغسل البشرة بالماء البارد.

نقوم بتكرار الوصفة ثلاث مرات خلال الأسبوع.

فهي تساعد أيضا على التخلص من حب الشباب والكظيمة والصدفية. وصفة العسل لتفتيح الوجه الجاف المكونات: ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ثلاث ملاعق زيت لوز.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط عسل النحل وزيت اللوز واللبن البودرة وعصير الليمون معاً حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس.

نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة15 دقيقة وبعد ذلك نشطف البشرة بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار الماسك بشكل يومي لمدة أسبوعين لإعطاء أفضل مفعول.

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