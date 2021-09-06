طريقة عمل فطيرة باللحم المفروم بعجينة قطنية وبحشوة مميزة ولذيذة جداَ

فطيرة باللحم المفروم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، ولعجينتها القطنية الهشة، حيث نالت على إعجاب الجميع أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، وإضفاء البهجة والسعادة، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة باللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة باللحم المفروم

تتكون فطيرة باللحم المفروم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبيرة من السكر.

5 جم من الخميرة الفورية.

200 مل حليب دافئ.

بيضة.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

360 جم من الدقيق.

مقادير الحشو

حبة بصلة مبشورة.

2 حبة فلفل أخضر مبشور.

حبة فلفل أحمر مبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

250 جم لحم مفروم.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر والخميرة الفورية والحليب الدافئ، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف البيضة والزيت والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بالملعقة حتى نحصل عجينة، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

تحضير الحشو