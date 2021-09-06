ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمجعد لحرير، الشعر هو الذي يظهر جمال المرأة فتبحث كل فتاة عن الحصول على شعر حريري وطويل، ليضيف عليها تميز وجمال، فبسبب الإكثار من استخدام مستحضرات التجميل، تعرض الشعر للكثير من المشاكل من تساقط وهيشان، فيبحثون عن حلول فعالة تساعد في حل مشاكل الشعر باستخدام مواد طبيعية فعالة لا تسبب أي أضرار للشعر من استخدامها.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير كيراتين طبيعي ستندهش من جمالة

قناع البيض وعصير الليمون

المكونات

بيضة أو أكثر على حسب طول الشعر.

2 ألي 3 قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قوم بخلط البيض مع عصير الليمون بشكل جيد، حتي تحصلي على خليط كثيف، قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس وعلى الشعر بشكل كامل، قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام وتركة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء البارد وشامبو طبي مناسب، تكرر الوصفة مرتين في الشهر.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير

قناع البيض والعسل واللوز

المكونات

صفار بيضة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً، حتي تحصلي على خليط متماسك، قومي بوضع الماسك على الشعر وتركه من 15 إلي 20 دقيقة، قومي بغسل شعرك بالماء البارد وشامبو مناسب لنوعية شعرك، تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

أقوي كيراتين طبيعي بالمنزل لشعر حريري

قناع البض والزبادي

المكونات

كوب من اللبن الزبادي.

بيضة.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء ووضع كوب من اللبن الزبادي، ثم قومي بإضافة صفار بيضة، وقومي بخلط المكونات جيداً يمكنك زيادة الكية على حسب طول الشعر، قومي بتوزيع الخليط على الشعر وتركة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء البارد.

قناع الموز والبيض للشعر التألف

المكونات

موزة.

بيضة.

ثلاث ملاعق من العسل.

ثلاث ملاعق من الحليب.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بمزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي تحصلي على عجينة ناعمة القوام، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، قومي بترك المزيج على الشعر من 15إلي 30 دقيقة، ثم قومي بغسلة بالماء والشامبو.