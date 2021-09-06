عمل الفشار بالكراميل بمكونات بسيطة هيطلع أحلى من الجاهز والقرمشة خيال مش هتشتريه تاني، يعتبر أكل الفيشار بالكراميل من أشهى المسليات حيث أنه يحتوى على الحلو والحادق معا والفيشار بالكراميل يحبه الأطفال لما يحتوى عليه من سكريات والفيشار من أنواع المسليات التي يتم عملها في المنزل بكل بساطة وسهولة والجميع متعود على أكل الفيشار المملح أو الفيشار العادى الذي يوجد في معظم ماكينات عمل الفيشار ونحن في هذا المقال سوف نستعرض معكم طريقة عمل الفيشار بالكراميل فتابعونا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مثل السينما المكونات 125 جرام من ذرة الفيشار.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مقرمش في البداية لكى يتم تفتيح كل حبات الفيشار نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة لمدة دقيقتان ثم نضيف إلى الزبدة ذرة الفيشار ونغطى الوعاء حتى لا تتطاير حبات الفيشار بعد التفتيح. بعد تفتيح كل حبات الفيشار ننزل الوعاء من على النار ونتركه جانبا. نقوم بعمل الكراميل بوضع كمية السكر في وعاء ونضعه على النار ونقوم بعملية التقليب حتى يكتسب الكراميل اللون الذهبي المائل للبنى. نضيف الزبدة ونقوم بعملية التقليب جيدا ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيكنج بودر ونقوم بعملية التقليب من جديد. نقوم بتقليب حبات الفيشار فى الكراميل وذلك يكون في صينية بها ورق الزبدة ثم يترك الفيشار بالكراميل جانبا حتى يبرد تماما ويقدم بألف هنا وشفا. طريقة عمل الفيشار بالعسل المكونات نصف كوب من ذرة الفيشار.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب إلا ربع من العسل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر وعار عميق ونضع به الزبدة ونضعه على النار ثم نضيف ذرة الفيشار إلى الزبدة وهى على النار مع عدم إضافة الملح ننتظر قليلا حتى تتفتح كل حبات الفيشار كلها. نقوم بوضع الفيشار في طبق عميق ونتركه جانبا. نقوم بإذابة الزبدة في وعاء وهو على النار ونقوم بإضافة العسل إليها مع التقليب. نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونضع عليها حبات الفيشار ثم ننزل عليها بسائل الزبدة والعسل. نقوم بتحريك الفيشار حتى تتشبع كل الحبات بالسائل الموجود. ندخل الصينية في فرن مسخن لدرجة متوسطة ونتركها لمدة 20 دقيقة ونقوم بالتقليب كل 5 دقائق. بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها لكى تبرد وبألف هنا وشفا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مثل السينما المكوناتطريقة عمل الفشار بالكراميل مقرمشطريقة عمل الفيشار بالعسل المكوناتطريقة التحضير الوسوم

عمل الفشار بالكراميل بمكونات بسيطة هيطلع أحلى من الجاهز والقرمشة خيال مش هتشتريه تاني، يعتبر أكل الفيشار بالكراميل من أشهى المسليات حيث أنه يحتوى على الحلو والحادق معا والفيشار بالكراميل يحبه الأطفال لما يحتوى عليه من سكريات والفيشار من أنواع المسليات التي يتم عملها في المنزل بكل بساطة وسهولة والجميع متعود على أكل الفيشار المملح أو الفيشار العادى الذي يوجد في معظم ماكينات عمل الفيشار ونحن في هذا المقال سوف نستعرض معكم طريقة عمل الفيشار بالكراميل فتابعونا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مثل السينما المكونات 125 جرام من ذرة الفيشار.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مقرمش في البداية لكى يتم تفتيح كل حبات الفيشار نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة لمدة دقيقتان ثم نضيف إلى الزبدة ذرة الفيشار ونغطى الوعاء حتى لا تتطاير حبات الفيشار بعد التفتيح. بعد تفتيح كل حبات الفيشار ننزل الوعاء من على النار ونتركه جانبا. نقوم بعمل الكراميل بوضع كمية السكر في وعاء ونضعه على النار ونقوم بعملية التقليب حتى يكتسب الكراميل اللون الذهبي المائل للبنى. نضيف الزبدة ونقوم بعملية التقليب جيدا ثم نقوم بإضافة الفانيليا والبيكنج بودر ونقوم بعملية التقليب من جديد. نقوم بتقليب حبات الفيشار فى الكراميل وذلك يكون في صينية بها ورق الزبدة ثم يترك الفيشار بالكراميل جانبا حتى يبرد تماما ويقدم بألف هنا وشفا. طريقة عمل الفيشار بالعسل المكونات نصف كوب من ذرة الفيشار.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب إلا ربع من العسل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر وعار عميق ونضع به الزبدة ونضعه على النار ثم نضيف ذرة الفيشار إلى الزبدة وهى على النار مع عدم إضافة الملح ننتظر قليلا حتى تتفتح كل حبات الفيشار كلها. نقوم بوضع الفيشار في طبق عميق ونتركه جانبا. نقوم بإذابة الزبدة في وعاء وهو على النار ونقوم بإضافة العسل إليها مع التقليب. نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونضع عليها حبات الفيشار ثم ننزل عليها بسائل الزبدة والعسل. نقوم بتحريك الفيشار حتى تتشبع كل الحبات بالسائل الموجود. ندخل الصينية في فرن مسخن لدرجة متوسطة ونتركها لمدة 20 دقيقة ونقوم بالتقليب كل 5 دقائق. بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها لكى تبرد وبألف هنا وشفا. طريقة عمل الفشار بالكراميل مثل السينما المكوناتطريقة عمل الفشار بالكراميل مقرمشطريقة عمل الفيشار بالعسل المكوناتطريقة التحضير

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